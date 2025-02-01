  • Новость часаМИД призвал осудить действия ВСУ в Русском Поречном на международных площадках
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    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

    0 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Набеги ВСУ повторяют зверства фашистов

    Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведут себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, добавляют новое в восприятие происходящего.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

    7 комментариев
    1 февраля 2025, 19:59 • Новости дня

    Против атаковавших при эвакуации жителей Курской области боевиков возбуждено дело

    СК возбудил дело о теракте против ВСУ, атаковавших жителей Курской области во время эвакуации

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте против украинских боевиков, атаковавших с беспилотника эвакуировавшихся жителей Курской области, в результате чего три человека получили ранения, сообщили в ГВСУ СК России.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта в отношении украинских боевиков, которые атаковали мирных жителей Курской области, передает ТАСС.

    Преступление произошло 31 января в селе Николаево-Дарьино Суджанского района, где боевики, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на эвакуирующихся людей.

    В результате атаки три человека были ранены. В заявлении ГВСУ СК России говорится, что дело возбуждено по статье 205 УК РФ, которая предусматривает ответственность за совершение террористического акта против гражданского населения.

    В пресс-службе Следственного комитета отметили, что в ходе предварительного следствия будут установлены все участники украинских вооруженных формирований, причастные к этому преступлению, и привлечены к ответственности.

    Ранее очевидцы сообщили, что ВСУ расстреляли автомобиль с двумя женщинами и детьми в Курской области, пытавшихся эвакуироваться из Суджанского района, в результате была ранена девочка.

    МИД России призвало осудить действия ВСУ в Русском Поречном в Курской области на международных площадках.

    Судмедэксперт подтвердила жестокие убийства мирных жителей в Русском Поречном Курской области.

    30 января 2025, 23:07 • Новости дня
    Хинштейн попросил генерала Пронина принять беженцев в его гостинице

    Хинштейн призвал экс-начальника ГУ МВД Москвы разместить беженцев в его отеле

    Хинштейн попросил генерала Пронина принять беженцев в его гостинице
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обратился к экс-начальнику ГУ МВД Москвы Владимиру Пронину с просьбой разместить беженцев из приграничных районов в его гостинице, где имеются свободные номера.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с жителями города Фатеж обратился к бывшему начальнику ГУ МВД Москвы Владимиру Пронину с просьбой разместить в его гостинице беженцев из приграничных районов.

    «Поступил вопрос: нельзя ли разместить ряд людей в местной гостинице, где есть свободные номера. Глава района пояснил, что она принадлежит экс-начальнику ГУМВД Москвы Владимиру Пронину или членам его семьи, – сообщил врио губернатора в своем Telegram-канале.

    «Прямо со сцены обратился <...> с просьбой услышать позицию людей», – добавил Хинштейн, отметив, что Пронин является почетным гражданином Курской области.

    Встреча, проведенная в здании местного дома культуры, собрала более 200 человек. Жители активно задавали вопросы, касающиеся инфраструктуры, образования и жилья. Среди обсуждаемых тем было состояние дорог, нехватка образовательных учреждений и культурных объектов, а также качество водоснабжения. Жители также поднимали вопросы, касающиеся компенсаций за утраченное имущество и возможностей размещения в гостиницах.

    Напомним, генерал-полковник полиции в отставке Владимир Пронин родом из Фатежского района Курской области. С 2001 по 2009 год возглавлял ГУВД Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн наложил взыскание на курского министра Алексея Карнаушко за преждевременную и неподтвержденную оценку ущерба от действий ВСУ на сумму 750 млрд рублей. Кроме того Хинштейн заявил, что направил в правоохранительные органы материалы на некоторых чиновников Курской области.

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    31 января 2025, 09:50 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о сопротивлении жителей села Русское Поречное

    Пленный ВСУ рассказал о сопротивлении украинским боевикам жителями села Русское Поречное

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский солдат Евгений Фабрисенко на допросе СК России сообщил, что мужчины в селе Русское Поречное в Курской области оказывали физическое сопротивление украинским боевикам, убившим более 20 человек.

