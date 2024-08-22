Мирошник: МИД может подтвердить данные об убийствах мирных жителей ВСУ в Курской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Мирошник сообщил, что провел встречи с уполномоченным по правам человека, уполномоченным по правам детей и ребенка, передает ТАСС.

При проверке всех сведений подтвердилась информация о совершенных ВСУ преступных действиях. Есть данные о расстрелах людей, гражданских автомобилей, разрушении социальных учреждений и учреждений здравоохранения.

«Все эти данные будут задокументированы и переданы на просмотр международной комиссии», – подчеркнул посол.

В среду источник в медицинских службах сообщал, что при атаке ВСУ в Курской области погиб 31 человек, еще 143 получили ранения.