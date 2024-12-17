  • Новость часаООН отказалась осудить теракт против Кириллова
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Немцев заставят выбрать между холодильником и страхом войны с Россией
    Зеленский попросил компенсацию за отказ принять Украину в НАТО
    Крымские татары призвали ООН признать полуостров российским
    Президенту США разрешили применять ядерное оружие без одобрения Конгресса
    Медведев назвал заказчиков убийства Кириллова
    Туск намекнул на скорую передачу Киеву истребителей МиГ-29
    Израиль ответил на обвинение Турции в оккупации Сирии
    Экс-глава МИД Украины: Трамп не забудет попытки импичмента из-за Киева
    Эксперты назвали способы перехвата ракет средней дальности США в Европе
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Чем Китай сможет удивить Трампа

    У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.

    9 комментариев
    Леонид Севастьянов Леонид Севастьянов Папа римский как искупитель старых архетипов

    17 декабря – день рождения папы римского Франциска, первого в истории папы из Нового Света. За время его правления Католической церковью в глазах многих пошатнулся образ западной церкви как вечно противостоящей православию.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Убрать храмы с денег – это не путь к гармонии

    Меня, как православного христианина, ничуть не раздражает изображение мечети «Кул-Шариф» или Иволгинского дацана. Эти прекрасные здания – часть архитектурного наследия моей страны, ее истории и культуры. Требовать, чтобы их изображения как-нибудь не попались мне на глаза, было бы признаком нелепой и болезненной ксенофобии.

    13 комментариев
    17 декабря 2024, 22:50 • Новости дня

    Захарова назвала смехотворным заявление США о непричастности к гибели Кириллова

    Мария Захарова назвала смешными заявления США о непричастности к убийству Кириллова

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление США о непричастности к убийству генерал-лейтенанта Игоря Кириллова смехотворны, поскольку Вашингтон создал и поддерживает киевский режим, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала смехотворным заявление США о непричастности к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает РИА «Новости».

    По ее словам, такие заявления звучат смешно, учитывая, что именно США создали и поддерживают киевский режим, финансируют его и поставляют оружие.

    Американский Госдепартамент в лице его официального представителя Мэттью Миллера заявил, что США не имеют отношения к теракту в Москве, в результате которого был убит Кириллов.

    Однако Захарова указывает на то, что доказательства говорят об обратном.

    «Вашингтон никогда не осуждал ни одного теракта или запланированного убийства, совершенного киевским режимом», – заявила Захарова.

    Ранее Захарова обвинила Запад в одобрении теракта в отношении начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал все стороны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут обострить ситуацию.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости поймать убийц и уничтожить заказчиков, которые, по его словам, известны и находятся в Киеве.

    Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного в электросамокате. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели Кириллова и его помощника.

    17 декабря 2024, 14:54 • Новости дня
    Опубликовано видео унесшего жизнь генерала Кириллова взрыва в Москве
    Опубликовано видео унесшего жизнь генерала Кириллова взрыва в Москве
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появились видеозаписи с места теракта на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли генерал-лейтенант Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

    На обнародованных кадрах запечатлен момент взрыва, передает Ura.ru.

    Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства на электросамокате. Следственный комитет приступил к расследованию инцидента, квалифицируя его как террористический акт. Уголовное дело о гибели генерала Кириллова передано в ГСУ СК.

    Коментарии (4)
    17 декабря 2024, 01:29 • Новости дня
    В РВСН заявили о разработке сравнимых с «Авангардом» и «Орешником» ракет

    Командующий РВСН Каракаев сообщил о завершающейся в России разработке широкой линейки новых ракетных комплексов

    В РВСН заявили о разработке сравнимых с «Авангардом» и «Орешником» ракет
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В России завершается разработка широкой линейки ракетных комплексов, не менее эффективных, чем «Авангард» и «Орешник», но рассказать о них «время еще не пришло», заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

    «Отечественные межконтинентальные баллистические ракеты оснащаются принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы, сегодня о них знает весь мир – это гиперзвуковой блок комплекса «Авангард» и гиперзвуковое оснащение комплекса «Орешник», – сказал Каракаев в интервью газете «Красная звезда» по случаю Дня РВСН.

