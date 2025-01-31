Дюжаррик: ООН выступает против убийства гражданских лиц

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель главы ООН подчеркнул, что организация последовательно выступает против убийств гражданских лиц на любых территориях, включая Российскую Федерацию и Украину. Это заявление было сделано в ответ на вопрос журналиста о преступлениях ВСУ в селе Русское Поречное, передает ТАСС.

Ранее в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах.

Член ОП РФ Максим Григорьев пообещал вынести на международный уровень данные о зверствах ВСУ в Русском Поречном.

Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ за преступления против мирных жителей Курской области, он признался в убийствах 22 человек.

Украинский солдат Евгений Фабрисенко на допросе СК России сообщил, что мужчины в селе Русское Поречное оказывали физическое сопротивление украинским боевикам, убившим более 20 человек.

Ленинский районный суд Курска арестовал военного ВСУ Евгения Фабрисенко, подозреваемого в убийствах и изнасилованиях шести женщин в селе Русское Поречное Курской области.