Маск пообещал «уничтожить» призвавших расследовать его «связи» с Россией

Илон Маск пообещал найти инициаторов расследования его «связей» с Россией

Tекст: Вера Басилая

Американский предприниматель Илон Маск выразил намерение разобраться с теми, кто инициировал расследование его предполагаемых связей с Россией, передает RT.

В своем заявлении в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Маск подчеркнул, что планирует выяснить, кто именно стоит за обвинениями.

«Я уничтожу их... Они просто марионетки. Кто на самом деле написал это и заставил этих болванов подписать?» – написал Маск.

Ранее Reuters сообщало, что сенаторы-демократы Джинн Шахин и Джек Рид обратились к генпрокурору США Меррику Гарленду и генинспектору Пентагона с просьбой инициировать расследование деятельности Маска из-за подозрений в его контактах с Россией, что может нанести вред национальной безопасности США.

Маск, известный своей активной позицией в социальных сетях, не оставил обвинения без внимания и пообещал принять решительные меры.

Илон Маск числился в списках украинского «Миротворца», но его профиль удалили.

Напомним,Илон Маск возглавил новое ведомство по повышению эффективности правительства США.