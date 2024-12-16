В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые, мало кто сомневается, куплены ею были еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.0 комментариев
Юристы SpaceX отказали Маску в доступе к секретной информации
WSJ: SpaceX отказалась добиваться допуска Маска к секретной информации из-за наркотиков
Юристы SpaceX рекомендовали ограничить доступ Илона Маска к секретной информации о военных и разведывательных грузах, перевозимых в космос, из-за его истории с употреблением наркотиков.
Юристы предложили руководству компании не добиваться более высокого уровня допуска к секретной информации для Маска. Как пишет газета Wall Street Journal, это связано с его историей употребления наркотических веществ. В частности, источники газеты заявляют, что Маск особенно часто употребляет кетамин, что вызывает опасения относительно его способности сохранить конфиденциальность данных, передает РИА «Новости».
SpaceX перевозит в космос грузы для американских военных и разведывательных агентств, и эти операции считаются государственной тайной. Доступ к такой информации имеют только избранные сотрудники компании. Маск, несмотря на его статус основателя и генерального директора, в это число не входит. Источники сообщают, что получение более высокого допуска потребовало бы от Маска ответа на вопросы о его контактах с иностранными гражданами и употреблении наркотиков.
В 2018 году Маск публично употреблял марихуану в одном из подкастов, что стало причиной для рассмотрения его допуска к секретной информации. В прошлом году издание сообщило об употреблении Маском кетамина, что побудило юристов SpaceX анализировать риски, связанные с его доступом. Они пришли к выводу, что просьба о более высоком уровне допуска может привести к отказу или даже потере текущего допуска.
В будущем, после вступления в должность, президент США Дональд Трамп сможет предоставить более широкий доступ сотрудникам нового департамента по достижению госэффективности, где Маск является одним из сопредседателей. Хотя Трамп пока не заявил о намерении сделать это, SpaceX уже ищет места для охраняемого объекта, где Маск и другие могли бы просматривать секретную информацию.
Напомним, американская компания SpaceX успешно провела шестой тестовый запуск космического корабля Starship, целью которого стал возврат ускорителя Super Heavy на стартовую площадку и проведение экспериментов с теплозащитой.
Между тем, комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование против стартапа Neuralink Илона Маска, требуя от предпринимателя согласиться на денежную выплату.
В то же время Маск заявил о намерении найти и «уничтожить» тех, кто призвал расследовать его связи с Россией.