Юристы SpaceX отказали Маску в доступе к секретной информации

WSJ: SpaceX отказалась добиваться допуска Маска к секретной информации из-за наркотиков

Tекст: Елизавета Шишкова

Юристы предложили руководству компании не добиваться более высокого уровня допуска к секретной информации для Маска. Как пишет газета Wall Street Journal, это связано с его историей употребления наркотических веществ. В частности, источники газеты заявляют, что Маск особенно часто употребляет кетамин, что вызывает опасения относительно его способности сохранить конфиденциальность данных, передает РИА «Новости».

SpaceX перевозит в космос грузы для американских военных и разведывательных агентств, и эти операции считаются государственной тайной. Доступ к такой информации имеют только избранные сотрудники компании. Маск, несмотря на его статус основателя и генерального директора, в это число не входит. Источники сообщают, что получение более высокого допуска потребовало бы от Маска ответа на вопросы о его контактах с иностранными гражданами и употреблении наркотиков.

В 2018 году Маск публично употреблял марихуану в одном из подкастов, что стало причиной для рассмотрения его допуска к секретной информации. В прошлом году издание сообщило об употреблении Маском кетамина, что побудило юристов SpaceX анализировать риски, связанные с его доступом. Они пришли к выводу, что просьба о более высоком уровне допуска может привести к отказу или даже потере текущего допуска.

В будущем, после вступления в должность, президент США Дональд Трамп сможет предоставить более широкий доступ сотрудникам нового департамента по достижению госэффективности, где Маск является одним из сопредседателей. Хотя Трамп пока не заявил о намерении сделать это, SpaceX уже ищет места для охраняемого объекта, где Маск и другие могли бы просматривать секретную информацию.

Напомним, американская компания SpaceX успешно провела шестой тестовый запуск космического корабля Starship, целью которого стал возврат ускорителя Super Heavy на стартовую площадку и проведение экспериментов с теплозащитой.

Между тем, комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование против стартапа Neuralink Илона Маска, требуя от предпринимателя согласиться на денежную выплату.

В то же время Маск заявил о намерении найти и «уничтожить» тех, кто призвал расследовать его связи с Россией.