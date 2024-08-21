Почему золото в 2024 году приносит огромные доходы

Tекст: Ольга Самофалова

Стоимость золота во вторник днем впервые в истории поднялась выше 2550 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Это означает, что теперь каждый золотой слиток впервые в истории стоит более одного миллиона долларов. Обычно золотые слитки весят около 400 тройских унций, что составляет примерно 12,5 кг.

С начала года золото подорожало на 21%, став одним из лучших активов по инвестиционной эффективности среди основных сырьевых активов, отмечает Bloomberg.

Вице-президент компании «Золотая Плата» Алексей Вязовский называет главную причину последнего взлета цен на золото до 2550 долларов за унцию.

«В этом месяце рухнул кэрри-трейд. Это такая система, когда крупные в мировом масштабе инвесторы берут дешевые кредиты в японских йенах (в Японии исторически очень низкие процентные ставки), конвертируют их в более доходные валюты, например, в те же доллары, так как ФРС в последние годы ставки поднимала. Отдавая дешевый кредит в йенах, а зарабатывая в долларах, они получали триллионы долларов доходов на этом», – рассказывает Вязовский.

Однако 31 июля ЦБ Японии неожиданно поднял процентную ставку, чего никто не ожидал. Это привело к тому, что японский фондовый рынок рухнул, что напугало даже сами японские власти, которые попытались словесно успокоить инвесторов. «Однако инвесторы сделали вывод, что монетарная политика в Японии будет ужесточаться, и эта лавочка с «кэрри-трейдом» схлопывается. Поэтому многие инвесторы резко порезали свои позиции по йене, и на рынке появилась большая масса долларовой ликвидности, часть которой и была вложена в золото. Это и привело к последнему всплеску цены до 2550 долларов за унцию», – считает Вязовский.

И второй важный фактор, который увеличивает стоимость золота – это ожидания снижения ставки на предстоящем заседании ФРС США в сентябре. В том, что ставка будет снижена, уже мало у кого есть сомнения.

«Обслуживание государственного долга США – а это треть бюджета страны – становится почти неподъемным. Это похоже на Россию 1998 года. США срочно надо снижать процентную ставку и тем самым нагрузку на бюджет из-за высоких процентов, чтобы не пришлось объявлять дефолт»,

– говорит Вязовский.

Снижение ставки ФРС благотворно влияет на золото, потому что золото контрциклично для стоимости капитала: чем больше доллар падает к другим валютам, чем дешевле его фондирование, тем больше растут цены на золото, добавляет эксперт.

«С фундаментальной точки зрения цены на золото продолжают расти под влиянием проявившихся ранее факторов. Это активные закупки со стороны мировых центробанков и нарастающая геополитическая напряженность в мире. Вероятно, в ценах на золото присутствует некоторая премия в связи с интригой по поводу итогов президентских выборов в США», – говорит Виталий Манжос, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

«Центральные банки, которые скупают золото в огромных количествах, никуда не пропали. Говорят, что Китай перестал покупать золото, но он просто начал покупать его по хитрым схемам, не афишируя эти сделки. Пекин сделал вывод из ситуации с Россией, что золотовалютные резервы могут блокировать по щелчку мыши. Сохранить резервы можно, если купить золото и привезти на свою территорию», – отмечает Вязовский.

Золото становится все более привлекательным как актив-убежище на фоне усиления неопределенности в мире. 2024 год – это год выборов, в том числе президента США, это продолжающий конфликт Украины и России и растущая напряженность на Ближнем Востоке. Израиль и Иран находятся на волоске от прямого конфликта после убийства политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в начале августа. Израиль привел свои вооруженные силы в состояние повышенной боеготовности, а США направили в регион авианосную ударную группу и подводную лодку с управляемыми ракетами, чтобы поддержать оборону своего союзника.

Неудивительно, что эксперты ждут продолжения роста цен на золото. Новый всплеск цены может произойти в сентябре после заседания ФРС США. «Следующими среднесрочными целями могут выступить отметки 2600 и 2700 долларов. Однако они могут быть достигнуты не в ближайшие дни, а после коррекционного отката. В любом случае долгосрочный восходящий тренд во фьючерсах на золото остается в силе», – говорит Манжос.

В банке UBS Group AG прогнозируют 2700 долларов за унцию к середине 2025 года. Столько же ждут в 2025 году и в Goldman Sachs. Некоторые инвесторы прогнозируют, что в следующем году цена на металл достигнет и вовсе 3000 долларов за унцию.

«Что касается цен в рублях, то мы достигли уровня в 7156 за грамм сейчас, но исторического рекорда в 7800 рублей, который был в 2022 году, пока не достигли. Однако есть понимание по техническому анализу, что 7800 рублей будет достигнуто. То есть даже те, кто вкладывается в золото сейчас, на высоких ценах, может сделать еще 10-15% на восходящей динамике», – говорит Вязовский. По его словам, за полгода на каждом грамме инвесторы заработали плюс 1000 рублей, так как цены в начале года были 6100-6200 рублей, а сейчас уже 7100 рублей за грамм. При этом надо понимать, что после пика откаты будут неизбежно, и именно на этих откатах инвесторы докупаются. В пользу роста цен на золото говорит ослабление курса рубля.

«Я, конечно, сторонник физического металла, потому что отсутствует риск контрагента. В 2007 году семиграммовая монета стоила 6000-7000 рублей, сейчас она стоит 61 тыс. рублей, то есть рост в десять раз.

Слитки, к сожалению, это не анонимная история, возникают сложности с продажей, а монеты более ликвидные и более анонимные», – говорит Вязовский.

В прошлом году физические лица в России купили золота почти 100 тонн, в этом году эксперт ждет роста до 150 тонн. Хорошим спросом пользуются килограммовые монеты, которые стоят 9 млн рублей.