В Европе предсказали вывод армии Франции на улицы из-за беспорядков

Публицист описал Францию как страну на грани хаоса из-за беспорядков

Tекст: Игорь Иножарский

Меотти приводит слова бывшего депутата Европарламента Филиппа де Вилье, который обратился к стражам порядка: «Французским полицейским я говорю: вы последний бастион. Если вы отступите, наступит великое беспорядие. Это будет победа варваров. Гордитесь своей формой», – пишет автор на портале Israel National News.

По словам публициста, тысячи полицейских оказываются между толпой, поджигающей всё вокруг и парализующей жизнь городов, и гражданами, лишёнными безопасности, из-за чего вынуждены закрываться тысячи школ. Он утверждает, что в ходе столкновений уже ранены 761 полицейский и жандарм, а в Бордо протестующие подожгли здание участка, заблокировав выходы для сотрудников.

Автор перечисляет поджоги и нападения на полицию в Каннах, Кавальоне, Ле-Хавре, Ниме, Рубе, а также почти линч двух офицеров вне службы в Марселе и многочасовой бой с применением бутылок с зажигательной смесью в Лиможе. Меотти отмечает, что, по данным разведслужбы DGSE, около 150 районов Франции фактически контролируются исламистами и превращены в «потерянные территории».

Публицист ссылается на опрос Elabe, согласно которому 55% французов одобряют нынешние беспорядки, и напоминает письмо группы генералов Эмманюэлю Макрону с предупреждением, что в случае «взрыва» армии придётся вмешаться. Он цитирует бывшего главу спецслужб Пьера Брошана, описавшего «низкоинтенсивную партизанскую войну» против государства, и писателя Жоржа Бернаноса, который связывал гибель цивилизаций с усталостью и отказом от своих ценностей, утверждая, что Европа сегодня переживает именно такое состояние.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник во Франции полиция задержала отца подростка, открывшего огонь по директору школы. В пятницу число расследований против французских полицейских из-за разгона протестов школьников достигло 24 дел. В тот же день в Брюсселе во время «школьных» беспорядков полиция арестовала 20 человек.