16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.43 комментария
Маск пообещал «уничтожить» призвавших расследовать его «связи» с Россией
Илон Маск пообещал найти инициаторов расследования его «связей» с Россией
Американский предприниматель Илон Маск заявил о намерении найти и «уничтожить» тех, кто призвал расследовать его связи с Россией.
Американский предприниматель Илон Маск выразил намерение разобраться с теми, кто инициировал расследование его предполагаемых связей с Россией, передает RT.
В своем заявлении в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Маск подчеркнул, что планирует выяснить, кто именно стоит за обвинениями.
«Я уничтожу их... Они просто марионетки. Кто на самом деле написал это и заставил этих болванов подписать?» – написал Маск.
Ранее Reuters сообщало, что сенаторы-демократы Джинн Шахин и Джек Рид обратились к генпрокурору США Меррику Гарленду и генинспектору Пентагона с просьбой инициировать расследование деятельности Маска из-за подозрений в его контактах с Россией, что может нанести вред национальной безопасности США.
Маск, известный своей активной позицией в социальных сетях, не оставил обвинения без внимания и пообещал принять решительные меры.
Илон Маск числился в списках украинского «Миротворца», но его профиль удалили.
Напомним,Илон Маск возглавил новое ведомство по повышению эффективности правительства США.