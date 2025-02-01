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Судмедэксперт подтвердила жестокие убийства мирных жителей в Русском Поречном
СК РФ сообщил о жестоком убийстве мирных жителей в Курской области
Солдаты ВСУ жестоко избивали и пытали мирных жителей села Русское Поречное в Курской области, сообщили начальник штаба мотострелкового подразделения группировки «Север» с позывным Восток и исполняющая обязанности Бюро судебно-медицинской экспертизы Курска Татьяна Балеевских.
По словам командира группировки «Север», когда российские войска зашли в Русское Поречное, при проверке подвалов на наличие противника они обнаружили тела мирных жителей. В первом подвале у мертвых мужчины и женщины зафиксировали проникающие ранения в грудь. Во втором подвале мотострелки нашли пять тел пожилых людей за 60 лет. При этом у всех погибших были простреляны лодыжки. Одному человеку выпустили сразу три пули в затылок с близкого расстояния. «Голова у него практически уничтожена», – подчеркнул Восток. В третьем подвале нашли двух мужчин с пулевыми ранениями, которых после смерти закидали гранатами.
Как отметила патологоанатом Татьяна Балеевских, в конце января к судмедэкспертам из Русского Поречного поступили тела убитых жителей, передает ТАСС. Среди убитых были преимущественно люди пожилого возраста. У всех тел обнаружили признаки насильственной смерти: тупая травма грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, признаки воздействия электрического тока. «Признаюсь, что для судебно-медицинского эксперта было сложно исследовать эти трупы, прежде всего, психологически. Потому что мы понимаем механизм образования повреждений. Мы понимаем, какую боль и страдания испытывали эти люди», – добавила она.
Как писала газета ВЗГЛЯД, СК задержал бойца 92-й бригады ВСУ за преступления против мирных жителей Курской области, он признался в убийствах 22 человек.