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    Блогер Апачев в Судже выдал комбо из негатива

    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    24 марта 2025, 09:50 Мнение

    Блогер Апачев в Судже выдал комбо из негатива

    Написать нехорошие слова на вражеском здании может воевавший, с боем пробившийся солдат. И его все поймут и простят. А когда что-то пишет упитанный гражданский, проездом на фронте – это вызывает негатив.

    Александр Дюков Александр Дюков

    историк, публицист, директор фонда «Историческая память», главный редактор «Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований»

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    Отчего случился скандал с Апачевым? Потому что Апачев – не знаю уж почему – не улавливает некоторых очевидных вещей.

    1) Надписи, адресованные противнику и его унижающие, пишут на вражеском здании, а не на своем. Можно написать всякое нецензурное на взятом Рейхстаге – но абсурдно писать те же слова на стене кремля в освобожденном Смоленске. Потому что свое.

    2) Написать нехорошие слова на вражеском здании может  воевавший, с боем пробившийся солдат. И его все поймут и простят. А когда что-то пишет упитанный гражданский, проездом на фронте – это вызывает негатив. А уж если он пишет еще и на нашем (а не вражеском) здании...

    3) Ну и, наконец, когда тебя начинают местные осуждать за упоротый бред – ты помолчи, а не крой матом, – это их родной город все-таки, только-только освобожденный.

    Апачев умудрился прямо-таки комбо негативных поводов дать.

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