Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.0 комментариев
Захарова отвергла заявления о роли мессенджера «Макс» в протестах на Западе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления о роли мессенджера «Макс» в протестах на Западе, напомнив, что в натовских странах он не работает.
«Вой сирен на улицах или взрывпакеты заглушили последний тоненький голос разума. Я просто напомню, что в натовских странах мессенджер «Макс» не работает, потому что с их телефонов в нем невозможно зарегистрироваться», – заявила Захарова в эфире программы «Право знать».
Она отметила, что обвинения в адрес России являются очередной информационно-политической кампанией, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по всей Франции прошли массовые демонстрации с участием профсоюзных и студенческих движений. По меньшей мере два человека получили тяжелые ранения.
Итальянская полиция применила водометы и начала задержания на акции протеста в центре Рима.
Стычки с полицией прошли и в других европейских городах. В центре Тираны участники протестов забросали коктейлями Молотова здания министерства сельского хозяйства Албании. Сотрудники правоохранительных органов Португалии задержали десятки активистов во время ликвидации палаточного лагеря протестующих. Магазины в центре Брюсселя забаррикадировали витрины из-за угрозы погромов.
Политолог Вадим Трухачев объяснил попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов.