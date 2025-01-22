Tекст: Алексей Дегтярев

Уничтожены за весь период 313 танков, 237 боевых машин пехоты и 179 бронетранспортеров, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка войск «Север» поразила украинские формирования у Викторовки, Гончаровки, Гуево и других населенных пунктов. Поражены танковые, механизированные и десантные бригады, а также бригады морской пехоты и теробороны.

В результате ударов авиации и артиллерийского огня поражены живые силы и техника ВСУ в населенных пунктах Курской и Сумской областей.

За сутки украинская армия потеряла более 390 военнослужащих, четыре танка, БТР и 11 боевых бронированных машин. Уничтожены шесть артиллерийских орудий, четыре миномета, станция РЭБ и шесть пунктов управления БпЛА.

В прошлые сутки украинская армия потеряла свыше 270 военнослужащих на Курском направлении.