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Во Франции задержали отца стрелявшего в директора школы подростка
Французская полиция взяла под стражу отца подростка, который расстрелял из ружья директора школы на юге страны, после обнаружения в их доме нескольких единиц оружия, сообщили СМИ.
Как передает телеканал BFMTV, в ходе обыска в доме 14-летнего школьника, устроившего стрельбу в учебном заведении на юге Франции, правоохранители нашли несколько единиц оружия, после чего отец молодого человека был задержан, передает ТАСС.
Сам подросток в настоящее время также находится под стражей. Заместитель прокурора Марселя заявил, что во время нападения школьник не выкрикивал никаких лозунгов. Мотивы нападавшего и точные обстоятельства происшествия пока не подтверждены, ведется допрос свидетелей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник во Франции задержали подростка после стрельбы в директора школы.
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