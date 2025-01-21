Tекст: Алексей Дегтярев

Уничтожены более 270 военнослужащих ВСУ, значительное количество техники, включая танк Abrams и БМП Bradley, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка «Север» поразила несколько бригад ВСУ, отразила контратаки у Гоголевки и Локни и других населенных пунктов.

В зоне ее действия украинские формирования потеряли три БТР, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы.

Авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в нескольких районах.

Всего с начала боевых действий в этом направлении потери украинских сил составили более 53 тыс. 600 военнослужащих и значительное количество военной техники.

В прошлые сутки ВСУ на Курском направлении потеряли более 80 единиц техники и свыше 460 военнослужащих.