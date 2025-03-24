Хинштейн не принял извинения блогера Апачева за граффити в Судже

Врио губернатора Курской области Хинштейн отказался принять извинения Апачева за граффити в Судже

Tекст: Вера Басилая

Инцидент с вандализмом в курской Судже, вызванный интернет-блогером и рэпером Акимом Апачевым, стал предметом обсуждения на заседании правительства Курской области, следует из видео с совещания, опубликованного в «ВКонтакте».

Временно исполняющий обязанности губернатора региона, Александр Хинштейн, заявил, что извинения Апачева за нанесение нецензурных граффити на здания в Судже не снимают с него ответственности за административное правонарушение.

Хинштейн подчеркнул, что нарушения, связанные с вандализмом и порчей имущества, требуют обязательного привлечения нарушителя к ответственности. По его словам, хотя штраф в 3 тыс. рублей не станет значительным наказанием для Апачева, важна неотвратимость наказания за его действия. Он также распорядился направить материалы дела в региональные управления МВД и прокуратуру.

«Ну а принимать, не принимать извинения здесь, считаю, не нам с вами определять. Это должны определить и решить жители, которых действия эти оскорбили», – заявил Хинштейн.

Он отметил, что независимо от реакции жителей, органы власти обязаны выполнить свою работу и привлечь нарушителя к ответственности в соответствии с законодательством.

Ранее блогер Аким Апачев извинился перед жителями Курской области за свои граффити в Судже.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Апачев будет оштрафован.

Историк Александр Дюков объяснил негативную реакцию на поступок блогера.