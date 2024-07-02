С массой оговорок, но совсем не исключено, что предложенный советниками Трампа план по Украине может сработать – пример этого мы видим в Грузии, которая не отказалась от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года, но ведет себя в отношении России очень осторожно.4 комментария
Военные группировки «Восток» сорвали планы ВСУ по усилению позиций
Подразделения группировки «Восток» в ходе активных боевых действий нанесли поражение украинским военным, сорвав их попытки укрепить передовые позиции в районах населенных пунктов Водяново, Шевченко, Урожайное и Луговское, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
По его словам, были также пресечены действия инженерных групп ВСУ в районах Червоново и Дорожнянки, передает ТАСС.
В результате огневого поражения из артиллерии и тяжелых огнеметных систем были уничтожены опорные пункты, скопления живой силы и техники 116-й механизированной, 128-й, 123-й и 102-й бригад территориальной обороны ВСУ, а также 21-й отдельной бригады нацгвардии Украины. Удары наносились по объектам в районах Владмировки, Катериновки, совхоза «Октябрь», Сторожевого, Макаровки и Гуляй Поля.
По уточненным данным, потери украинской стороны за сутки составили до 120 человек, две буксируемые гаубицы FH-70, семь единиц автомобильной техники, пять беспилотных летательных аппаратов и два пункта боепитания.
Накануне российские войска освободили Степовую Новоселку в Харьковской области и Новопокровское в ДНР.