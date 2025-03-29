Американист объяснил обещание Трампа защитить Гренландию от «российской агрессии»

Американист Ордуханян: Слова Трампа о «российской агрессии» против Гренландии – это сарказм

Tекст: Андрей Резчиков

«Трамп троллит европейцев, которые бредят «российской угрозой». В данной ситуации это абсолютный сарказм со стороны президента США. Европейцы открыли этот ящик Пандоры, когда создали и поверили в чушь по поводу «российской агрессии», – считает американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян.

По его словам, этот нонсенс ничем не отличается от заявлений поляков, румын и финнов, постоянно говорящих об «угрозах со стороны России». А с учетом эпатажа и вбросов, которые за последнее время допускал Дональд Трамп, «это не самое бессмысленное и обескураживающее заявление». «Если они хотят думать о «российской угрозе» Гренландии, пусть думают и боятся», – добавил эксперт.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в TruthSocial видеоролик, в котором пообещал защитить Гренландию от возможной «агрессии со стороны России». Трамп подчеркнул, что Гренландия сталкивается с новыми вызовами, связанными не только с Россией, но и с экспансией Китая. В ролике использованы архивные кадры времен Второй мировой войны, когда США активно присутствовали на острове.

Президент России Владимир Путин на этой неделе на Международном арктическом форуме «Арктика – территория разговора» подчеркнул, что вопрос Гренландии касается «двух конкретных государств и к нам не имеет никакого отношения».

«Но при этом нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом все чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих «новобранцев» – Финляндии и Швеции, с которыми, кстати говоря, у нас до недавнего времени не было вообще никаких проблем. Сами своими руками зачем-то создают. Зачем? Совершенно непонятно. Но тем не менее мы будем исходить из того, что есть, и будем реагировать на все это», – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что «Россия никогда никому не угрожала в Арктике». «Но мы внимательно следим за развитием ситуации, выстраиваем адекватную линию реагирования, повышая боевые возможности Вооруженных Сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры», – добавил Путин.