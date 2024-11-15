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    WSJ: США могут увеличить ядерный арсенал из-за Китая, России и КНДР
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какой мир хочет построить Трамп

    Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.

    3 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Что делают спортивные команды и болельщики из Израиля в Европе?

    Современный Запад устроен так, что про Израиль нельзя спрашивать. Даже думать в эту сторону ни в коем случае нельзя, потому что мгновенно в эфире возникают слова «антисемитизм», «Холокост» и «погром». И выясняется, что Израиль – это такое государство, которому весь мир должен кланяться. Кланяться, каяться и благодарить.

    21 комментарий
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему у иноагентов не получается пропаганда

    Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.

    16 комментариев
    15 ноября 2024, 10:03 • Новости дня

    Кеннеди-младший попал в базу украинского сайта «Миротворец»

    Кеннеди-младший попал в базу сайта «Миротворец» за отрицание суверенитета Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Американский политик Роберт Кеннеди – младший, назначенный Трампом на пост министра здравоохранения, числится в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» с обвинениями в пророссийской риторике.

    Роберт Кеннеди – младший, недавно выдвинутый Дональдом Трампом на пост министра здравоохранения и социальных служб, оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец», сообщает ТАСС. Он обвиняется в отрицании права Украины на защиту суверенитета и территориальной целостности, а также в участии в информационных мероприятиях, связанных с Россией.

    Профиль Кеннеди-младшего на сайте «Миротворец» появился в июне 2023 года.

    Кроме Кеннеди-младшего, в списках сайта также остается Тулси Габбард, назначенная на пост главы Национальной разведки США. Габбард попала в базу «Миротворца» еще в 2022 году за предполагаемое участие в информационных спецоперациях России против Украины. Она известна своей критикой американской политики на Украине и призывами к мирным переговорам.

    Также ранее в списках «Миротворца» числился Илон Маск, но его профиль был удален. Маск стал известен своими предложениями по урегулированию конфликта на Украине. В настоящее время Маск возглавляет новое ведомство по повышению эффективности правительства США.

    Помимо этого, в базе остаются личности, близкие к окружению Трампа, такие как тележурналист Такер Карлсон.

    Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году с целью установления личностей и публикации данных тех, кого считают угрозой национальной безопасности Украины. На данный момент на сайте отсутствуют профили других членов команды Трампа, включая сенатора Марко Рубио и тележурналиста Пита Хегсета.

    Ранее Владимир Зеленский отказал генсеку ООН Антониу Гутерришу в визите в Киев и устроил ему «кэнселлинг», а украинский МИД раскритиковал его появление в Казани, назвав  выбор неправильным, «не способствующим делу мира» и «подрывающим репутацию ООН», отмечалось, что в итоге Гутерриш оказался в скандальной базе «Миротворца».

    В ноябре футболисты и тренеры московских клубов «Спартак» и ЦСКА оказались в базе сайта «Миротворец» из-за участия в церемонии с детьми ветеранов СВО во время матча чемпионата России.

    14 ноября 2024, 22:23 • Новости дня
    Зеленский объявил о подготовке «плана стойкости»

    Зеленский сообщил Украине о подготовке внутреннего «плана стойкости»

    Зеленский объявил о подготовке «плана стойкости»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о намерении представить на следующей неделе внутренний «план стойкости», состоящий из десяти пунктов, сообщили украинские СМИ.

    Зеленский рассказал, что план будет включать в себя «культурный суверенитет» и «безопасное пространство» для каждого человека. Кроме того, по его словам, в «плане» есть пункты, касающиеся энергетики и вооружений.

    Напомним, это уже не первый «план», который выдвигает Зеленский за время российской специальной военной операции на Украине. В частности, он уже выдвигал собственную «формулу мира», которую Киев рассматривал как единственный приемлемый для Украины исход конфликта. Россия отказалась рассматривать «формулу», а к первому проукраинскому саммиту в швейцарском Бюргенштоке даже Украина и ее союзники сократили «формулу» до трех пунктов из десяти. Кроме того, Зеленский предложил «план победы над Россией». Если «формулу мира» Запад еще рассматривал и выражал ей поддержку, то «план победы» отверг.

