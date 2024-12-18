Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.0 комментариев
Стало известно о задержании двух подозреваемых в убийстве генерала Кириллова
«Коммерсантъ»: Задержаны подозреваемые в убийстве генерала Кириллова
Двое подозреваемых в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника задержаны, на их след удалось выйти благодаря камерам наблюдения, пишет «Коммерсантъ».
Двое подозреваемых в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова и его помощника были задержаны, сообщается в Telegram-канале газеты «Коммерсантъ».
По данным издания, след преступников был обнаружен благодаря записям камер наблюдения, зафиксировавшим несколько подозрительных машин на месте преступления. Источник «Коммерсанта» уточняет, что лица, причастные к организации преступления, связались с подозреваемыми через мессенджеры, предоставив им контакты связного из СБУ.
Источники в правоохранительных органах отмечают, что преступление было раскрыто практически по горячим следам.
Согласно официальным данным Следственного комитета, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве сработало взрывное устройство. Оно было заложено в самокат, находившийся возле подъезда дома. В результате взрыва погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
Расследование ведется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Организация Объединенных Наций не осудила теракт, совершенный против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова.
США отказались комментировать приватные контакты между Вашингтоном и Киевом по поводу этого убийства.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление США о непричастности к убийству Кириллова смехотворным.