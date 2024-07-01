Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Север» поразила живую силу и технику 41-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 113-й, 125-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии у Волчанска, Тихого, Гоптовки, Нескучного, Жовтневого и Липцов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также она отразила две атаки украинских штурмовиков сил специальных операций «Восток» и 92-й десантно-штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 320 человек, БТР, две американские гаубицы М777, орудие Д-20 и гаубицу Д-30. Уничтожены полевой склад боеприпасов ВСУ и три станции контрбатарейной борьбы производства США и Израиля.

Группировка «Запад» освободила Степовую Новоселовку в Харьковской области и заняла более выгодные рубежи. Она поразила формирования 21-й, 44-й, 60-й, 66-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны у Макеевки, Нововодяного, Невского, Стельмаховки (ЛНР) и Терн (ДНР).

В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 475 человек, американский БТР М113 и четыре пикапа.

При контрбатарейной борьбе поражены машина РСЗО «Град», две гаубицы М777, гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика», гаубица Д-30 и пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

Группировка «Центр» освободила Новопокровское в ДНР и улучшила тактическое положение. Также она поразила формирования 24-й, 31-й, 110-й, 118-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Евгеновки, Новгородского, Тимофеевки, Сокола, Торецка и Прогресса в ДНР.

Группировка отразила пять контратак украинских штурмовиков 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой, 23-й, 41-й и 47-й механизированных бригад. ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 405 человек, американскую БМП Bradley, американский бронеавтомобиль MaxxPro, гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б» и две гаубицы Д-30.