Министр обороны Бельгии потребовал жестче подавлять протесты студентов

Министр обороны Бельгии Франкен призвал жестче подавлять протесты во Франции

Tекст: Дарья Григоренко

«Уровень применения силы в ответ на протесты должен быть резко повышен», – приводит слова политика ТАСС.

При этом он уточнил, что не требует давать правоохранителям карт-бланш на применение нелегального оружия.

Министр выразил уверенность, что беспорядки не имеют отношения к студентам. По его словам, акции организовали политические оппоненты из союза крайне левых сил и европейских исламистов. В причастности к происходящему он обвинил кандидата в президенты Франции Жан-Люка Меланшона.

Отмечается, что значительную часть участников беспорядков составляет молодежь из семей мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Именно они стали ядром протестов, к которым впоследствии присоединились городские уличные банды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье во Франции задержали более 1,8 тыс. участников беспорядков.

Президент Эммануэль Макрон пообещал наказать участников погромов.

Во вторник эксперты предсказали вывод французской армии на улицы из-за массовых акций.