    По его словам, «это далеко не все примеры», сейчас «широкая линейка не менее эффективных изделий» находится «на завершающей стадии разработки», передает РИА «Новости».

    Как заявил Каракаев, Россия в условиях приостановки Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений будет до 5 февраля 2026 года поддерживать число своих ядерных блоков на уровне договорных ограничений. Однако, как подчеркнул Каракаев, это не исключает вероятности увеличения количества боевых блоков на развернутых носителях в случае аналогичных действий США

    Каракаев сообщил, что в России в рамках испытаний ракетных комплексов планируются пуски ракет на максимальную дальность, в том числе в рамках испытаний перспективных ракетных комплексов. Также Россия может повысить интенсивность испытаний перспективного ракетного вооружения при нарастании внешних угроз.

    Он отметил, что российская ракетная группировка ядерного сдерживания значительно укрепилась в последние пять лет за счет новых уникальных комплексов: «Авангарда», подвижного грунтового комплекса «Ярс», «важным событием» стало испытание в боевых условиях «Орешника». РВСН предложили в госпрограмме вооружений в первую очередь развивать задел по комплексам «Сармат» и «Осина». Кроме того, в России прорабатывается решение о создании новых формирований РВСН под новый ракетный комплекс средней дальности.

    Каракаев назвал «практически нулевой» результативность шагов руководства США по снижению боевых возможностей РВСН, подчеркнув, что отечественные гиперзвуковые маневрирующие ударные средства обладают поистине прорывными возможностями. В частности, речь идет о размещении в Польше как ранее и в Румынии, «новых противоракетных систем» США. По его словам, РВСН предложили ряд военно-технических мер, позволяющих в достаточной степени снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что запуск «Орешника» по объекту на Украине стал ответом на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «испытание «Орешника» носило тестовый характер, и канал связи с США по таким запускам функционирует».

    Коментарии (13)
    17 декабря 2024, 19:22 • Видео
    Трамп опять унизил Зеленского

    Избранный президент США Дональд Трамп сделал еще несколько коротких, но показательных заявлений насчет Украины. Например, сказал, что не приглашал Владимира Зеленского на свою инаугурацию и что в Киеве должны готовиться к подписанию соглашения о завершении конфликта. Что это все значит?

    Коментарии (0)
    17 декабря 2024, 10:43 • Новости дня
    Белый дом сообщил о принятии решения по ударам ATACMS вглубь России до выборов в США
    Белый дом сообщил о принятии решения по ударам ATACMS вглубь России до выборов в США
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американская администрация решила применять дальнобойные ракеты ATACMS на территории России до президентских выборов в США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    По его словам, решение было принято внутри администрации Байдена и не предусматривало консультаций с кандидатами на высший государственный пост, включая Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    При этом Кирби отметил, что с учетом смены власти Белый дом постарался объяснить свои решения новому президенту, чтобы донести «логику своих решений».

    Также Кирби подчеркнул важность прозрачности в передаче полномочий и обеспечения понимания принятых мер для избранного лидера.

    Напомним, выборы в США прошли 5 ноября. Трамп в ходе выступления перед сторонниками во Флориде объявил о своей победе на президентских выборах. Известно, что Дональд Трамп и Джо Байден встретились в Белом доме 13 ноября. Согласно официальным данным, они обсуждали процесс мирной передачи власти от одной администрации к другой.

    17 ноября The New York Times сообщила, что Вашингтон разрешил использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области в рамках конфликта на Украине.

    Позднее команда Трампа заявляла, что будет пересматривать почти все решения президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.

