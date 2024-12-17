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    Меня, как православного христианина, ничуть не раздражает изображение мечети «Кул-Шариф» или Иволгинского дацана. Эти прекрасные здания – часть архитектурного наследия моей страны, ее истории и культуры. Требовать, чтобы их изображения как-нибудь не попались мне на глаза, было бы признаком нелепой и болезненной ксенофобии.

    8 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Трамп хочет погасить госдолг Америки биткоином

    В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые могли быть куплены ею еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Проблема Украины решается договором России и Германии

    Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.

    10 комментариев
    17 декабря 2024, 10:43 • Новости дня

    Белый дом сообщил о принятии решения по ударам ATACMS до выборов в США

    Tекст: Александра Юдина

    Американская администрация решила применять дальнобойные ракеты ATACMS на территории России до президентских выборов в США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    По его словам, решение было принято внутри администрации Байдена и не предусматривало консультаций с кандидатами на высший государственный пост, включая Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    При этом Кирби отметил, что с учетом смены власти Белый дом постарался объяснить свои решения новому президенту, чтобы донести «логику своих решений».

    Также Кирби подчеркнул важность прозрачности в передаче полномочий и обеспечения понимания принятых мер для избранного лидера.

    Напомним, выборы в США прошли 5 ноября. Трамп в ходе выступления перед сторонниками во Флориде объявил о своей победе на президентских выборах. Известно, что Дональд Трамп и Джо Байден встретились в Белом доме 13 ноября. Согласно официальным данным, они обсуждали процесс мирной передачи власти от одной администрации к другой.

    17 ноября The New York Times сообщила, что Вашингтон разрешил использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области в рамках конфликта на Украине.

    Позднее команда Трампа заявляла, что будет пересматривать почти все решения президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.

    17 декабря 2024, 01:29 • Новости дня
    В РВСН заявили о разработке сравнимых с «Авангардом» и «Орешником» ракет

    Командующий РВСН Каракаев сообщил о завершающейся в России разработке широкой линейки новых ракетных комплексов

    В РВСН заявили о разработке сравнимых с «Авангардом» и «Орешником» ракет
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В России завершается разработка широкой линейки ракетных комплексов, не менее эффективных, чем «Авангард» и «Орешник», но рассказать о них «время еще не пришло», заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

    «Отечественные межконтинентальные баллистические ракеты оснащаются принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы, сегодня о них знает весь мир – это гиперзвуковой блок комплекса «Авангард» и гиперзвуковое оснащение комплекса «Орешник», – сказал Каракаев в интервью газете «Красная звезда» по случаю Дня РВСН.

    По его словам, «это далеко не все примеры», сейчас «широкая линейка не менее эффективных изделий» находится «на завершающей стадии разработки», передает РИА «Новости».

    Как заявил Каракаев, Россия в условиях приостановки Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений будет до 5 февраля 2026 года поддерживать число своих ядерных блоков на уровне договорных ограничений. Однако, как подчеркнул Каракаев, это не исключает вероятности увеличения количества боевых блоков на развернутых носителях в случае аналогичных действий США

    Каракаев сообщил, что в России в рамках испытаний ракетных комплексов планируются пуски ракет на максимальную дальность, в том числе в рамках испытаний перспективных ракетных комплексов. Также Россия может повысить интенсивность испытаний перспективного ракетного вооружения при нарастании внешних угроз.

    Он отметил, что российская ракетная группировка ядерного сдерживания значительно укрепилась в последние пять лет за счет новых уникальных комплексов: «Авангарда», подвижного грунтового комплекса «Ярс», «важным событием» стало испытание в боевых условиях «Орешника». РВСН предложили в госпрограмме вооружений в первую очередь развивать задел по комплексам «Сармат» и «Осина». Кроме того, в России прорабатывается решение о создании новых формирований РВСН под новый ракетный комплекс средней дальности.

    Каракаев назвал «практически нулевой» результативность шагов руководства США по снижению боевых возможностей РВСН, подчеркнув, что отечественные гиперзвуковые маневрирующие ударные средства обладают поистине прорывными возможностями. В частности, речь идет о размещении в Польше как ранее и в Румынии, «новых противоракетных систем» США. По его словам, РВСН предложили ряд военно-технических мер, позволяющих в достаточной степени снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что запуск «Орешника» по объекту на Украине стал ответом на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «испытание «Орешника» носило тестовый характер, и канал связи с США по таким запускам функционирует».

