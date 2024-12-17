У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.9 комментариев
Госдеп: США нечего сказать о приватных контактах с Киевом по убийству Кириллова
Миллер заявил, что США нечего сказать о контактах с Украиной по убийству генерала Кириллова
США нечего сказать о приватных контактах между Вашингтоном и Киевом по поводу убийства начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заявил представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.
Миллер подчеркнул, что каждая страна должна сама говорить о своей степени участия в таких событиях. Он также выразил уверенность в том, что США не имеют никакого отношения к убийству российского генерала.
По его словам, Госдеп не располагает информацией о «приватных контактах» с Украиной по поводу убийства Игоря Кириллова, передает РИА «Новости».
Ранее Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала смехотворным заявление США о непричастности к гибели Кириллова.
Захарова также обвинила Запад в одобрении теракта в отношении начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова.
Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного в электросамокате.