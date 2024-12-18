Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.0 комментариев
ФСБ пообещала наказать сотрудников спецслужб Украины за убийство Кириллова
В ФСБ сообщили о задержании исполнителя теракта, убившего начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, и заверили, что украинские спецслужбы, причастные к преступлению, будут привлечены к ответственности.
ФСБ сообщила о задержании исполнителя теракта, в результате которого погиб Кириллов, передает РИА «Новости».
Задержанным оказался гражданин Республики Узбекистан, 1995 года рождения. Преступник был установлен в ходе совместной операции с МВД и СК России.
По данным ФСБ, исполнитель теракта рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами. Он прибыл в Москву, где получил мощное самодельное взрывное устройство, которое затем разместил на электросамокате возле дома генерала Кириллова.
Для слежки за генералом преступник арендовал каршеринговый автомобиль, в который установил Wi-Fi камеру, транслирующую изображение организаторам в Днепре, Украина. Взрывное устройство было дистанционно активировано после получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в теракте, который привел к гибели Кириллова. Предполагается, что злоумышленник был завербован украинскими спецслужбами и использовал самодельное взрывное устройство на электросамокате.
Двое подозреваемых в убийстве Кириллова и его помощника задержаны, на их след удалось выйти благодаря камерам наблюдения, сообщали ранее СМИ.