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Российский Ка-52м сорвал ротацию противника в Курской области
Вертолет Ка-52м уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ка-52м ВКС России уничтожил украинскую бронетехнику и личный состав в приграничном районе Курской области, что сорвало ротацию подразделений ВСУ, сообщило Минобороны.
Экипаж вертолета Ка-52м, действующий в составе смешанной тактической группы, успешно сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, передает РИА «Новости». Летчики выполнили боевую задачу по поддержке сухопутных войск, произведя пуски ракет по заданным координатам, что привело к уничтожению бронетехники и личного состава противника.
После нанесения удара экипажи вертолета выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте. Они отстрелили тепловые ловушки, предназначенные для предотвращения попадания ракет переносных зенитно-ракетных комплексов противника.
Передовой авиационный наводчик подтвердил успешность операции, заявив, что цели были уничтожены.
До этого военнослужащие группировки «Восток» сорвали инженерные работы Вооруженных сил Украины в районах Чаривного, Луговского и Гуляйполя, нанеся поражение живой силе и технике противника.