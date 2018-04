Дедушка главы МИД Канады действительно был нацистским коллаборационистом

Ну вот вам очередной кейс об абсолютной безответственности западных политиков – и, неожиданно, о тяжелой судьбе исторической науки в прекрасном новом мире «сдерживания России».

Для начала свежая новость.

«Российских дипломатов выслали из Канады в качестве мести после прошлогодней «грязной кампании России» против министра иностранных дел страны Кристи Фриланд, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, сообщает канадское издание CBC.ca.

По его словам, это «доказательство попыток вмешательства в канадскую демократию».

В ходе «кампании», по словам Трюда, в интернет была вброшена «подтасованная информация» против Фриланд о том, что ее украинский дедушка был главным редактором нацистской газеты в оккупированной Польше во время Второй мировой войны.

«Я думаю, мы все помним попытки российских пропагандистов дискредитировать нашего министра иностранных дел с помощью соцсетей и распространения лживых историй о ней.

Существует множество способов, посредством которых Россия использует пропаганду в соцсетях, чтобы расшатать общественное мнение и продвигать пророссийскую позицию», – заявил Трюдо после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Оттаве».

Интересно в этом выступлении то, что дедушка главы МИД Канады Кристи Фриланд действительно был нацистским коллаборационистом и действительно редактировал издававшуюся нацистскими оккупационными властями украинскую газету «Кракiвськi вiстi» - разумеется, полную призывов к уничтожению евреев.

А впервые написал об этом персонаже еще в 1996 году весьма авторитетный канадский историк украинского происхождения Джон-Пол Химка.

Вот в этой статье: Himka J. «Krakivski visti and the Jews, 1943: A Contribution to the History of Ukrainian-Jewish Relations during the Second World War.» Journal of Ukrainian Studies 21, no. 1-2 (Summer-Winter 1996): 81-95.

Стоит заметить также, что Джон-Пол Химка являетя родным дядей упомянутой Кристи Фриланд.

И все это хорошо известно, и не раз уже обсуждалось в канадской прессе.

Но западные политики давно живут в мире Оруэлла – и вот научное исследование авторитетного канадского историка (и близкого родственника министра) в мгновение ока превращается в «лживую российскую пропаганду» и «попытку вмешательства в канадскую демократию».

И если, дорогие коллеги-историки, вы думаете, что это нас не касается - то вы таки ошибаетесь.

Источник: Блог Александра Дюкова