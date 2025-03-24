Написать нехорошие слова на вражеском здании может воевавший, с боем пробившийся солдат. И его все поймут и простят. А когда что-то пишет упитанный гражданский, проездом на фронте – это вызывает негатив.4 комментария
Хинштейн не принял извинения блогера Апачева за граффити в Судже
Врио губернатора Курской области Хинштейн отказался принять извинения Апачева за граффити в Судже
Извинения рэпера Акима Апачева за граффити в Судже не освобождают его от ответственности за административное правонарушение, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Инцидент с вандализмом в курской Судже, вызванный интернет-блогером и рэпером Акимом Апачевым, стал предметом обсуждения на заседании правительства Курской области, следует из видео с совещания, опубликованного в «ВКонтакте».
Временно исполняющий обязанности губернатора региона, Александр Хинштейн, заявил, что извинения Апачева за нанесение нецензурных граффити на здания в Судже не снимают с него ответственности за административное правонарушение.
Хинштейн подчеркнул, что нарушения, связанные с вандализмом и порчей имущества, требуют обязательного привлечения нарушителя к ответственности. По его словам, хотя штраф в 3 тыс. рублей не станет значительным наказанием для Апачева, важна неотвратимость наказания за его действия. Он также распорядился направить материалы дела в региональные управления МВД и прокуратуру.
«Ну а принимать, не принимать извинения здесь, считаю, не нам с вами определять. Это должны определить и решить жители, которых действия эти оскорбили», – заявил Хинштейн.
Он отметил, что независимо от реакции жителей, органы власти обязаны выполнить свою работу и привлечь нарушителя к ответственности в соответствии с законодательством.
Ранее блогер Аким Апачев извинился перед жителями Курской области за свои граффити в Судже.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Апачев будет оштрафован.
Историк Александр Дюков объяснил негативную реакцию на поступок блогера.