    По его словам, в одном из сараев под сеном прятались шесть пожилых людей, которых вывели, связали и спустили в подвал. Один из пожилых мужчин оказал сопротивление, пытаясь вырваться, передает РИА «Новости».

    Фабрисенко также упомянул, что в другом помещении того же сарая они обнаружили еще двух девушек и мужчину. Мужчина также оказал сопротивление, напав на Фабрисенко с кирпичом.

    Позже, в октябре, боевики заметили на огороде двух женщин и двоих мужчин. Один из мужчин набросился на солдата ВСУ и ударил его в грудь. В результате тот мужчина был застрелен боевиками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России объявил о задержании бойца 92-й бригады ВСУ, который признался в убийствах 22 человек в Курской области.

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    1 февраля 2025, 16:14 • Видео
    Запад близок к победе в Сербии

    В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

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    31 января 2025, 07:19 • Новости дня
    Боевик ВСУ признался в убийстве 22 мирных жителей Русского Поречного

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ за преступления против мирных жителей Курской области, он признался в убийствах 22 человек, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    По ее словам, задержан боевик 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, причастный к убийству 22 мирных жителей в селе Русское Поречное Курской области, передает ТАСС.

    Петренко заявила, что задержанный дал признательные показания, указав на соучастие своих сослуживцев.

    Старший солдат ВСУ Евгений Фабрисенко, а также трое его сослуживцев с позывными «Мотыль», «Проводник» и «Художник», подозреваются в совершении ряда тяжких преступлений, включая террористический акт и насильственные действия сексуального характера.

    Среди жертв были 11 мужчин и три женщины, которые были убиты Фабрисенко и его соучастниками. Восемь женщин подверглись изнасилованиям и насильственным действиям сексуального характера, после чего были лишены жизни. Тела всех 22 убитых были перенесены в подвальные помещения частных домов в селе.

    Ранее в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ранее сообщил, что минимум 5399 мирных жителей стали жертвами преступлений Украины в 2024 году, из них 809 человек были убиты.

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    31 января 2025, 13:45 • Новости дня
    Кремль призвал привлечь мировое внимание к зверствам Киева

    Кремль призвал привлечь мировое внимание к зверствам Киева в связи с массовым убийством жителей Русского Поречного

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Необходимо привлекать международное внимание к преступлениям киевского режима против мирных граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя причастность пяти военнослужащих ВСУ к убийству 22 жителей в Курской области.

    По его словам, несмотря на глухоту международной общественности, важно продолжать взывать к их совести и вниманию, передает ТАСС.

    На вопрос о реакции международного сообщества Песков заявил: «Об этом нужно говорить, это нужно озвучивать, показывать, и несмотря на всю глухоту международной общественности и нежелание обращать внимание на такие зверства, все равно нужно неустанно продолжать взывать к их совести и к их вниманию».

    В Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах.

    Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ за преступления против мирных жителей Курской области, он признался в убийствах 22 человек.

    Украинский солдат Евгений Фабрисенко на допросе СК России сообщил, что мужчины в селе Русское Поречное в Курской области оказывали физическое сопротивление украинским боевикам, убившим более 20 человек.

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    30 января 2025, 11:33 • Новости дня
    Российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ликвидировали разведгруппу ВСУ у Николаево-Дарьино в Курской области, уничтожив троих и пленив четверых украинских военных.

    По данным российского силового ведомства, военные у населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области успешно провели операцию против разведгруппы ВСУ, передает РИА «Новости».

    В ходе операции были уничтожены трое украинских военных, а четверо были взяты в плен.

    Представитель ведомства сообщил, что в операции принимала участие группировка «Север».

    Украинские военные принадлежали к 225 отдельному штурмовому батальону ВСУ.

    Ранее в январе ВС России выявили украинскую ДРГ в российской форме и ликвидировали диверсантов.

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    1 февраля 2025, 00:09 • Новости дня
    Судмедэксперт подтвердила жестокие убийства мирных жителей в Русском Поречном

    СК сообщил о жестоком убийстве мирных жителей в Курской области

    Судмедэксперт подтвердила жестокие убийства мирных жителей в Русском Поречном
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Солдаты ВСУ жестоко избивали и пытали жителей села Русское Поречное в Курской области, сообщили начальник штаба мотострелкового подразделения группировки «Север» с позывным Восток и исполняющая обязанности Бюро судебно-медицинской экспертизы Курска Татьяна Балеевских.