    Коментарии (14)
    16 декабря 2024, 21:15 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении отменить разрешение на удары вглубь России

    Трамп заявил о недопустимости украинских дальнобойных ракетных ударов по России

    Трамп заявил о намерении отменить разрешение на удары вглубь России
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение Украине наносить дальние удары по России было ошибочным, и выразил намерение пересмотреть его.

    Дональд Трамп выразил недовольство разрешением Украине наносить дальние удары по России, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что это решение было «плохим» и не должно было быть принято.

    Трамп уточнил, что речь идет о возможности украинских военных использовать дальнобойные западные ракеты для нанесения ударов на расстояние до 321 км вглубь России. Он отметил, что считает это решение ошибочным, и заявил о намерении его пересмотреть.

    Ранее действующий президент США Джо Байден предоставил Украине разрешение на использование этих ракет, что вызвало неоднозначную реакцию в международном сообществе. Трамп подчеркнул, что после его инаугурации этот вопрос может быть пересмотрен, что, по его мнению, должно укрепить безопасность в регионе.

    Напомним, Трамп на пресс-конференции сообщил о намерении начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и представителями Украины с целью урегулирования текущего конфликта на Украине.

    Коментарии (5)
    16 декабря 2024, 05:24 • Новости дня
    В команде Трампа решили рассмотреть предложения Орбана по Украине

    Советник Трампа Уолц заявил о намерении рассмотреть предложения Орбана о перемирии на Украине

    В команде Трампа решили рассмотреть предложения Орбана по Украине
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Команда избранного президента США Дональда Трампа изучит предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перемирии на Украине, сообщил будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц.

    Уолц подчеркнул необходимость прекращения боевых действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

    «И, знаете, смотрите, если это будет своего рода прекращение огня в качестве первого шага, опять же, мы... мы внимательно посмотрим, что это значит», – заявил Уолц.

    Уолц отметил, что до 20 января команда Трампа будет сотрудничать с нынешней администрацией США. Он подчеркнул, что у Орбана есть постоянные контакты с российским правительством, а также хорошие отношения с Трампом.

    Уолц надеется, что вскоре удастся добиться прекращения огня на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев отказал в просьбе об организации телефонного разговора между Орбаном и украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Орбан предложил России и Украине согласиться на обмен пленными и рождественское перемирие. Москва передала свои предложения, однако Киев отказался от инициатив Орбана.

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в ходе беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым также заявил, что Зеленский отказался от предложения Будапешта.

    Коментарии (13)
    17 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    ООН отказалась осудить теракт против Кириллова

    ООН не осудила теракт в отношении генерала Кириллова и призвала к сдержанности сторон

    ООН отказалась осудить теракт против Кириллова
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Организация Объединенных Наций не осудила теракт, совершенный против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова.

    Организация призвала к сдержанности, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности, сообщает ТАСС.

    Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил: «Мы в курсе сообщений об инциденте, произошедшем сегодня в Москве, который привел к гибели двух российских военных». Он подчеркнул, что ООН призывает все стороны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут обострить ситуацию.

    Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного в электросамокате. В Сети появились видеозаписи с места теракта. Военкор Александр Коц назвал очевидной причастность Киева к гибели Кириллова.


    Коментарии (7)
    17 декабря 2024, 20:08 • Новости дня
    Полянский: Вопрос о теракте в отношении Кириллова поднимут на заседании СБ ООН

    Полянский: Россия поднимет вопрос о теракте в отношении Кириллова на заседании СБ ООН

    Полянский: Вопрос о теракте в отношении Кириллова поднимут на заседании СБ ООН
    @ Георгий Султанов/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    На заседании Совета Безопасности ООН Москва планирует вынести на обсуждение вопрос о теракте против генерала Игоря Кириллова, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что Россия обязательно поднимет вопрос о теракте в отношении Кириллова на запрошенном Москвой на 20 декабря заседании СБ ООН по поставкам западного оружия на Украину и их влиянию на перспективы мирного урегулирования украинского кризиса.

