Медведев пообещал возмездие Киеву за смерть Кириллова

Tекст: Александра Юдина

Медведев подчеркнул, что руководство Украины заплатит за смерть Кириллова, который занимал должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты, передает ТАСС.

Он отметил, что теракт против начальника войск РХБЗ является проявлением агонии бандеровского режима. Он также подчеркнул, что из последних сил киевский режим пытается оправдаться перед западными союзниками за неудачи на фронте, продлить войну и смерть.

Медведев добавил, что, осознавая неизбежность военного поражения, украинское руководство наносит «трусливые и подлые удары в мирных городах».

По его словам, попытки запугать российский народ и остановить наступление Российской армии обречены на провал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина заявила о своей причастности к убийству генерал-лейтенанта Кириллова в Москве. Также сообщалось, что убийство Кириллова было совершено в рамках операции, организованной СБУ. Следственный комитет квалифицировал гибель генерала Кириллова в Москве как теракт.