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    16 декабря 2024, 15:01 • Новости дня
    Белоусов назвал сроки завершения формирования нового рода войск в России
    Белоусов назвал сроки завершения формирования нового рода войск в России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Завершить создание нового рода войск – войск беспилотных систем – можно уже в третьем квартале 2025 года, заявил министр обороны Андрей Белоусов на коллегии Министерства обороны России.

    Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о завершении формирования нового рода войск – войск беспилотных систем – к третьему кварталу 2025 года, передает ТАСС.

    Белоусов отметил, что данное решение соответствует поручению Верховного главнокомандующего.

    Ранее Андрей Белоусов отметил значительное увеличение применения беспилотников в тактике Вооруженных сил страны, назвав это важным прорывом.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    16 декабря 2024, 14:50 • Новости дня
    Министр обороны объявил о новой экипировке для войск

    Министр обороны Белоусов сообщил о поставках новой полевой формы в войска в следующем году

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Андрей Белоусов заявил о планах начать поставки новой полевой формы одежды в войска в следующем году, которая отличается повышенной прочностью и функциональностью.

    Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства сообщил о необходимости начать поставки новой полевой формы одежды в войска в следующем году, передает ТАСС. Новая форма отличается повышенной прочностью, функциональностью и совместимостью со средствами индивидуальной бронезащиты. Эти образцы предварительно получили высокие оценки в войсках, однако необходимо завершить их испытания.

    Кроме того, Белоусов сообщил о создании спецкомиссии совместно с ФСБ для контроля качества поставляемой в войска экипировки. Министр отметил, что в этой области работает много единственных поставщиков, что требует особого внимания к качеству продукции, ее цене и локализации производства. «Совместно с ФСБ создана специальная комиссия, которая будет следить за соблюдением этих условий», – подчеркнул Белоусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московский суд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения для гендиректора компании «Пикет» Андрея Есипова на домашний арест. Андрей Есипов признал вину в поставке некачественных бронежилетов для армии и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Финансовый директор ГК «Пикет» Виктория Антонова, обвиняемая в поставке некачественных бронежилетов на 2 млрд рублей, начала сотрудничать со Следственным комитетом.

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    16 декабря 2024, 21:15 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении отменить разрешение на удары вглубь России

    Трамп заявил о недопустимости украинских дальнобойных ракетных ударов по России

    Трамп заявил о намерении отменить разрешение на удары вглубь России
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение Украине наносить дальние удары по России было ошибочным, и выразил намерение пересмотреть его.

    Дональд Трамп выразил недовольство разрешением Украине наносить дальние удары по России, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что это решение было «плохим» и не должно было быть принято.

    Трамп уточнил, что речь идет о возможности украинских военных использовать дальнобойные западные ракеты для нанесения ударов на расстояние до 321 км вглубь России. Он отметил, что считает это решение ошибочным, и заявил о намерении его пересмотреть.

    Ранее действующий президент США Джо Байден предоставил Украине разрешение на использование этих ракет, что вызвало неоднозначную реакцию в международном сообществе. Трамп подчеркнул, что после его инаугурации этот вопрос может быть пересмотрен, что, по его мнению, должно укрепить безопасность в регионе.

    Напомним, Трамп на пресс-конференции сообщил о намерении начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и представителями Украины с целью урегулирования текущего конфликта на Украине.

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    16 декабря 2024, 14:25 • Новости дня
    Белоусов: Расходы на оборону России достигли 6,3% ВВП

    Белоусов: Расходы на оборону России составили 6,3% ВВП и 32,5% бюджета

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уровень расходов на национальную оборону в России достиг 6,3% ВВП, что составляет 32,5% федерального бюджета, сообщил министр обороны Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

    По его словам, уровень расходов на национальную оборону в России достиг 6,3% ВВП, передает ТАСС. Белоусов сообщил, что текущие расходы составляют 32,5% федерального бюджета.

    Глава Минобороны подчеркнул, что такие показатели диктуют жесткие требования к эффективности работы оборонного сектора. Он также указал на особое внимание, которое этому вопросу уделяет президент России.

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    16 декабря 2024, 13:45 • Новости дня
    Путин объявил о повышении численности ВС России до 1,5 млн человек

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о повышении штатной численности Вооруженных сил РФ до 1,5 млн военнослужащих, подчеркнув внимание к совершенствованию боевого состава.

    Владимир Путин объявил о повышении штатной численности Вооруженных сил РФ до 1,5 млн военнослужащих, сообщает ТАСС. Это заявление он сделал на итоговой коллегии Министерства обороны.

    Президент подчеркнул, что Россия уделяет серьезное внимание совершенствованию боевого состава своих вооруженных сил и укреплению их возможностей.

