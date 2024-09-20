ФРС США снижением ставки бьет по доллару

Tекст: Ольга Самофалова

Весь мир ждал решения ФРС США по ставке на этой неделе. После двух лет высокой ставки американский регулятор впервые решился ее снизить, причем сразу на 50 б. п. Вероятность снижения ставки была 60%, то есть рынок ждал этого, но он не ожидал, что снижение будет таким сильным. Прогнозировали рост в два раза меньший. Не исключено, что американские чиновники побоялись, что грянет кризис, и их могут обвинить в некомпетентности, поэтому они решили все-таки заранее начать снижать ставку.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл довольно оптимистично смотрит на дальнейшее развитие страны, несмотря на признаки ухудшения ситуации на рынке труда. По его словам, ключевая задача регулятора – это по-прежнему «мягкая посадка» экономики. По его словам, ФРС может как ускориться, так и замедлиться или даже сделать паузу в цикле количественного смягчения, если будет необходимо.

Однако прогнозы, опубликованные после заседания, показали, что 10 из 19 должностных лиц Федрезерва высказались за дополнительное снижение ставок как минимум на полпункта до конца года. А до конца года осталось только два заседания ФРС. Получается, что это будет либо по минус 25 б. п. на каждом, либо снова минус 50 б. п. на одном из них. Кроме того, на 2025 год прогноз чиновников ФРС состоит в снижении ставки еще на 100 б. п.

ФРС начала повышать ставки в начале 2022 года, чтобы сдержать небывалый всплеск цен. Инфляция в США после пандемии достигла самого высокого уровня с 1981 года. В итоге ФРС 11 раз повышала ключевую ставку, доведя ее до двадцатилетнего максимума в июле 2023 года.

С тех пор инфляция значительно снизилась: сейчас она на уровне 2,5%, но все еще не дотягивает до целевого уровня в 2%. Ситуация в американской экономике в целом выглядит неоднозначной. С одной стороны, есть улучшения, с другой – видны признаки напряжения. Избыточные сбережения, которые помогали поддерживать американцев в последние годы, иссякли, а уровень просрочек по кредитам растет. Рост потерь рабочих мест может спровоцировать сокращение расходов и замедлить экономику, отмечает Bloomberg.

Поэтому внутри ФРС возникли сильные разногласия. Одни ратовали за снижение ставки из-за слабого рынка труда, другие переживали, что снижать ставки еще рано, так как это может подстегнуть рост инфляции. Пока победили первые.

Смелость шага ФРС заключается еще в том, что ставка была резко повышена всего за несколько недель до ноябрьских президентских выборов. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп уже заявил, что сокращение ставки было сделано либо по «политическим» причинам (чтобы помочь Камале Харрис, его сопернице в гонке за Белый дом), либо потому, что экономика находится в «очень плохой» форме.

«ФРС пытается стимулировать экономику, чтобы предотвратить рецессию. Плюсы для экономики США: дешевые кредиты помогут стимулировать инвестиции и потребительские расходы, что повысит спрос и ускорит экономический рост. Снижение ставки сделает ипотечные кредиты дешевле, что может повысить спрос на недвижимость», – говорит Федор Сидоров, частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования».

Кроме того, снижение ставки позволит сократить затраты на новые выпуски долга и поддержит бюджет США. Растущий долг и бюджетный дефицит США стали серьезной головной болью американских чиновников. Дефицит бюджета составляет 6% ВВП – это намного больше, чем средний показатель за 50 лет, равный 3,7%. Расходы бюджета США выросли, в том числе после пандемии. Отношение долга к ВВП достигло почти 100% в 2023 году, а через десять лет вырастет, как ожидается, до 122%. США все труднее обслуживать свой долг, тем более при высоких ставках. Снижение ставки должно облегчить эту ситуацию.

Однако для американской экономики есть и риски: слишком быстрое снижение ставки может привести к новому росту инфляции, так как дешевые кредиты стимулируют потребление и повышают спрос,

говорит Сидоров.

«Снижение базовой процентной ставки также приводит к снижению привлекательности доллара, поскольку перспективный доход по нему уменьшается. В то же время с учетом исторического дефицита торгового баланса США, ослабление доллара может оказаться позитивным для будущих темпов экономического роста», – говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Собственно, после объявления решения ФРС США доллар сразу показал падение на глобальном рынке. Тогда как золото – как защитный актив – достигает нового исторического рекорда после публикации решения ФРС США. Его стоимость на бирже поднималась до 2626,45 доллара за тройскую унцию.

За решением американского регулятора следил весь мир, потому что так или иначе это оказывает влияние на всю мировую экономику. «Доллар остается одной из наиболее значимых валют в мире. Уровень базовых процентных ставок в США является ориентиром для стоимости заемных денег во многих странах. Решение ФРС по снижению ставки выглядит позитивно для большинства участников мирового финансового рынка. Для мировой экономики смягчение монетарных условий является фактором роста», – считает Евстифеев.

«Действия ФРС могут поддержать всю мировую экономику за счет эффекта глобализации. Однако ослабление доллара может быть невыгодно странам-экспортерам в Штаты. Это Мексика, Китай, Канада»,

– говорит начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко.

Для России пока решение ФРС вторично, однако в перспективе будет иметь ценность. «Для России тоже есть преимущества. Более низкие ставки в США обеспечивают ускорение роста экономик, которое, в свою очередь, приводит к увеличению спроса на энергоносители – основной компонент российского экспорта», – говорит Евстифеев. Снижение ставки ФРС может ослабить рубль по отношению к доллару, так как делает инвестиции в США более привлекательными, добавляет Сидоров.