Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.3 комментария
В Курской области в результате атаки ВСУ погиб 31 человек
В результате атаки ВСУ на территорию Курской области погиб 31 человек, еще 143 получили ранения различной степени тяжести, сообщили в медицинских службах.
По данным медслужб, погиб 31 человек, еще 143 получили ранения различной степени тяжести, 79 человек были госпитализированы, среди пострадавших четверо детей, передает ТАСС.
В результате обстрела также пострадали жилые дома и гражданские объекты.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о получении многочисленных фотографий, свидетельствующих о массовых расстрелах мирных жителей в Курской области украинскими военными.