    По словам командира группировки «Север», когда российские войска зашли в Русское Поречное, при проверке подвалов на наличие противника они обнаружили тела мирных жителей. В первом подвале у мертвых мужчины и женщины зафиксировали проникающие ранения в грудь. Во втором подвале мотострелки нашли пять тел пожилых людей за 60 лет. При этом у всех погибших были простреляны лодыжки. Одному человеку выпустили три пули в затылок с близкого расстояния.

    «Голова у него практически уничтожена», –  подчеркнул Восток. В третьем подвале нашли двух мужчин с пулевыми ранениями, которых после смерти закидали гранатами.

    Как отметила патологоанатом Татьяна Балеевских, в конце января к судмедэкспертам из Русского Поречного поступили тела убитых жителей, передает ТАСС. Среди убитых были преимущественно люди пожилого возраста. У всех тел обнаружили признаки насильственной смерти: тупая травма грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, признаки воздействия электрического тока.

    «Признаюсь, что для судебно-медицинского эксперта было сложно исследовать эти трупы, прежде всего, психологически. Потому что мы понимаем механизм образования повреждений. Мы понимаем, какую боль и страдания испытывали эти люди»,  – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СК задержал бойца 92-й бригады ВСУ за преступления против мирных жителей Курской области, он признался в убийствах 22 человек.

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    30 января 2025, 21:04 • Новости дня
    Священники в 2024 году вернули на позиции в Курской области 700 солдат

    Протоиерей Василенков: Священники в 2024 году вернули на позиции в Курской области 700 солдат

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Порядка 700 военнослужащих срочной службы, покинувших позиции в Курской области в 2024 году, вернулись благодаря беседам со священниками, сообщил главный военный священник РПЦ протоиерей Дмитрий Василенков.

    Когда ВСУ начали наступление, 700 срочников, покинувших позиции, поговорили со священнослужителями. «Из них 46 отказников, вдруг все как один отказались убегать и сказали: верните нас на фронт, мы будем драться до конца», – цитирует протоиерея Life.ru.

    Напомним, украинская армия за все время боевых действий на Курском направлении потеряла более 56 тыс. 140 военнослужащих, 325 танков, 241 БМП.

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    31 января 2025, 09:02 • Новости дня
    Российский морпех назвал новую тактику ВСУ в Курской области

    ВСУ в Курской области перешли на гусеничную технику для достижения позиции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ в окрестностях Малой Локни Курской области начали использовать гусеничную технику для перемещения к позициям, что свидетельствует об изменении их тактики.

    Украинские вооруженные силы в районе Малой Локни Суджанского района Курской области стали чаще использовать гусеничную технику, сообщает РИА «Новости».

    По словам оператора расчета ударных беспилотников 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, известного под позывным «Ива», недавно украинские военные использовали бронированные и гражданские автомобили, но сейчас предпочитают гусеничную технику, такую как М113, Bradley и Abrams.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о переданном ему бойцами 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота копии боевого знамени, а также отметил значительные изменения на фронте; морские пехотинцы 155-й бригады, находясь в Курской области, подписали копию своего знаменного флага для президента во время перерывов между боями.

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    29 января 2025, 21:18 • Новости дня
    Командиры ВС России рассказали о первом бое с ВСУ в Судже летом 2024 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские командиры рассказали о первом столкновении с ВСУ в Судже Курской области летом 2024 года, когда их бойцы эвакуировали около 80 человек в безопасное место из-за обстрелов здания администрации.

    Российские командиры поделились подробностями первого боя с ВСУ в районном центре Суджа. По словам командира взвода БПЛА 5-го БМП 810-й бригады морской пехоты с позывным Егерь, 7 августа он направился в Суджу для рекогносцировки. Разведка проводилась с использованием дронов, а затем их подразделения вошли в город. Первая атака произошла неподалеку от моста, пишет RT.

