Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.0 комментариев
ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 270 человек
Украинская армия за последние сутки потеряла свыше 270 военнослужащих в Курской области, сообщило российское министерство обороны.
ВСУ потеряли более 270 военнослужащих, два танка, БТР, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей и станцию РЭБ, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.
Группировка «Север» поразила несколько украинских бригад, в том числе танковую, тяжелую механизированную и бригады морской пехоты в различных населенных пунктах. Также была отражена одна контратака противника.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ у нескольких населенных пунктов, в том числе в Сумской области.
Напомним, общие потери украинских вооруженных сил за все время боевых действий на территории Курской области составили более 54 тыс. человек.