Стрельба в центре Кракова обострила политический раскол в Польше

Bloomberg: Стрельба в Кракове обострила политический раскол Польши

Tекст: Игорь Иножарский

Старый город Кракова в воскресенье оказался пустым и под усиленной охраной полиции после субботней атаки, когда 24-летний поляк, которого власти описали как ультраправого радикала, расстрелял из автомобиля шестерых человек и ранил шестнадцать, пишет Bloomberg.

Позже при обыске дома подозреваемого в Островце-Свентошкиском полиция обнаружила еще три тела, которые, по данным прокуратуры, являются его родителями и сестрой; сам нападавший был тяжело ранен в перестрелке с полицейскими и доставлен в больницу в критическом состоянии, при этом возбуждено расследование по статье о терроризме.

Стрельба произошла на фоне ожесточенного противостояния между проевропейским правительством Туска и националистической оппозицией, поддерживаемой президентом Каролем Навроцким, при этом премьер, объявляя траур на два дня, призвал оппонентов не использовать трагедию в политической борьбе: «Мои самые глубокие соболезнования семьям и близким жертв трагической атаки. И я обращаюсь с настоятельным призывом ко всем политикам: не спекулируйте на этой трагедии. Мы раскроем все обстоятельства этого преступления».

По словам министра внутренних дел Марцина Кервиньского, предварительные данные указывают на влияние крайне правой идеологии и ультранационалистических взглядов на подозреваемого, однако пока нет признаков его связи с какой-либо политической партией; полиция подтвердила, что он имел лицензию на оружие и не был ранее судим, а министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что стрелок никогда не служил в польской армии.

Во время атаки стрелок в военном снаряжении и бронежилете использовал винтовку, похожую на AR-15, и имел в машине дополнительное оружие и боеприпасы, пули попали в проходящий трамвай, но его пассажиры не пострадали; двое полицейских получили ранения, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, среди погибших числится гражданин Британии, а среди раненых – пять иностранцев. При этом Туск отметил, что полицейские открыли ответный огонь по нападавшему в течение трех минут после первых сообщений о выстрелах, и поблагодарил стражей порядка, медиков и обычных граждан за проявленное мужество и самоотверженную помощь пострадавшим.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье политолог Николай Межевич заявил о потрясении поляков терактом в Кракове и о возможной связи нападения с нервным срывом стрелка. Посольство России в Польше подтвердило ранение российской гражданки на Главной рыночной площади Кракова. Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил обнаружение трех тел в доме стрелка из Кракова.