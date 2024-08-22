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Мирошник: МИД может подтвердить данные об убийствах мирных жителей ВСУ в Курской области
Информация о расстрелах мирных жителей и других преступлениях украинских боевиков в Курской области есть в распоряжении у министерства иностранных дел, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
Мирошник сообщил, что провел встречи с уполномоченным по правам человека, уполномоченным по правам детей и ребенка, передает ТАСС.
При проверке всех сведений подтвердилась информация о совершенных ВСУ преступных действиях. Есть данные о расстрелах людей, гражданских автомобилей, разрушении социальных учреждений и учреждений здравоохранения.
«Все эти данные будут задокументированы и переданы на просмотр международной комиссии», – подчеркнул посол.
В среду источник в медицинских службах сообщал, что при атаке ВСУ в Курской области погиб 31 человек, еще 143 получили ранения.