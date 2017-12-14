Премьер Канады признался, что выдворение российских дипломатов – месть за «дедушку-нациста»

Российских дипломатов выслали из Канады после прошлогодней «грязной кампании России» против министра иностранных дел страны Кристи Фриланд, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что высылка дипломатов из России связана с прошлогодней «грязной кампанией» Москвы против министра иностранных дел Кристи Фриланд, сообщает канадское издание CBC.ca.

По его словам, это «доказательство попыток вмешательства в канадскую демократию», при этом Трюдо старался избегать прямых обвинений в адрес президента России Владимира Путина.

В ходе «кампании», по словам Трюда, в интернет была вброшена «подтасованная информация» против Фриланд о том, что ее украинский дедушка был главным редактором нацистской газеты в оккупированной Польше во время Второй мировой войны.

«Я думаю, мы все помним попытки российских пропагандистов дискредитировать нашего министра иностранных дел с помощью соцсетей и распространения лживых историй о ней. Существует множество способов, посредством которых Россия использует пропаганду в соцсетях, чтобы расшатать общественное мнение и продвигать пророссийскую позицию», – заявил Трюдо после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Оттаве.

Российских дипломатов выслали из Канады в рамках международного ответа на отравление российского экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Представители МИД Канады заявили, что российские дипломаты в действительности были «сотрудниками разведки или лицами, использовавшими свой дипломатический статус с целью подрыва безопасности Канады или вмешательства в нашу демократию».