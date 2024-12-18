Tекст: Валерия Городецкая

В рамках международного дискуссионного клуба «Валдай» Рябков предупредил о возможных катастрофических последствиях, к которым могут привести политики Вашингтона, передает ТАСС. Он отметил, что США, стремясь удержать глобальное доминирование, готовы идти на провоцирование стратегических рисков и усиление силового давления на страны, назначенные ими в противники.

По словам Рябкова, эти действия особенно опасны в отношении государств, обладающих ядерным оружием, таких как Россия, Китай и Северная Корея. Он подчеркнул, что затеянные Вашингтоном геополитические игры могут привести к крайне тяжелым последствиям.

Дипломат выразил беспокойство в связи с безрассудным подходом США, играющих «на грани фола и за гранью фола». Такие действия, по мнению Рябкова, создают угрозу для глобальной стабильности и безопасности.

Ранее глава МИД Сергей Лавров предупредил о рисках обсуждения ограниченного ядерного удара, заявив, что такие разговоры могут привести к катастрофе, которую Россия стремится избежать.

Издание Associated Press сообщало, что в США наблюдается рост продаж бункеров и бомбоубежищ, что связано с опасениями населения перед ядерными угрозами; прогнозируется, что к 2030 году рынок таких сооружений достигнет 175 млн долларов.