    В рамках этих усилий были сформированы два новых военных округа – Ленинградский и Московский. Также созданы ряд новых частей и соединений. Эти меры направлены на повышение боеспособности и укрепление оборонного потенциала страны.

    Путин отметил важность выполнения этих задач для обеспечения безопасности России. Он подчеркнул, что укрепление военной структуры страны является важным шагом на пути к достижению стратегических целей в области обороны и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин ранее подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил России на 180 тыс. человек – до 1,5 млн военнослужащих. Позднее президент прокомментировал это решение, отметив, что оно принято в связи с созданием новых военных округов.

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    16 декабря 2024, 20:36 • Новости дня
    Стало известно о планах Трампа провести переговоры с Путиным по Украине

    Трамп заявил о планах связаться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп на пресс-конференции сообщил о намерении начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и представителями Украины с целью урегулирования текущего конфликта на Украине.

    Дональд Трамп, который недавно победил на выборах и станет следующим президентом США, заявил о своем намерении установить контакт с президентом России Владимиром Путиным для содействия урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС. Эти планы Трамп озвучил во время первой пресс-конференции после выборов, которая состоялась в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

    Трамп отметил, что его администрация будет разговаривать не только с Путиным, но и с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с другими представителями Украины. Он подчеркнул необходимость остановить конфликт: «Мы должны остановить это, эту резню».

    Эта инициатива Трампа вызвала большой интерес в международных кругах, так как она может обозначить новый подход США к конфликту на Украине. В то же время остается множество вопросов о том, каким образом эти переговоры могут проходить и какие шаги планируются для достижения реального прогресса в урегулировании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут «небольшой прогресс».

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    17 декабря 2024, 04:57 • Новости дня
    Южная Корея ввела санкции из-за сотрудничества России и КНДР

    Tекст: Антон Антонов

    В отношении 11 физических и 15 юридических лиц вводятся санкции в связи с их причастностью к якобы «незаконному военному сотрудничеству» России и КНДР или ракетно-ядерной программе Северной Кореи, сообщил МИД Республики Корея.

    Отмечается, что такой шаг связан с совместным заявлением министров иностранных дел западных стран о сотрудничестве России и КНДР, передает ТАСС.

    Кроме того, официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США тоже планируют ввести новые меры, чтобы противодействовать растущему сотрудничеству между Россией и Северной Кореей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций, включив в него 54 физлица, среди которых оказался министр обороны КНДР Но Гван Чхоль. В декабре вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Северной Кореей и Россией. В середине ноября США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ.


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    16 декабря 2024, 11:05 • Новости дня
    Натурный образец БРК «Рубеж-МЭ» решили впервые показать за границей

    «Рособоронэкспорт» решил впервые показать в Ханое натурный образец БРК «Рубеж-МЭ»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Vietnam Defence Expo 2024, которая пройдет в Ханое с 19 по 22 декабря, «Рособоронэкспорт» впервые представит за пределами России натурный образец берегового ракетного комплекса «Рубеж-МЭ» с ракетой Х-35УЭ.

    «Рособоронэкспорт», входящий в госкорпорацию «Ростех», впервые за пределами России покажет натурные образцы берегового ракетного комплекса «Рубеж-МЭ» на международной выставке Vietnam Defence Expo 2024 в Ханое, сообщает ТАСС. Выставка пройдет с 19 по 22 декабря. Это событие станет значимым шагом в российско-вьетнамском сотрудничестве в области вооружений.

    Береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ» будет представлен с ракетой Х-35УЭ, он включает в себя интеграцию четырех транспортно-пусковых контейнеров, РЛС и других систем на единой платформе, что соответствует концепции «ракетный катер на колесах». Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что данная техника разработана с учетом опыта применения в современных боевых условиях и может быть высоко оценена Вьетнамской народной армией.

    На выставке также представят бронеавтомобиль «Тайфун-К» с противотанковым ракетным комплексом «Корнет-ЭМ», характеризующийся высокой маневренностью и защитой, а также доработанную боевую машину пехоты БМП-3 с дополнительной защитой от кумулятивных боеприпасов и дронов.

