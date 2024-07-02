Военные группировки «Восток» сорвали планы ВСУ по усилению позиций

Tекст: Александра Юдина

По его словам, были также пресечены действия инженерных групп ВСУ в районах Червоново и Дорожнянки, передает ТАСС.

В результате огневого поражения из артиллерии и тяжелых огнеметных систем были уничтожены опорные пункты, скопления живой силы и техники 116-й механизированной, 128-й, 123-й и 102-й бригад территориальной обороны ВСУ, а также 21-й отдельной бригады нацгвардии Украины. Удары наносились по объектам в районах Владмировки, Катериновки, совхоза «Октябрь», Сторожевого, Макаровки и Гуляй Поля.

По уточненным данным, потери украинской стороны за сутки составили до 120 человек, две буксируемые гаубицы FH-70, семь единиц автомобильной техники, пять беспилотных летательных аппаратов и два пункта боепитания.

Накануне российские войска освободили Степовую Новоселку в Харьковской области и Новопокровское в ДНР.