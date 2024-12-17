Коц: Причастность Киева к гибели генерала Кириллова очевидна

Tекст: Елизавета Шишкова

В своем Telegram-канале Коц отметил, что Кириллов был известен не только как военный специалист, но и как фигура с политическими заявлениями. В частности, он часто говорил об американских биолабораториях на постсоветском пространстве. Он также обвинял «сирийскую оппозицию» в инсценировках химических атак. Кириллов утверждал, что эти провокации служили предлогом для ракетных ударов по Сирии.

Кириллов не раз обвинял украинские подразделения в применении химического оружия. По его словам, украинские дроны использовали боеприпасы с химической начинкой. Более того, генерал неоднократно предупреждал о готовящихся провокациях против России с политическими последствиями. Он предполагал, что Россия может быть лишена прав в международных организациях.

«Сегодня нет смысла гадать, кто организовал это убийство. Причастность Киева тут очевидна. Возможно, за ним стояли британцы, которые курировали «Белые каски». Или американцы, которым Кириллов был как кость в горле в связи с обличениями по биолабораториям», – заявил Коц. Пока ясно одно: в России действует агентура, готовая к радикальным действиям, добавил военкор.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник мгновенно погибли после взрыва в Москве, когда сработала самодельная бомба, начиненная поражающими элементами.

Следственный комитет квалифицировал гибель генерала Кириллова как теракт. Позже появились видеозаписи с места теракта.