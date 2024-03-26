Цены на золото в рублях могут расти быстрее, чем в долларах

Tекст: Ольга Самофалова

Золото поставило на прошлой неделе новый исторический рекорд, поднявшись на бирже выше 2200 долларов за тройскую унцию. Правда, удержаться на этой вершине не удалось, но это не беда – скоро будут новые рекорды, считают эксперты.

Золото еще в 2022 году начало расти, но к концу 2023 года ему удалось побить рекорд 2020 года, а в 2024 году ставит все новые исторические рекорды. «В долларовом выражении динамика золота в 2023 году была позитивной, а доходность по итогу года составила 13,1%. В этом году золото обновило исторические максимумы во всех ведущих валютах», – говорит Георгий Тимошин, аналитик Freedom Finance Global.

«Золото не первый раз ставит рекорд в этом году, а потом происходит откат, коррекция, на которой грамотные инвесторы скупают золото. Движение идет такими волнами. Но прогнозы исключительно оптимистичные. Полагаю, что конец весны мы встретим на уровнях 2300–2350 долларов за тройскую унцию», – говорит вице-президент компании «Золотая Плата» Алексей Вязовский.

При этом крупнейшие зарубежные банки, причем довольно консервативные, сильно повысили свои прогнозы по золоту на конец года. Так, «Ситибанк» не исключает даже 3000 долларов за тройскую унцию. В целом рыночный консенсус, что золото будет дорожать и дальше.

Причин для такого позитива несколько.

«Во-первых, происходит дефрагментация мировой финансовой системы, основанной на долларе.

Все понимают, что госдолг США растет на триллион каждые 100 дней. Это настолько сильный взлет, что проценты за обслуживание долга скоро будут занимать треть американского бюджета. Это уже такая пирамида, которую просто невозможно отрицать.

Раньше США отрицали и говорили, что если ВВП растет, то и госдолг может расти. Но сейчас уже и этого сказать нельзя», – говорит Вязовский.

Во-вторых, влияет санкционная история и изъятие российских государственных активов, когда держать деньги в долларах и евро становится небезопасным, так как в любой момент их могут заморозить. Россия уже отказалась от доллара в своих резервах, и по ее пути идут и другие страны. Уже два года центробанки по всему миру скупают рекордное количество золота. Так, Китай сокращает свои вложения в американский госдолг и активно скупает в резервы золото. По данным Всемирного совета по золоту, в 2023 году Народный банк Китая стал крупнейшим покупателем золота среди центробанков (220 тонн). Инвесторы тоже покупали безопасный актив на фоне внутренних проблем на рынке недвижимости. Вторым стал Центральный банк Польши, который купил 130 тонн слитков в 2023 году. Третье место занял Сингапур. Увеличивают скупку золота также центробанки Индии, Турции и Бразилии.

«Золото остается одним из немногих активов, которые находятся вне геополитики. В условиях неопределенности спрос на такие «заменители денег» растет. Доля доллара в международных расчетах снижается, значит структура золотовалютных резервов мировых центробанков изменяется в пользу других валют и золота», – говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Тенденция на снижение запасов доллара и увеличение запасов золота в мировых резервах лишь набирает свои обороты. Мировые банки ждут, что доля доллара в мировых запасах снизится с 51% в 2022 году до 40% в течение ближайших пяти лет. А доля золота, наоборот, должна возрасти с 15% до 25%.

Наконец, третья важная причина, почему рынок ставит на рост золота и новые ценовые рекорды, – это ожидание снижения ставки ФРС США в этом году. На прошлой неделе ФРС оставил ставку без изменений, что и привело в итоге к откату цен на золото. Однако или на следующем, или через заседание ФРС может начать снижать ставку.

«Золото имеет закономерность расти во время разворота монетарной политики ведущих стран, который уже обсуждается длительное время. Регулятор Швейцарии уже понизил ставку на заседании 21 марта. ФРС на минувшем заседании подтвердил, что закладывает три снижения ставки в течение 2024 года в общей сумме на 75 б.п., поэтому золото продолжит показывать восходящий импульс», – говорит Тимошин. То есть в этом году, наконец, случится то, чего не произошло в прошлом году.

В рублях стоимость золота будет расти даже быстрее, чем в долларах, считает Вязовский.

«Сейчас золото закрепилось выше уровня 6400 рублей за грамм 999-й пробы. Исторический рекорд составляет 7700 рублей, который был достигнут в 2022 году во время начала известных всем событий. Этот максимум может быть побит уже этим летом»,

– говорит эксперт. Этому помогут две причины. Во-первых, ожидаемое экспертом ослабление рубля до 110 за доллар и 120 за евро уже этим летом на фоне проблем с торговым балансом, снижением экспорта и невмешательством ЦБ РФ. Для наполнения бюджета при снижении экспорта помогает более слабый рубль.

Во-вторых, Банк России тоже может начать снижение ставки в этом году. «Будущее понижение ставки – это плохая история для рубля. Это дополнительный фактор, который приведет к тому, что рубль начнет падать летом, а значит, и золото может побить исторический рекорд уже летом», – заключает Алексей Вязовский.