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    14 ноября 2024, 19:36 • Новости дня
    Критиковавшего Зеленского депутата Рады обвинили в госизмене
    Критиковавшего Зеленского депутата Рады обвинили в госизмене
    @ wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Верховной рады Евгений Шевченко, заявлявший о диктатуре и беззаконии на Украине, обвиняется в государственной измене, сообщили местные СМИ.

    Как украинское издание Liga.net, обвинение было предъявлено на основании материалов Службы безопасности Украины (СБУ). В Telegram-канале издания говорится: «Нардеп Евгений Шевченко получил подозрение в государственной измене», передает РИА «Новости».

    Ранее Шевченко сообщил, что направил письмо избранному президенту США Дональду Трампу. В письме он попросил Трампа помочь в прекращении «диктатуры и беззакония» на Украине, что вызвало значительный резонанс как внутри страны, так и за ее пределами.

    Кроме того, Шевченко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует начать переговоры об урегулировании с Россией, так как, по его словам, «интересы страны важнее личных амбиций». Он также предупредил, что в случае бездействия Запад может заставить Зеленского уйти.

    В пятницу Главное управление разведки Украины заявило, что Евгений Шевченко, призвавший к диалогу с Россией, не имеет отношения к их ведомству, и отвергло любую связь с ним.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    14 ноября 2024, 14:25 • Новости дня
    ВСУ в Курской области потеряли за сутки десять танков и свыше 430 военных
    ВСУ в Курской области потеряли за сутки десять танков и свыше 430 военных
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки на Курском направлении потеряла до 430 военнослужащих и 10 танков, сообщило Министерство обороны России.

    За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 430 военнослужащих, 10 танков, две БМП и 19 боевых бронированных машин, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, группировка «Север» нанесла поражение формированиям ряда механизированных, танковых и десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино и Новоивановки. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области.

    Армейская авиация и артиллерия также поразили живую силу и технику противника у населенных пунктов Александрия, Богдановка, Викторовка и других. За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 32 580 военнослужащих и значительное количество военной техники.

    В среду пророссийское подполье сообщило, что свыше 20 украинских солдат из подразделений территориальной обороны бежали из Курской области в направлении Сум за последние несколько дней. В прошлые сутки украинская армия потеряла свыше 450 военнослужащих и два танка на Курском направлении.

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    14 ноября 2024, 14:41 • Новости дня
    Российские морпехи уничтожили танк Сhallenger 2 в Курской области
    Российские морпехи уничтожили танк Сhallenger 2 в Курской области
    @ SASCHA STEINBACH/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России с помощью FPV-дрона уничтожили британский танк Challenger 2 украинских военных в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России.

    Танк поразили в районе Новоивановки, морпехи-тихоокеанцы использовали FPV-дрон для поражения британской машины, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    Challenger 2 поразили операторы FPV-дронов 155-й бригады, добавили в министерстве.

    Всего с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли не менее 212 танков.

    В августе телеканал Sky News сообщал, что украинские боевики при атаке на Курскую область применили британские танки Challenger 2. Всего Британия передала киевскому режиму 14 танков Challenger 2, точное число таких машин, задействованных в Курской области, неизвестно.

    Американский журналист Дэвид Экс в своей статье для Forbes критиковал переданные Украине танки Challenger 2.

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    15 ноября 2024, 01:00 • Новости дня
    США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ

    Советник Байдена заявил о намерении США и их союзников дать ответ на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ

    США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники ответят скоординированными политическими решениями на якобы имеющее место участие северокорейских военных в боевых действиях в Курской области, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    На вопрос о мерах, которые собираются принять США, Салливан заявил: «Я полагаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся в материальной поддержке Украине, иных».

