Мария Захарова назвала смешными заявления США о непричастности к убийству Кириллова

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала смехотворным заявление США о непричастности к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает РИА «Новости».

По ее словам, такие заявления звучат смешно, учитывая, что именно США создали и поддерживают киевский режим, финансируют его и поставляют оружие.

Американский Госдепартамент в лице его официального представителя Мэттью Миллера заявил, что США не имеют отношения к теракту в Москве, в результате которого был убит Кириллов.

Однако Захарова указывает на то, что доказательства говорят об обратном.

«Вашингтон никогда не осуждал ни одного теракта или запланированного убийства, совершенного киевским режимом», – заявила Захарова.

Ранее Захарова обвинила Запад в одобрении теракта в отношении начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал все стороны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут обострить ситуацию.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости поймать убийц и уничтожить заказчиков, которые, по его словам, известны и находятся в Киеве.

Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного в электросамокате. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели Кириллова и его помощника.