    «Ответственные за это преступление  должны понести заслуженное наказание и столкнуться с недвусмысленным осуждением всего международного сообщества», – заявил Полянский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный корреспондент назвал очевидной причастность Киева к гибели генерала Кириллова, а глава Костромской области рассказал об опасениях, которые высказывал погибший генерал. Как сообщалось, взрывное устройство, заложенное для убийства Кириллова в Москве, имело мощность более 1 кг тротила.

    Коментарии (6)
    17 декабря 2024, 15:07 • Новости дня
    Очевидцы слышали взрыв при убийстве генерала Кириллова за два километра

    Взрыв самоката в Москве, убивший генерала Кириллова, был слышен за два километра

    Tекст: Денис Тельманов

    Очевидцы сообщили, что взрыв самоката, в результате которого погиб генерал Кириллов, был слышен на расстоянии до двух километров и произошел около 6:12 утра в Москве.

    Как передает РИА «Новости», жительница 2-й Карачаровской улицы в Москве рассказала, что громкий взрыв был слышен в их квартире около шести утра. «Мы живем достаточно далеко от этого места, но было слышно все», – заявила она. Другой очевидец сообщил, что взрыв произошел в 6:12 утра.

    По данным Следственного комитета России, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат. Взрыв произошел рядом с подъездом дома, где находился начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В результате трагедии погибли генерал Кириллов и его помощник.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал властям Киева возмездие за смерть начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, назвав произошедшее терактом и агонией киевского режима. Следственный комитет квалифицировал гибель генерала Кириллова в Москве как теракт. The Wall Street Journal написала о признании Украины в убийстве генерала Кириллова.

    Коментарии (2)
    17 декабря 2024, 04:57 • Новости дня
    Южная Корея ввела санкции из-за сотрудничества России и КНДР

    Tекст: Антон Антонов

    В отношении 11 физических и 15 юридических лиц вводятся санкции в связи с их причастностью к якобы «незаконному военному сотрудничеству» России и КНДР или ракетно-ядерной программе Северной Кореи, сообщил МИД Республики Корея.

    Отмечается, что такой шаг связан с совместным заявлением министров иностранных дел западных стран о сотрудничестве России и КНДР, передает ТАСС.

    Кроме того, официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США тоже планируют ввести новые меры, чтобы противодействовать растущему сотрудничеству между Россией и Северной Кореей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций, включив в него 54 физлица, среди которых оказался министр обороны КНДР Но Гван Чхоль. В декабре вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Северной Кореей и Россией. В середине ноября США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ.


    Коментарии (0)
    17 декабря 2024, 03:37 • Новости дня
    США заявили, что принимать решение о переговорах с Россией должен Зеленский

    Представитель Белого дома Кирби заявил об отказе администрации США вести переговоры по Украине без участия Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Российским войскам удалось добиться успехов, но решение о переговорах должно приниматься Киевом, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

    «Правда, что россияне добились некоторого постепенного продвижения на востоке. И правда, что они наступают на украинские позиции в Курской области и вокруг нее», – приводит слова Кирби ТАСС.

    Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут вести переговоры от имени Украины без ее участия или навязывать Киеву какие-либо решения. Он выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский должен самостоятельно решать, «на каких условиях, когда и как» он хочет заключать соглашения.

    При этом представитель Белого дома добавил, что переговоры о прекращении конфликта являются наиболее вероятным и наилучшим способом для завершения конфликта. Администрация Джо Байдена, по его словам, будет добиваться того, чтобы у украинской армии было все необходимое для ведения боевых действий. Это, как считает Кирби, позволит Зеленскому вести переговоры с позиции силы, «если и когда он будет готов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп на пресс-конференции сообщил о намерении начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и представителями Украины с целью урегулирования конфликта. Он заявил, что в урегулировании достигнут «небольшой прогресс».

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 20:36 • Новости дня
    Стало известно о планах Трампа провести переговоры с Путиным по Украине

    Трамп заявил о планах связаться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп на пресс-конференции сообщил о намерении начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и представителями Украины с целью урегулирования текущего конфликта на Украине.

