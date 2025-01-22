Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».2 комментария
Потери ВСУ на Курском направлении достигли 54 тыс. человек
Украинская сторона за все время боевых действий в Курской области потеряла 54 тыс. человек, сообщило российское Министерство обороны.
Уничтожены за весь период 313 танков, 237 боевых машин пехоты и 179 бронетранспортеров, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Группировка войск «Север» поразила украинские формирования у Викторовки, Гончаровки, Гуево и других населенных пунктов. Поражены танковые, механизированные и десантные бригады, а также бригады морской пехоты и теробороны.
В результате ударов авиации и артиллерийского огня поражены живые силы и техника ВСУ в населенных пунктах Курской и Сумской областей.
За сутки украинская армия потеряла более 390 военнослужащих, четыре танка, БТР и 11 боевых бронированных машин. Уничтожены шесть артиллерийских орудий, четыре миномета, станция РЭБ и шесть пунктов управления БпЛА.
В прошлые сутки украинская армия потеряла свыше 270 военнослужащих на Курском направлении.