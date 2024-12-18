Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Рябков предупредил о риске катастрофы из-за действий США против ядерных держав
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил о возможных катастрофических последствиях из-за наращивания Вашингтоном силового давления на ядерные державы, такие как Россия, Китай и КНДР, ради глобального доминирования.
В рамках международного дискуссионного клуба «Валдай» Рябков предупредил о возможных катастрофических последствиях, к которым могут привести политики Вашингтона, передает ТАСС. Он отметил, что США, стремясь удержать глобальное доминирование, готовы идти на провоцирование стратегических рисков и усиление силового давления на страны, назначенные ими в противники.
По словам Рябкова, эти действия особенно опасны в отношении государств, обладающих ядерным оружием, таких как Россия, Китай и Северная Корея. Он подчеркнул, что затеянные Вашингтоном геополитические игры могут привести к крайне тяжелым последствиям.
Дипломат выразил беспокойство в связи с безрассудным подходом США, играющих «на грани фола и за гранью фола». Такие действия, по мнению Рябкова, создают угрозу для глобальной стабильности и безопасности.
Ранее глава МИД Сергей Лавров предупредил о рисках обсуждения ограниченного ядерного удара, заявив, что такие разговоры могут привести к катастрофе, которую Россия стремится избежать.
Издание Associated Press сообщало, что в США наблюдается рост продаж бункеров и бомбоубежищ, что связано с опасениями населения перед ядерными угрозами; прогнозируется, что к 2030 году рынок таких сооружений достигнет 175 млн долларов.