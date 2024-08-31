Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.2 комментария
ВСУ расстреляли монаха в спину в первые дни атаки в Курской области
В первые дни начала военных действий на территории Курской области одним из первых объектов атаки ВСУ стал Горнальский мужской монастырь, во время эвакуации монахов один из них был расстрелян в спину, сообщил протоиерей Олег Чебанов.
По его словам, украинские военные нанесли удар по монастырю, в котором в тот момент шло богослужение. Монахам пришлось экстренно эвакуироваться. Однако, несмотря на то что монахи не представляли угрозы, один из них был расстрелян в спину, передает ТАСС.
Ранее в МИД заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ. Кроме того, Мирошник сообщал и о расстрелах представителями ВСУ мирных жителей. По его словам, украинские военные разрушают социальные учреждения и инфраструктуру здравоохранения.