Как победа Трампа повлияет на мировой рынок нефти и газа

Tекст: Ольга Самофалова

Дональд Трамп обещает увеличить добычу ископаемого топлива в США, упростив процесс выдачи разрешений на бурение на федеральных землях, и поощрить строительство новых газопроводов. Он заявил, что повторно разрешит бурение нефтяных скважин в Арктическом национальном заповеднике дикой природы на Аляске. Президент-демократ Джо Байден в числе своих первых указов все это запретил.

Кроме того, Трамп обещал снова вывести США из Парижского соглашения по климату, которое направлено на сокращение глобальных выбросов парниковых газов. При Байдене, который пропагандировал «зеленую» повестку, США снова вступили в это соглашение.

Трамп готов поддержать увеличение производства ядерной энергии.

Кроме того, он изменит мандат Байдена на производство электромобилей и другие меры, направленные на сокращение выбросов от автомобилей.

По словам Трампа, США необходимо увеличить производство энергии, чтобы быть конкурентоспособными в разработке систем искусственного интеллекта, потребляющих большое количество энергии.

«Не стоит преувеличивать значение президента США на объем добычи в стране. Трамп воспринимается как сторонник традиционной энергетики, и это действительно так. Однако главным фактором, определяющим объемы добычи нефти и газа в США, является все-таки экономика: если рентабельно, то американцы бурят», – считает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

«На самом деле, если посмотреть, когда увеличивалась добыча нефти в США, то исключительно при демократах, хотя они против традиционных энергоресурсов.

Например, при Бараке Обаме, а его называют самым «зеленым» президентом, был колоссальный рост добычи нефти и газа, но не потому, что он этому способствовал, а просто потому, что тогда совершилась сланцевая революция, и это совпало с его президентством. При Байдене тоже существенно увеличился объем добычи, потому что было восстановление спроса после коронавируса. США дошли до нового исторического рекорда по объемам производства примерно 13,5 млн баррелей в сутки», – вспоминает эксперт ФНЭБ. Поэтому взрывного роста добычи нефти при Трампе он не ждет.

«Я не думаю, что мы увидим кардинальные изменения в нефтяной политике, так как добыча нефти в США сейчас находится на очень высоком уровне. В первую очередь, я думаю, администрация Трампа сосредоточится на снижении бюджетного разрыва, который составляет около 7%», – говорит Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.

«Рекордные объемы добычи нефти в США уже негативно отразились на нефтяных ценах, и ОПЕК+ пока приняла решение до конца 2024 года не увеличивать собственную добычу. Во время нового президентского срока давление Трампа на ОПЕК+ может возобновиться. То есть в следующем году, особенно во второй половине года, вполне реально, что цена нефти Brent может опуститься до 60 долларов за баррель и даже ниже. Предотвратить падение цен может новое сокращение добычи нефти со стороны ОПЕК+ и рост спроса на нефть в Китае и Индии», – считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Что касается экспорта американского СПГ, то здесь Байден и Трамп, скорее, солидарны. «Не стоит ожидать, что Трамп начнет выдавать лицензии на строительство новых СПГ-заводов. Даже если он сначала отменит предыдущее решение о запрете, то в дальнейшем сам введет такое ограничение. Потому что бесконтрольная выдача бесконечного количества разрешений на строительство новых СПГ-заводов в итоге приведет к тому, что цена на газ в США будет определяться по формуле экспортного нетбэка. Это когда у компаний появляется свободный выбор, куда продавать газ – на внутренний рынок или на внешний.

Сейчас газ заперт на внутреннем рынке США, что создает очень жесткую конкуренцию и низкие цены. Газ на американской бирже стоит около 100 долларов за тысячу кубометров. Благодаря дешевому газу, а это дешевая энергия и дешевые удобрения, американская экономика очень конкурентоспособна. Именно за счет этого США переманивают к себе предприятия из Азии и последние годы – из Европы. А возвращение производств в США укладывается в политику Трампа – сделать Америку вновь великой»,

– говорит Игорь Юшков.

Речь идет о запрете строить новые СПГ-заводы со сроком поставок после 2030 года. Текущие проекты строятся, и новые объемы СПГ из США ожидаются в 2027-2028 годах.

Что все это значит для России?

Эксперты не ждут каких-то кардинальных изменений для России. «Я не думаю, что США при Байдене снимут санкции. Для этого нужны колоссальные политические изменения. Трамп будет отстаивать американские интересы. Стоит ожидать, что он и дальше будет расчищать рынок сбыта для СПГ из Соединенных Штатов, чтобы американские заводы были загружены.

Байден ввел санкции против новых СПГ-заводов России, и не факт, что Трамп не введет новые санкции против уже работающих СПГ-заводов. «Ямал СПГ» и Сахалинский завод тоже могут попасть под санкции. В этом плане тоже не стоит обольщаться и считать, что что-то изменится в лучшую сторону»,

– считает Игорь Юшков.

Однако можно рассчитывать на то, что у Трампа найдутся аргументы для того, чтобы притормозить действие санкций против России. Например, если Трамп действительно закончит выделять финансовую и военную помощь Украине, то конфликт может закончиться, и это может стать основанием для того, чтобы и европейцы, и американцы приостановили действие ряда санкций, не исключает эксперт ФНЭБ.