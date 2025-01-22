Минобороны сообщило о срыве инженерных работ ВСУ у трех населенных пунктов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», военнослужащие российской группировки «Восток» сорвали инженерные работы Вооруженных сил Украины около населенных пунктов Чаривное, Луговское и Гуляйполе, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Он отметил, что в ходе активных действий подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике противника, включая подразделения двух механизированных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Константинополя, Отрадного, Привольного и Богатого. «Сорваны инженерные работы в районах Чаривного, Луговского и Гуляйполя», – добавил Гордеев.

В результате боевых действий в течение суток украинская сторона потеряла до 120 военнослужащих, танк Т-64, бронемашину, три орудия, включая буксируемую гаубицу FH70, а также автомобиль и беспилотник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Восток» успешно пресекли ротацию ВСУ у Водяного. Военные группировки «Восток» ранее сорвали планы ВСУ по усилению позиций . ВСУ потеряли до 150 человек в зоне действия группировки «Восток».