    Дональд Трамп, который недавно победил на выборах и станет следующим президентом США, заявил о своем намерении установить контакт с президентом России Владимиром Путиным для содействия урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС. Эти планы Трамп озвучил во время первой пресс-конференции после выборов, которая состоялась в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

    Трамп отметил, что его администрация будет разговаривать не только с Путиным, но и с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с другими представителями Украины. Он подчеркнул необходимость остановить конфликт: «Мы должны остановить это, эту резню».

    Эта инициатива Трампа вызвала большой интерес в международных кругах, так как она может обозначить новый подход США к конфликту на Украине. В то же время остается множество вопросов о том, каким образом эти переговоры могут проходить и какие шаги планируются для достижения реального прогресса в урегулировании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут «небольшой прогресс».

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве российских ракетных комплексов над американскими

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что российские ракетные комплексы превосходят американские по мощности и современности.

    На заседании коллегии Минобороны Путин заявил о значительном превосходстве российских ударных комплексов над аналогами Соединенных Штатов, передает ТАСС. По его словам, российские военные создали более современные системы как для наземного, так и для морского и воздушного базирования, включая «Калибры» и «Циркон», гиперзвуковые комплексы.

    Путин напомнил, что в советский период США имели на вооружении ракеты средней дальности разных базирований, в то время как такие системы отсутствовали в арсенале СССР. Однако, как подчеркнул российский лидер, в современную эпоху Россия получила преимущество в этом вопросе.

    Кроме того, президент отметил создание в России ракет средней дальности воздушного базирования, таких как Х-101. Эти ракеты, по словам Путина, значительно превосходят по дальности американские аналоги, преодолевая более 4 тыс. километров. Путин добавил, что Х-101 может быть оснащена ядерными боезарядами, подчеркивая стратегическое преимущество данной системы.

    Ранее Путин заявил, что в войска России поступают передовые роботизированные комплексы, в том числе с использованием технологий ИИ. Он также отметил высокую эффективность российского ударного комплекса «Орешник».

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 13:41 • Новости дня
    Путин: Россия откажется от ограничений на РСМД при развертывании США такого оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова отказаться от добровольных ограничений на размещение ракет средней и меньшей дальности, если США начнут развертывание такого вооружения, заявил президент России Владимир Путин.

    «Россия откажется от взятых на себя добровольных ограничений на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если Соединенные Штаты приступят к развертыванию такого оружия», – цитирует ТАСС Путина.

    «Планы США по размещению высокоточных средств средней дальности вызывают серьезную обеспокоенность, Россия будет комплексно реагировать на возможное развертывание американских РСМД в Европе и Азии», – добавил он.

    Путин заявил, что представители Запада считают себя представителями Бога на земле, не веря в него.

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 14:19 • Новости дня
    Путин обвинил США в эскалации конфликта на Украине

    Путин: США отправляют наемников и советников для эскалации конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США продолжают накачивать фактически нелегитимный правящий режим в Киеве оружием и деньгами, отправляют наемников и военных советников и тем самым поощряют дальнейшую эскалацию конфликта, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Министерства обороны.

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны обвинил Соединенные Штаты в содействии эскалации конфликта на Украине, передает ТАСС.

    «В стремлении ослабить нашу страну, нанести нам стратегическое поражение, США продолжают накачивать фактически нелегитимный правящий режим в Киеве оружием и деньгами, отправляют наемников и военных советников и тем самым поощряют дальнейшую эскалацию конфликта», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что Запад доводит отношения до красной черты, а затем пугает «российской угрозой».

    Владимир Путин отметил, что США и их союзники продолжают навязывать мировому сообществу свои так называемые правила, которые при этом раз за разом меняют и передергивают так, как им это удобно.

