Какой президент США выгоден для золота, доллара и России

Tекст: Ольга Самофалова

Bloomberg провел глобальный опрос с 21 по 25 октября, чтобы пользователи терминала спрогнозировали динамику золота, доллара и биткоина в зависимости от победы на выборах президента США Дональда Трампа или Камалы Харрис. Они склоняются к тому, что победа Трампа на выборах президента США окажет заметно более позитивное влияние на финансовые рынки, нежели победа Харрис.

Так, 57% респондентов полагают, что цена золота продолжит расти в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США. При этом 55% респондентов полагают, что в случае победы Харрис золото подешевеет.

При этом доллар (индекс доллара DXY) подорожает вне зависимости от исхода выборов президента США, считает 65% респондентов.

Что касается стоимости биткоина, то медианный прогноз участников опроса таков: в случае победы Трампа к концу 2024 года биткоин подорожает на 17% – до более 80 тыс. долларов, а в случае победы Харрис – подешевеет на 6% от текущего уровня.

«Многие люди строят свои прогнозы на основе предвыборных заявлений кандидатов, а также на основе тех ассоциаций, которые возникли у них в предыдущий срок правления бывшего президента. Однако такой подход может оказаться опрометчивым. Реальная политика действующих президентов довольно часто отличается от того, что заявлялось на публику во время предвыборной гонки. Кандидаты хотят понравиться максимальному числу избирателей, поэтому готовы пообещать что угодно. Но, как говорится, обещать – не значит жениться», – говорит Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

В пример она приводит тот факт, что

в прошлый раз Дональд Трамп обещал избирателям сократить государственный долг США, но госдолг, наоборот, резко вырос. При Дональде Трампе госдолг США впервые в истории превысил отметку в 22 трлн долларов в 2019 году.

Справедливости ради, госдолг страны растет при всех президентах. Но Трамп отличился самыми большими темпами роста этого показателя. При нем вырос и дефицит бюджета.

«Тогда экономика США столкнулась с «черным лебедем» – пандемией. Поэтому пришлось прибегнуть к печатному станку. Это, в свою очередь, привело к росту финансовых рынков, ослаблению доллара и взлету цен на золото. Вероятно, реализации аналогичного сценария избиратели ждут от Трампа и на этот раз. Однако как будет на самом деле – никто не знает», – говорит Рокотянская.

Что касается золота, то эксперты, в отличие от респондентов, ожидают его рост вне зависимости от того, кто займет пост президента.

«В периоды, когда Федеральная резервная система США переходит от жесткой денежно-кредитной политики к более мягкой, золото обычно демонстрирует рост. На фоне снижения ставок золото, как правило, чувствует себя стабильно. И независимо от политических изменений будет продолжать расти», – говорит основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Что касается доллара, то довольно нелогично, что большинство респондентов ждет более сильный доллар (индекс DXY) независимо от того, кто станет президентом,

замечает Рокотянская из «БКС Мир инвестиций». «Золото – это фактически антидоллар. Чем сильнее ведущая резервная валюта, тем меньше у золота шансов на ралли. И наоборот», – говорит эксперт. Иными словами, когда золото растет в цене, доллар обычно девальвирует, а если, напротив, доллар крепнет, то золото падает в цене.

«Дональд Трамп в своих предвыборных выступлениях заявлял о намерении ослабить стоимость американского доллара для повышения доходов американских производителей и экспортеров. В этом случае мировая стоимость золота должна будет продолжать рост. С другой стороны, золото также считается защитным активом, в который инвесторы переводят свои денежные сбережения во время обострения геополитики. А Трамп также заявлял о намерениях быстро завершить конфликты в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Поэтому гарантировать продолжение роста мировых цен на драгоценный металл в случае победы Трампа сейчас тоже нельзя, видимо поэтому в данном вопросе опрос Bloomberg показал минимальное расхождение», – рассуждает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Что касается биткоина, то в обоих случаях Астафьев прогнозирует его рост в долгосрочной перспективе, хотя краткосрочно, после выборов, не исключает его снижение.

Что касается России, то победа Трампа с экономической точки зрения выглядит менее выгодной для России. «Дональд Трамп обещал нарастить поддержку американским нефтяникам, снять ограничения на добычу ископаемого топлива и отказаться от климатических инициатив, если снова станет президентом. На этом фоне в случае его победы на выборах мировые цены на нефть пойдут вниз, что также приведет к резкому ослаблению стоимости российской национальной валюты», – отмечает Чернов.

«С Трампом экономика США будет находиться в более благоприятном положении, что не сыграет на руку российским интересам. А победа Харрис, напротив, может вызвать большую нестабильность в американской экономике. Соответственно, это выгоднее для России», – заключает Астафьев.

Правда, с геополитической точки зрения считается, что Трамп захочет быстрее разрешить конфликт на Украине, тогда как Харрис затянет всё еще на пару лет.