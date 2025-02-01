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Против атаковавших при эвакуации жителей Курской области боевиков возбуждено дело
СК возбудил дело о теракте против ВСУ, атаковавших жителей Курской области во время эвакуации
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте против украинских боевиков, атаковавших с беспилотника эвакуировавшихся жителей Курской области, в результате чего три человека получили ранения, сообщили в ГВСУ СК России.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта в отношении украинских боевиков, которые атаковали мирных жителей Курской области, передает ТАСС.
Преступление произошло 31 января в селе Николаево-Дарьино Суджанского района, где боевики, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на эвакуирующихся людей.
В результате атаки три человека были ранены. В заявлении ГВСУ СК России говорится, что дело возбуждено по статье 205 УК РФ, которая предусматривает ответственность за совершение террористического акта против гражданского населения.
В пресс-службе Следственного комитета отметили, что в ходе предварительного следствия будут установлены все участники украинских вооруженных формирований, причастные к этому преступлению, и привлечены к ответственности.
Ранее очевидцы сообщили, что ВСУ расстреляли автомобиль с двумя женщинами и детьми в Курской области, пытавшихся эвакуироваться из Суджанского района, в результате была ранена девочка.
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