Захарова заявила о необходимости представить в ООН и ОБСЕ данные о зверствах ВСУ в Русском Поречном

Tекст: Вера Басилая

Москва намерена донести до международных организаций, включая ООН и ОБСЕ, сведения о зверствах, совершенных Вооруженными силами Украины в населенном пункте Русское Поречное Курской области, следует из комментария Захаровой в Telegram-канале МИД России.

Захарова подчеркнула необходимость фиксирования этих фактов Международным комитетом Красного Креста и их рассмотрения международными правозащитными механизмами.

В заявлении подчеркивается кровавый характер действий киевских боевиков, которые, по мнению МИД, должны стать предметом разбирательств на международных площадках. Захарова отметила, что действия ВСУ могли быть мотивированы названием населенного пункта, что указывает на целенаправленные действия против всего русского.

МИД выразил уверенность в том, что международное сообщество обратит внимание на эти инциденты, что позволит привлечь внимание к масштабам агрессии, с которой сталкивается русский народ. Это заявление было опубликовано на официальном сайте министерства и подчеркивает стремление России к международному освещению данных событий.

Ранее представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН выступает против убийства мирного населения.

В Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах.

Судмедэсперт рассказала, что у всех тел обнаружили признаки насильственной смерти: тупая травма грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, признаки воздействия электрического тока.

Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ за преступления против мирных жителей Курской области, он признался в убийствах 22 человек.

Украинский солдат Евгений Фабрисенко на допросе СК России сообщил, что мужчины в селе Русское Поречное оказывали физическое сопротивление украинским боевикам, убившим более 20 человек.