    Командир штурмовой роты с позывным Буня сообщил, что его бойцы эвакуировали около 80 человек гражданских на микроавтобусах из Суджи в село Большое Солдатское. Российские военные позже заняли здание администрации, которое подверглось обстрелам со стороны ВСУ. Однако украинские силы не попали в цель.

    В одном из эпизодов отражения атак украинских войск было израсходовано около 40 тыс. патронов.

    Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что освобождение населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области стратегически важно для контроля границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54 тыс. человек, а украинский военнослужащий, сбежавший в Россию, рассказал о подготовке британскими инструкторами украинских военных к нападению на Суджу в Курской области.

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    31 января 2025, 23:48 • Новости дня
    В ООН осудили убийство мирных жителей в Русском Поречном

    Дюжаррик: ООН выступает против убийства гражданских лиц

    Tекст: Вера Басилая

    ООН выступает против убийства мирного населения, заявил представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя зверства ВСУ в селе Русское Поречное Курской области.

    Официальный представитель главы ООН подчеркнул, что организация последовательно выступает против убийств гражданских лиц на любых территориях, включая Российскую Федерацию и Украину. Это заявление было сделано в ответ на вопрос журналиста о преступлениях ВСУ в селе Русское Поречное, передает ТАСС.

    Ранее в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах.

    Член ОП РФ Максим Григорьев пообещал вынести на международный уровень данные о зверствах ВСУ в Русском Поречном.

    Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ за преступления против мирных жителей Курской области, он признался в убийствах 22 человек.

    Украинский солдат Евгений Фабрисенко на допросе СК России сообщил, что мужчины в селе Русское Поречное оказывали физическое сопротивление украинским боевикам, убившим более 20 человек.

    Ленинский районный суд Курска арестовал военного ВСУ Евгения Фабрисенко, подозреваемого в убийствах и изнасилованиях шести женщин в селе Русское Поречное Курской области.

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    31 января 2025, 05:59 • Новости дня
    Ночью над Ростовской областью уничтожили 25 дронов

    В Ростовской области ликвидировали 25 БПЛА, пострадавших нет, повреждена ЛЭП

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО в Ростовской области уничтожили 25 беспилотников, обломки одного привели к обрыву ЛЭП.

    Как сообщает ТАСС, ночью над Ростовской областью силы противовоздушной обороны ликвидировали 25 беспилотных летательных аппаратов. Врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале сообщил, что обломки одного из аппаратов повредили опору ЛЭП в Красносулинском районе, что привело к обрыву электропроводов. Пострадавших, по данным оперативных служб, нет.

    Слюсарь отметил, что массовая атака дронов была отражена в различных районах, включая Ростов, Таганрог, Шахты, Новошахтинск, а также Азовский, Чертковский, Октябрьский, Тарасовский, Красносулинский, Миллеровский и Зерноградский районы. Дежурные службы выехали на место для устранения последствий падения обломков и восстановления электроснабжения. Информация о других возможных повреждениях на земле уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, в результате падения беспилотного летательного аппарата в Воронежской области водитель автомобиля получил ранение ноги, а также повреждено остекление промышленного предприятия, а подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны ВСУ около Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, а также отразили восемь контратак противника.

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    31 января 2025, 00:28 • Новости дня
    Шебекино Белгородской области осталось без света после обстрела

    ВСУ дважды обстреляли Шебекино, оставив жителей без света и выбив окна

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители одной из улиц Шебекина в Белгородской области остались без электричества после двух обстрелов ВСУ, которые повредили линию электропередачи, а также осколками были посечены два легковых автомобиля и выбиты окна в частном доме.

    Жители Шебекино в Белгородской области оказались без электричества после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. В результате атаки, которая произошла дважды, к счастью, пострадавших нет, как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    При обстреле были повреждены окна в одном частном доме, а также осколки посекли два легковых автомобиля. Наибольший ущерб был нанесен линии электропередачи, что оставило жителей одной из улиц без света.