    Кроме того, в Юго-Восточной Азии «Рособоронэкспорт» впервые покажет беспилотный комплекс «Ланцет-Э», который ранее демонстрировался на выставке в Баку. В комплектации будут представлены «Изделие 51-Э», «Изделие 52-Э» и БПЛА Z-16-Э. В сегменте БПЛА также будут показаны разведывательные комплексы «Орлан-10Е», «Орлан-30», S-350-M «Скат» и барражирующий боеприпас «Куб-Э».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге представили новейший береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ». «Рособоронэкспорт» заявлял о высоком спросе на российские дроны. Также «Рособоронэкспорт» решил продвигать за рубеж ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

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    17 декабря 2024, 03:37 • Новости дня
    США заявили, что принимать решение о переговорах с Россией должен Зеленский

    Представитель Белого дома Кирби заявил об отказе администрации США вести переговоры по Украине без участия Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Российским войскам удалось добиться успехов, но решение о переговорах должно приниматься Киевом, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

    «Правда, что россияне добились некоторого постепенного продвижения на востоке. И правда, что они наступают на украинские позиции в Курской области и вокруг нее», – приводит слова Кирби ТАСС.

    Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут вести переговоры от имени Украины без ее участия или навязывать Киеву какие-либо решения. Он выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский должен самостоятельно решать, «на каких условиях, когда и как» он хочет заключать соглашения.

    При этом представитель Белого дома добавил, что переговоры о прекращении конфликта являются наиболее вероятным и наилучшим способом для завершения конфликта. Администрация Джо Байдена, по его словам, будет добиваться того, чтобы у украинской армии было все необходимое для ведения боевых действий. Это, как считает Кирби, позволит Зеленскому вести переговоры с позиции силы, «если и когда он будет готов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп на пресс-конференции сообщил о намерении начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и представителями Украины с целью урегулирования конфликта. Он заявил, что в урегулировании достигнут «небольшой прогресс».

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    16 декабря 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве российских ракетных комплексов над американскими

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что российские ракетные комплексы превосходят американские по мощности и современности.

    На заседании коллегии Минобороны Путин заявил о значительном превосходстве российских ударных комплексов над аналогами Соединенных Штатов, передает ТАСС. По его словам, российские военные создали более современные системы как для наземного, так и для морского и воздушного базирования, включая «Калибры» и «Циркон», гиперзвуковые комплексы.

    Путин напомнил, что в советский период США имели на вооружении ракеты средней дальности разных базирований, в то время как такие системы отсутствовали в арсенале СССР. Однако, как подчеркнул российский лидер, в современную эпоху Россия получила преимущество в этом вопросе.

    Кроме того, президент отметил создание в России ракет средней дальности воздушного базирования, таких как Х-101. Эти ракеты, по словам Путина, значительно превосходят по дальности американские аналоги, преодолевая более 4 тыс. километров. Путин добавил, что Х-101 может быть оснащена ядерными боезарядами, подчеркивая стратегическое преимущество данной системы.

    Ранее Путин заявил, что в войска России поступают передовые роботизированные комплексы, в том числе с использованием технологий ИИ. Он также отметил высокую эффективность российского ударного комплекса «Орешник».

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    16 декабря 2024, 15:08 • Новости дня
    Белоусов заявил о признании США России постоянной угрозой безопасности

    Белоусов: США считают Россию постоянной угрозой безопасности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что США обозначили Россию источником постоянной угрозы и продолжают наращивать элементы своей противоракетной обороны.

    Белоусов заявил, что Соединенные Штаты Америки признали Россию источником «непосредственной и постоянной угрозы». Как сообщает РИА Новости, заявление было сделано на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. Белоусов подчеркнул, что такие оценки усиливаются на фоне укрепления американской глобальной системы противоракетной обороны.

    Белоусов отметил, что продолжает увеличиваться боеспособность американских элементов ПРО, что представляет дополнительную угрозу для России. «Продолжается наращивание боевых возможностей элементов американской глобальной системы противоракетной обороны США», – заявил министр.

    Кроме того, по словам Белоусова, решения на саммите НАТО и доктринальные документы свидетельствуют о возможности военного конфликта между Россией и альянсом в ближайшие десятилетия. «Деятельность министерства обороны строится с учетом обеспечения полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает готовиться к возможному военному конфликту с Североатлантическим альянсом в Европе в ближайшие десять лет.

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    16 декабря 2024, 15:59 • Новости дня
    Белоусов отметил рост выживаемости раненых в Российской армии

    Белоусов заявил о росте выживаемости раненых благодаря медэвакуации и реабилитации

    Tекст: Вера Басилая

    В России благодаря авиамедицинской эвакуации и развитию медицины выживаемость раненых значительно возросла, сообщил министр обороны Андрей Белоусов на расширенной коллегии Министерства обороны России.

    Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства сообщил о значительном росте показателя выживаемости раненых в Вооруженных силах России, передает ТАСС.

