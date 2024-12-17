У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.2 комментария
Игорь Кириллов погиб мгновенно после взрыва в Москве
Генерал Кириллов и его помощник погибли мгновенно после взрыва самодельной бомбы
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник мгновенно погибли после взрыва в Москве, самодельная бомба была начинена поражающими элементами.
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, и его помощник погибли после взрыва, сообщает ТАСС.
Медицинские службы сообщили, что смерть произошла мгновенно. «Прибывшим врачам осталось только ее констатировать», – отметил источник.
По данным оперативных служб, взрывное устройство было самодельным и содержало поражающие элементы. В настоящее время эксперты проводят осмотр тел погибших возле подъезда, где произошел инцидент. Также ведутся поиски остатков взрывчатки, для чего снег вблизи места взрыва просеивают.
Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал властям Киева возмездие за смерть начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, назвав произошедшее терактом и агонией киевского режима. Следственный комитет квалифицировал гибель генерала Кириллова в Москве как теракт. The Wall Street Journal написала о признании Украины в убийстве генерала Кириллова.