У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.5 комментариев
Военкор назвал очевидной причастность Киева к гибели Кириллова
Коц: Причастность Киева к гибели генерала Кириллова очевидна
Накануне теракта в Москве Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения начальнику российских войск РХБЗ Игорю Кириллову, связав его с приказами о якобы применении химического оружия против ВСУ. Это делает очевидным связь Киева с гибелью высокопоставленного военного, заявил военкор Александр Коц.
В своем Telegram-канале Коц отметил, что Кириллов был известен не только как военный специалист, но и как фигура с политическими заявлениями. В частности, он часто говорил об американских биолабораториях на постсоветском пространстве. Он также обвинял «сирийскую оппозицию» в инсценировках химических атак. Кириллов утверждал, что эти провокации служили предлогом для ракетных ударов по Сирии.
Кириллов не раз обвинял украинские подразделения в применении химического оружия. По его словам, украинские дроны использовали боеприпасы с химической начинкой. Более того, генерал неоднократно предупреждал о готовящихся провокациях против России с политическими последствиями. Он предполагал, что Россия может быть лишена прав в международных организациях.
«Сегодня нет смысла гадать, кто организовал это убийство. Причастность Киева тут очевидна. Возможно, за ним стояли британцы, которые курировали «Белые каски». Или американцы, которым Кириллов был как кость в горле в связи с обличениями по биолабораториям», – заявил Коц. Пока ясно одно: в России действует агентура, готовая к радикальным действиям, добавил военкор.
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник мгновенно погибли после взрыва в Москве, когда сработала самодельная бомба, начиненная поражающими элементами.
Следственный комитет квалифицировал гибель генерала Кириллова как теракт. Позже появились видеозаписи с места теракта.