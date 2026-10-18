С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?0 комментариев
Министр обороны Бельгии потребовал жестче подавлять протесты студентов
Министр обороны Бельгии Франкен призвал жестче подавлять протесты во Франции
Министр обороны Бельгии Тео Франкен призвал полицейских резко повысить уровень применения силы при подавлении студенческих протестов во Франции и Бельгии.
«Уровень применения силы в ответ на протесты должен быть резко повышен», – приводит слова политика ТАСС.
При этом он уточнил, что не требует давать правоохранителям карт-бланш на применение нелегального оружия.
Министр выразил уверенность, что беспорядки не имеют отношения к студентам. По его словам, акции организовали политические оппоненты из союза крайне левых сил и европейских исламистов. В причастности к происходящему он обвинил кандидата в президенты Франции Жан-Люка Меланшона.
Отмечается, что значительную часть участников беспорядков составляет молодежь из семей мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Именно они стали ядром протестов, к которым впоследствии присоединились городские уличные банды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье во Франции задержали более 1,8 тыс. участников беспорядков.
Президент Эммануэль Макрон пообещал наказать участников погромов.
Во вторник эксперты предсказали вывод французской армии на улицы из-за массовых акций.