    По его словам, стало возможным благодаря масштабному применению авиамедицинской эвакуации, использованию военных санитарных поездов и развитию комплексной медицинской реабилитации.

    Белоусов отметил, что эти достижения стали возможными благодаря усилиям медицинских работников, которые спасают бойцов на передовой, а также в окружных и центральных военно-медицинских учреждениях. Министр выразил благодарность Министерству здравоохранения России и Федеральному медико-биологическому агентству за создание дополнительного коечного фонда и помощь в долечивании раненых.

    Министр обороны также подчеркнул необходимость повышения уровня тактической медицины с учетом опыта спецоперации. Он потребовал обеспечить сокращение сроков медицинской эвакуации и улучшение подготовки военнослужащих в области оказания первой помощи. Белоусов подчеркнул, что в следующем году планируется обучение более 7 тыс. инструкторов, которые будут передавать навыки первой помощи военнослужащим.

    Министр также указал на важность доработки современных средств оказания первой помощи и дооснащение медицинских подразделений средствами защиты для эвакуации. В настоящее время уровень оснащенности составляет 40%, но цель – достичь стопроцентного оснащения. Министр призвал к расширению использования малоразмерной техники, включая робототехнические комплексы, для эвакуации раненых.

    Кроме того, Белоусов потребовал повысить укомплектованность войсковых медицинских подразделений средним и младшим медперсоналом до 98%, что будет осуществляться за счет дополнительного материального стимулирования. Также обсуждается сокращение сроков протезирования для военных, пострадавших в ходе специальной военной операции.

    «При этом военнослужащие смогут получать их вблизи мест жительства и службы. Срок ожидания протезирования благодаря новой системе должен быть сокращен в два раза – в среднем до трех месяцев», – отметил Белоусов.

    Планируется строительство семи новых реабилитационных центров, что позволит ускорить процесс протезирования и реабилитации, а также обеспечить предоставление услуг вблизи мест жительства и службы военнослужащих.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов заявил о планах начать поставки новой полевой формы одежды в войска в следующем году, которая отличается повышенной прочностью и функциональностью.

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    16 декабря 2024, 14:14 • Новости дня
    МО: Российское высокоточное оружие поразило ВПК и энергосистему Украины

    Белоусов заявил о значительном уроне ВПК Украины от российских ударов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские высокоточные удары нанесли значительный ущерб оборонному комплексу Украины и его энергосистеме, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на коллегии Минобороны.

    Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что высокоточное оружие России нанесло значительный урон военно-промышленному комплексу Украины, а также связанной с ним энергетической системе, передает РИА« Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета «Изделие-305» проявила хирургическую точность в специальной военной операции на Украине, успешно поражая заданные цели. Сообщалось, что за неделю Вооруженные силы России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием.

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    16 декабря 2024, 16:18 • Новости дня
    Обвиняемый в деле о сухпайках отказался признать вину

    Ковалевич не признал вину в деле о некачественных сухпайках для армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Совладелец Грязинского пищевого комбината Валерий Ковалевич, обвиняемый в деле о некачественных сухпайках, отказался признать вину в суде, несмотря на наличие показаний свидетелей и экспертиз, подтверждающих его причастность.

    Заседание проходило в Басманном суде Москвы, где обсуждалось продление меры пресечения. Следователь отметил, что обоснованность обвинений подтверждается материалами дела, включая свидетельские показания и экспертизы, пишет ТАСС.

    По версии следствия, некачественные сухпайки поставлялись в войска по завышенной стоимости даже в условиях специальной военной операции. В рационах якобы заменялась говядина на курятину и свинину, снижалась энергетическая ценность. Экспертиза установила, что продукция не соответствовала техническим условиям и была запрещена к использованию.

    Дело расследуется по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Обвиняемыми проходят совладельцы Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко, Ковалевич и Эльвира Смирнова, находящиеся под стражей. Бизнесмен Игорь Котельников, также обвиняемый, умер в СИЗО.

    В качестве свидетеля был допрошен экс-замминистра обороны генерал Дмитрий Булгаков. Срок следствия по делу продлен до марта 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ущерб в 1,3 млрд рублей по делу о поставках некачественного питания АО «Грязинский пищевой комбинат» для Минобороны остается невозмещенным. Следствие устанавливает точный ущерб по этому делу, и суд продлил срок содержания под стражей для обвиняемых. Эльвира Смирнова, одна из обвиняемых, признала свою вину и заключила досудебное соглашение, однако суд отказал ей в домашнем аресте, продлив срок содержания под стражей до 18 декабря.

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