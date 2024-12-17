Захарова обвинила Запад в одобрении теракта против Кириллова

Захарова заявила, что теракт против генерала Кириллова стал следствием политики Запада

Tекст: Ольга Иванова

Как передает ТАСС, Захарова заявила о причастности западных стран к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова. Захарова отметила, что теракт стал результатом «спирали одобрения Западом военных преступлений боевиков киевского режима».

«Произошел очередной теракт. Спланировано убиты генерал Игорь Кириллов и его помощник, убиты у жилого дома в то время, когда люди идут на работу, дети собираются в школу и детский сад», – высказалась Захарова.

Дипломат также привлекла внимание к отсутствию реакции со стороны международного сообщества на это событие. Она выразила недоумение по поводу молчания западных стран и подчеркнула, что Financial Times и BBC сообщили об убийстве Кириллова, считая его «абсолютно законной целью».

Захарова добавила, что, по ее мнению, данное высказывание западных СМИ является их реакцией на произошедшее, иронично отметив, что британская радиовещательная корпорация, видимо, исполняет функции пресс-службы СБУ.

Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного в электросамокате. В Сети появились видеозаписи с места теракта. Военкор Александр Коц назвал очевидной причастность Киева к гибели Кириллова.