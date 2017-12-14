Дедушка главы МИД Канады действительно был нацистским коллаборационистом

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У властей США богатая практика грабежа собственного населения

Все судебные иски по конфискации золота были отклонены в пользу властей СШАФото: Arne Dedert/DPA/Global Look Press
«Свободный рынок» США во многом является продуктом пиара. Ровно 85 лет назад президент Рузвельт подписал указ о конфискации золота у всех физических и юридических лиц. Американцы несли колоссальные убытки, но власть это не остановило. Зачем страна, ныне имеющая рекордный государственный долг, пошла на шаг, больше характерный для сталинского СССР? Подробности...
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Китайский генерал в Москве сделал уникальное заявление в адрес США

Сергей Шойгу и генерал-полковник Вэй ФэнхэФото: Вадим Савицкий/ТАСС
Когда Владимир Путин принимал в Кремле министра иностранных дел Китая Ван И, другой китайский министр, генерал-полковник Вэй Фэнхэ, уже был на пути из Москвы в Минск. И хотя спецпредставителем китайского лидера был глава МИД, сенсацией стало заявление министра обороны. На фоне атаки, предпринятой Западом, две страны еще сильнее сомкнули ряды. Подробности...
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Российским подозреваемым придумали американское наказание

Актеру Чарли Шину суд запретил приближаться к детям – подобная же мера теперь может появиться и в российской юриспруденцииФото: Warner Bros.
Запрет на выход из квартиры на срок от года до трех, запрет приближаться к определенным людям. Это лишь немногие ограничения, которые ждут граждан-подследственных, если вступят в силу поправки в УПК, утвержденные Думой в третьем чтении. Такие запреты очень напоминают американские, если судить по голливудским фильмам. Но будут ли они работать в России? Подробности...
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Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой

Многие в мире считают новым Гитлером не иранского лидера, а самого принца СалманаФото: Wiktor Szymanowicz/Barcroft Images/ТАСС
По мнению наследного принца Саудовской Аравии, есть политики «хуже Гитлера». В первую очередь это верховный лидер Ирана, который «пытается захватить весь мир». Чтобы нейтрализовать Гитлера, потребовалась мировая война. И такую войну саудиты уже готовят, о чем честно предупреждают всех. Многие им не верят, и совершенно напрасно.  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Дедушка главы МИД Канады действительно был нацистским коллаборационистом

Александр Дюков, историк, публицист, директор фонда «Историческая память», главный редактор «Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований»
Ну вот вам очередной кейс об абсолютной безответственности западных политиков – и, неожиданно, о тяжелой судьбе исторической науки в прекрасном новом мире «сдерживания России». Для начала свежая новость. Подробности...

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          Александр Дюков

          Дедушка главы МИД Канады действительно был нацистским коллаборационистом

          Александр Дюков
          историк, публицист, директор фонда «Историческая память», главный редактор «Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований»
          		 6 апреля 2018, 01:10

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          Ну вот вам очередной кейс об абсолютной безответственности западных политиков – и, неожиданно, о тяжелой судьбе исторической науки в прекрасном новом мире «сдерживания России».

          Для начала свежая новость.

          «Российских дипломатов выслали из Канады в качестве мести после прошлогодней «грязной кампании России» против министра иностранных дел страны Кристи Фриланд, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, сообщает канадское издание CBC.ca.

          По его словам, это «доказательство попыток вмешательства в канадскую демократию».

          В ходе «кампании», по словам Трюда, в интернет была вброшена «подтасованная информация» против Фриланд о том, что ее украинский дедушка был главным редактором нацистской газеты в оккупированной Польше во время Второй мировой войны.

          Фото: Alexander Pohl/ZUMA/Global Look Press

          «Я думаю, мы все помним попытки российских пропагандистов дискредитировать нашего министра иностранных дел с помощью соцсетей и распространения лживых историй о ней.

          Существует множество способов, посредством которых Россия использует пропаганду в соцсетях, чтобы расшатать общественное мнение и продвигать пророссийскую позицию», – заявил Трюдо после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Оттаве».

          Интересно в этом выступлении то, что дедушка главы МИД Канады Кристи Фриланд действительно был нацистским коллаборационистом и действительно редактировал издававшуюся нацистскими оккупационными властями украинскую газету «Кракiвськi вiстi» - разумеется, полную призывов к уничтожению евреев.

          А впервые написал об этом персонаже еще в 1996 году весьма авторитетный канадский историк украинского происхождения Джон-Пол Химка.

          Вот в этой статье: Himka J. «Krakivski visti and the Jews, 1943: A Contribution to the History of Ukrainian-Jewish Relations during the Second World War.» Journal of Ukrainian Studies 21, no. 1-2 (Summer-Winter 1996): 81-95.

          Стоит заметить также, что Джон-Пол Химка являетя родным дядей упомянутой Кристи Фриланд.

          И все это хорошо известно, и не раз уже обсуждалось в канадской прессе.

          Но западные политики давно живут в мире Оруэлла – и вот научное исследование авторитетного канадского историка (и близкого родственника министра) в мгновение ока превращается в «лживую российскую пропаганду» и «попытку вмешательства в канадскую демократию».

          И если, дорогие коллеги-историки, вы думаете, что это нас не касается - то вы таки ошибаетесь.

          Источник: Блог Александра Дюкова


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