    Коментарии (0)
    17 декабря 2024, 23:04 • Новости дня
    NYT: Спецслужбы Украины взяли ответственность за убийство генерала Кириллова

    NYT: Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за убийство Кириллова

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские спецслужбы признались в ответственности за теракт в Москве, Киев назвал генерала Игоря Кириллова законной целью, сообщила The New York Times.

    Украинские спецслужбы заявили о своей причастности к убийству генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    Представитель Службы безопасности Украины (СБУ), пожелавший остаться анонимным, подтвердил журналистам издания, что именно Украина несет ответственность за нападение, подчеркнув, что Кириллов был признан СБУ «законной целью».

    Издание также пишет, что СБУ предоставила видеозапись, на которой два человека покидают место происшествия незадолго до взрыва. Время и место записи совпадают с обстоятельствами теракта, и на кадрах можно заметить человека на самокате. Этот материал, по словам газеты, был использован для подтверждения причастности украинской стороны к инциденту.

    Ранее Захарова обвинила Запад в одобрении теракта против начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника, убитых в Москве.

    Reuters сообщило, что убийство Игоря Кириллова было совершено в рамках спецоперации, организованной Службой безопасности Украины.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости поймать убийц и уничтожить заказчиков, которые находятся в Киеве.

    Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного в электросамокате.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели Кириллова и его помощника.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала.

    Коментарии (0)
    Главное
    Газовые компании ЕС выступили за сохранение транзита газа через Украину
    Власти Крыма предупредили о возможных отключениях мобильного интернета
    Еврокомиссия отказалась продлевать транзит газа через Украину
    Вагенкнехт выдвинули кандидатом в канцлеры Германии
    ЕС рассматривает два варианта конфискации замороженных активов России
    Фальков анонсировал переход на новую модель высшего образования в 2025 году
    Назван лучший футболист года по версии ФИФА

    Индия спешит заключить с Россией историческую сделку по нефти

    Индия готова заключить с Россией долгосрочный контракт на поставку значительного объема нефти. Причем она хочет это сделать как можно быстрее. Такая спешка может говорить о том, что Индия ставит на скорое завершение конфликта на Украине и снятие европейских санкций. Почему сделка может стать исторической? Подробности

    Перейти в раздел

    Побег Зеленского выведет Украину из кризиса легитимности

    Владимир Путин на коллегии Минобороны вновь напомнил о нелегитимности власти на Украине – президентские полномочия Зеленского давно истекли и не подлежали продлению, в стране не работают Верховный и Конституционный суды. Этими заявлениями Москва дает понять, что не намерена видеть нынешний режим в Киеве в качестве стороны переговоров по урегулированию конфликта на Украине, считают эксперты. Подробности

    Перейти в раздел

    Как ВС РФ формируют новые котлы в зоне спецоперации

    Условия для создания двух крупных котлов прямо сейчас формируют российские Вооруженные силы в зоне спецоперации – возле Курахово и возле Красноармейска (Покровска). Что происходит на данных участках фронта, как ВСУ пытаются противодействовать российскому наступлению – и можно ли на этом фоне ожидать от Украины нового «контрнаступа»? Подробности

    Перейти в раздел

    Главным врагом российских баз в Сирии стала эстонский еврокомиссар

    Евросоюз хочет заставить новые власти Сирии отказаться от российских баз на территории республики. Как отмечают эксперты, шансы ЕС повлиять на решение Дамаска по этому вопросу минимальны. Не исключено, что требование к сирийским властям – это личная инициатива главы европейской дипломатии эстонки Каи Каллас. Чем обусловлено желание Евросоюза и почему его почти невозможно реализовать? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп опять унизил Зеленского

      Избранный президент США Дональд Трамп сделал еще несколько коротких, но показательных заявлений насчет Украины. Например, сказал, что не приглашал Владимира Зеленского на свою инаугурацию и что в Киеве должны готовиться к подписанию соглашения о завершении конфликта. Что это все значит?

    • Абхазия расплачивается за революцию

      «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............