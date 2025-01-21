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ВСУ за сутки потеряли более 270 бойцов в Курской области
Украинская армия в последние сутки потеряла свыше 270 военнослужащих на Курском направлении, сообщило российское министерство обороны.
Уничтожены более 270 военнослужащих ВСУ, значительное количество техники, включая танк Abrams и БМП Bradley, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Группировка «Север» поразила несколько бригад ВСУ, отразила контратаки у Гоголевки и Локни и других населенных пунктов.
В зоне ее действия украинские формирования потеряли три БТР, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы.
Авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в нескольких районах.
Всего с начала боевых действий в этом направлении потери украинских сил составили более 53 тыс. 600 военнослужащих и значительное количество военной техники.
В прошлые сутки ВСУ на Курском направлении потеряли более 80 единиц техники и свыше 460 военнослужащих.