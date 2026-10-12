Во Франции задержали отца стрелявшего в директора школы подростка

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает телеканал BFMTV, в ходе обыска в доме 14-летнего школьника, устроившего стрельбу в учебном заведении на юге Франции, правоохранители нашли несколько единиц оружия, после чего отец молодого человека был задержан, передает ТАСС.

Сам подросток в настоящее время также находится под стражей. Заместитель прокурора Марселя заявил, что во время нападения школьник не выкрикивал никаких лозунгов. Мотивы нападавшего и точные обстоятельства происшествия пока не подтверждены, ведется допрос свидетелей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник во Франции задержали подростка после стрельбы в директора школы.

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала французские школы опасными местами.

В воскресенье в Польше задержали более 100 человек после нападений на учебные заведения.