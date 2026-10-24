Захарова отвергла заявления о роли мессенджера «Макс» в протестах на Западе

Tекст: Антон Антонов

«Вой сирен на улицах или взрывпакеты заглушили последний тоненький голос разума. Я просто напомню, что в натовских странах мессенджер «Макс» не работает, потому что с их телефонов в нем невозможно зарегистрироваться», – заявила Захарова в эфире программы «Право знать».

Она отметила, что обвинения в адрес России являются очередной информационно-политической кампанией, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по всей Франции прошли массовые демонстрации с участием профсоюзных и студенческих движений. По меньшей мере два человека получили тяжелые ранения.

Итальянская полиция применила водометы и начала задержания на акции протеста в центре Рима.

Стычки с полицией прошли и в других европейских городах. В центре Тираны участники протестов забросали коктейлями Молотова здания министерства сельского хозяйства Албании. Сотрудники правоохранительных органов Португалии задержали десятки активистов во время ликвидации палаточного лагеря протестующих. Магазины в центре Брюсселя забаррикадировали витрины из-за угрозы погромов.

Политолог Вадим Трухачев объяснил попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов.

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