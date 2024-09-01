Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.16 комментариев
ВСУ обстреляли под Курском авто с эвакуирующимися женщинами и детьми
ВСУ расстреляли автомобиль с двумя женщинами и детьми в Курской области, пытавшихся эвакуироваться из Суджанского района, в результате была ранена девочка, рассказала мать пострадавшей.
Как рассказала военному следователю жительница села Новоивановка в Суджанском районе, 7 августа взрывы выбили стекла в доме, после чего ее родные решили эвакуироваться, погрузились в машину и отправились в сторону Льгова, пытались выехать из села, передает РИА «Новости».
«Когда ехали в сторону Малой Локни, военные Украины обстреляли нашу машину полностью. В результате дочка получила ранение», – рассказала женщина.
По ее словам, женщины просили украинских военных отпустить их в безопасное место, потому что ребенок получил серьезное ранение, но ВСУшники им отказали, заявив, что их врач окажет помощь, и взяли их «в плен».
Ранее протоиерей Олег Чебанов рассказал, что в первые дни начала военных действий на территории Курской области одним из первых объектов атаки ВСУ стал Горнальский мужской монастырь, во время эвакуации монахов один из них был расстрелян в спину.