    Вячеслав Гладков сообщил, что информация о последствиях атаки уточняется. Оперативные и аварийные службы планируют приступить к восстановительным работам, как только наступит светлое время суток. Ситуация находится под контролем, и власти предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска обстреляли населенные пункты ДНР девять раз за сутки, ранив при этом трех мирных жителей, включая двух сотрудников МЧС. Повреждение линий электропередачи в Херсонской области привело к отключению света в трех округах после обстрела ВСУ, о чем сообщил губернатор Владимир Сальдо. ВСУ нанесли массированный удар по Кременной в ЛНР, выпустив более 30 снарядов, в результате чего были ранены люди, повреждены жилые дома и административное здание, а большая часть города осталась без света, что сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

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    1 февраля 2025, 16:06 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 155 военнослужащих
    Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 155 военнослужащих
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Замостьме, Казачьей Локней, Косицей, Кругленьким, Мартыновкой, Махновкой, Меловsv, Никольским, Олешней, Старой Сорочиной, Суджей, Черкасским Поречным, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Веселовкой, Журавкой и Ободами в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, уничтожены три бронемашины и орудие полевой артиллерии.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 56570 военнослужащих, 327 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров, 1663 бронемашины, 1750 автомобилей, 397 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники.

    Накануне ВСУ за сутки в Курской области потеряли более 270 военных и два танка.

    В целом ВСУ в Курской области превысили 56 тыс. человек.

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    1 февраля 2025, 18:57 • Новости дня
    МИД призвал осудить действия ВСУ в Русском Поречном на международных площадках

    Захарова заявила о необходимости представить в ООН и ОБСЕ данные о зверствах ВСУ в Русском Поречном

    МИД призвал осудить действия ВСУ в Русском Поречном на международных площадках
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Кровавый характер действий киевских боевиков в Курской области должен быть широко представлен на международных площадках: ООН, ОБСЕ и их профильных структур, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Москва намерена донести до международных организаций, включая ООН и ОБСЕ, сведения о зверствах, совершенных Вооруженными силами Украины в населенном пункте Русское Поречное Курской области, следует из комментария Захаровой в Telegram-канале МИД России.

    Захарова подчеркнула необходимость фиксирования этих фактов Международным комитетом Красного Креста и их рассмотрения международными правозащитными механизмами.

    В заявлении подчеркивается кровавый характер действий киевских боевиков, которые, по мнению МИД, должны стать предметом разбирательств на международных площадках. Захарова отметила, что действия ВСУ могли быть мотивированы названием населенного пункта, что указывает на целенаправленные действия против всего русского.

    МИД выразил уверенность в том, что международное сообщество обратит внимание на эти инциденты, что позволит привлечь внимание к масштабам агрессии, с которой сталкивается русский народ. Это заявление было опубликовано на официальном сайте министерства и подчеркивает стремление России к международному освещению данных событий.

    Ранее представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН выступает против убийства мирного населения.

    В Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах.

    Судмедэсперт рассказала, что у всех тел обнаружили признаки насильственной смерти: тупая травма грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, признаки воздействия электрического тока.

    Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ за преступления против мирных жителей Курской области, он признался в убийствах 22 человек.

    Украинский солдат Евгений Фабрисенко на допросе СК России сообщил, что мужчины в селе Русское Поречное оказывали физическое сопротивление украинским боевикам, убившим более 20 человек.

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    30 января 2025, 13:50 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 56 тыс. человек

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригадам морской пехоты и теробороны ВСУ, отражены две контратаки противника, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Викторовкой, Гуево, Зазулевкой, Казачьей Локней, Колмаковым, Косицей, Кругленьким, Куриловкой, Лебедевкой, Локней и Малой Локней, Мартыновкой, Махновкой, Меловым, Никольским, Новой Сорочиной, Олешней, Свердликово, Старой Сорочиной, Суджаей, Черкасским Поречным, а также Басовкой, Беловодами, Водолагами, Журавкой и Ободами в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены две машины пехоты, бронетранспортер, четыре бронемашины, четыре артиллерийских орудия, девять минометов, две станции РЭБ, три пункта управления БПЛА и два склада с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 56 140 военнослужащих, 325 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров, 1653 бронемашины, 1707 автомобилей, 396 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 105 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в четверг сообщалось, что российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области.

    Накануне ВС России отразили восемь контратак ВСУ в Курской области.

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