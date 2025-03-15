После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».37 комментариев
ВСУ использовали жилые дома в Судже для прикрытия артиллерии
Очевидцы сообщили об установке ВСУ артиллерии и танков рядом с домами в Судже
Украинские военные устанавливали артиллерию и танки вблизи жилых домов в Судже, что подтверждают эвакуированные очевидцы, заявляя о ночных обстрелах и угрозе гражданскому населению.
Украинские боевики размещали артиллерию и танки вблизи жилых домов в Судже, сообщает ТАСС. Жители города, эвакуированные из зоны конфликта, рассказали о ночных обстрелах, затруднявших нормальную жизнь. «Рядом с домом стояла пушка. Они когда отходили, подорвали боеприпасы», – поделилась Ольга Александровна, жительница Суджи.
Другие эвакуированные подтвердили ее слова. «Поставят пушку среди людей и всю ночь бьют», – добавил другой житель. Елена, еще одна эвакуированная, рассказала, что танки заезжали между домами и вели огонь, прикрываясь гражданскими.
Валентина, местная жительница, упомянула, что в ее огород упал беспилотник. Беспилотник был обезврежен российскими войсками после освобождения города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы России начали разминирование в Курской области. Также газета публиковала новые кадры освобожденного магазина «Пятерочка» в Судже. Следственный комитет открыл дело о теракте после украинского обстрела музея в Судже.