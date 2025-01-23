ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 270 человек

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ потеряли более 270 военнослужащих, два танка, БТР, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей и станцию РЭБ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Группировка «Север» поразила несколько украинских бригад, в том числе танковую, тяжелую механизированную и бригады морской пехоты в различных населенных пунктах. Также была отражена одна контратака противника.

Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ у нескольких населенных пунктов, в том числе в Сумской области.

Напомним, общие потери украинских вооруженных сил за все время боевых действий на территории Курской области составили более 54 тыс. человек.