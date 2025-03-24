Блогер Апачев в Судже выдал комбо из негатива

Отчего случился скандал с Апачевым? Потому что Апачев – не знаю уж почему – не улавливает некоторых очевидных вещей.

1) Надписи, адресованные противнику и его унижающие, пишут на вражеском здании, а не на своем. Можно написать всякое нецензурное на взятом Рейхстаге – но абсурдно писать те же слова на стене кремля в освобожденном Смоленске. Потому что свое.

2) Написать нехорошие слова на вражеском здании может воевавший, с боем пробившийся солдат. И его все поймут и простят. А когда что-то пишет упитанный гражданский, проездом на фронте – это вызывает негатив. А уж если он пишет еще и на нашем (а не вражеском) здании...

3) Ну и, наконец, когда тебя начинают местные осуждать за упоротый бред – ты помолчи, а не крой матом, – это их родной город все-таки, только-только освобожденный.

Апачев умудрился прямо-таки комбо негативных поводов дать.

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