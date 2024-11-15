Кеннеди-младший попал в базу сайта «Миротворец» за отрицание суверенитета Украины

Tекст: Мария Иванова

Роберт Кеннеди – младший, недавно выдвинутый Дональдом Трампом на пост министра здравоохранения и социальных служб, оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец», сообщает ТАСС. Он обвиняется в отрицании права Украины на защиту суверенитета и территориальной целостности, а также в участии в информационных мероприятиях, связанных с Россией.

Профиль Кеннеди-младшего на сайте «Миротворец» появился в июне 2023 года.

Кроме Кеннеди-младшего, в списках сайта также остается Тулси Габбард, назначенная на пост главы Национальной разведки США. Габбард попала в базу «Миротворца» еще в 2022 году за предполагаемое участие в информационных спецоперациях России против Украины. Она известна своей критикой американской политики на Украине и призывами к мирным переговорам.

Также ранее в списках «Миротворца» числился Илон Маск, но его профиль был удален. Маск стал известен своими предложениями по урегулированию конфликта на Украине. В настоящее время Маск возглавляет новое ведомство по повышению эффективности правительства США.

Помимо этого, в базе остаются личности, близкие к окружению Трампа, такие как тележурналист Такер Карлсон.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году с целью установления личностей и публикации данных тех, кого считают угрозой национальной безопасности Украины. На данный момент на сайте отсутствуют профили других членов команды Трампа, включая сенатора Марко Рубио и тележурналиста Пита Хегсета.

Ранее Владимир Зеленский отказал генсеку ООН Антониу Гутерришу в визите в Киев и устроил ему «кэнселлинг», а украинский МИД раскритиковал его появление в Казани, назвав выбор неправильным, «не способствующим делу мира» и «подрывающим репутацию ООН», отмечалось, что в итоге Гутерриш оказался в скандальной базе «Миротворца».

В ноябре футболисты и тренеры московских клубов «Спартак» и ЦСКА оказались в базе сайта «Миротворец» из-за участия в церемонии с детьми ветеранов СВО во время матча чемпионата России.