    Американские власти намерены работать над этими мерами совместно со своими союзниками и партнерами в Европе, а также с Японией и Южной Кореей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что около 10 тыс. северокорейских солдат якобы прибыли в Курскую область для участия в боевых операциях против ВСУ.

    В конце октября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных, напомнив о словах президента России Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону. Позднее Песков переадресовал вопрос о солдатах КНДР в Минобороны.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    15 ноября 2024, 06:20 • Новости дня
    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО Гетемюллер предложила России сделать три уступки Трампу в переговорах по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России согласиться на три уступки в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявила экс-заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

    «Никому не нужно выходить из этого конфликта с сокрушительным поражением», – приводит слова Гетемюллер РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Первой уступкой, по ее мнению, может стать формулировка в соглашении о прекращении огня, аналогичная случаю Германии после Второй мировой войны. Тогда территориальная целостность Германии была сохранена, а разделение страны на восточные и западные регионы не считалось постоянным.

    Гетемюллер также предложила вторую уступку, связанную с вступлением Украины в НАТО. Она считает, что этот процесс не должен быть «отложен на неопределенный срок», а «проработан в течение неопределенного периода», подчеркивая, что Киеву потребуется долгое время для выполнения необходимых условий.

    Третья уступка, по мнению Гетемюллер, должна касаться возобновления переговоров между Россией и США по вопросам контроля над ядерными вооружениями и стратегической стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что нынешние планы Трампа предполагают заморозку линии фронта на Украине, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, даже «хуже».

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    14 ноября 2024, 17:07 • Новости дня
    Марочко: Российские силы вышли на окраины Купянска
    Марочко: Российские силы вышли на окраины Купянска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военнослужащие достигли окраин Купянска в Харьковской области и завязали бой, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши ребята зашли в населенный пункт Купянск, продвинулись вдоль железнодорожного полотна и вышли на окраины», – сказал Марочко ТАСС. Кроме того, есть информация о том, что там завязался серьезный бой.

    До этого глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что силы ВСУ стянуты к Купянску, на окраинах которого российские войска ведут активные боевые действия. Ранее российские войска авиабомбой уничтожили переправу вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

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    14 ноября 2024, 20:54 • Новости дня
    Экс-замглавы НАТО назвала возможные компромиссы Трампа по Украине
    Экс-замглавы НАТО назвала возможные компромиссы Трампа по Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп может предложить России пойти на ряд компромиссов при обсуждении способов прекращения конфликта на Украине, считает бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. По ее мнению, подобные инициативы могут быть согласованы с Москвой.

    Геттемюллер в статье для Financial Times сообщила, что Трамп может инициироватьь три варианта уступок, которые, по ее мнению, не вызовут у Москвы несогласия, передает Газета.Ru.

    По ее словам, первый вариант предполагает, что США предложат формулировки для соглашения о прекращении огня, аналогичные тем, что использовались для Западной Германии после Второй мировой войны – территориальная целостность страны была сохранена, а отделение ФРГ от востока не предусматривалось навсегда. Это, как считает Геттемюллер, могло бы стать одной из возможных уступок Москвы.

    Вторым вариантом является предложение отложить вопрос о вступлении Украины в НАТО на неопределенное время. Такой шаг позволил бы России смириться с потенциальным вступлением Украины в альянс. Геттемюллер отмечает, что расширение НАТО за счет Украины при таком подходе может быть заморожено на 20 лет.

    Третья предлагаемая уступка связана с переговорами по стратегической ядерной стабильности. США, по мнению Геттемюллер, могли бы заявить о необходимости возвращения России к переговорам по контролю над ядерными вооружениями и стратегической стабильности. Эти предложения представляют собой возможные шаги для урегулирования конфликта на Украине.

    Ранее FoxNews сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп собирается назначить специального посланника для содействия переговорному процессу между Россией и Украиной.

    В воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит подход Вашингтона к украинскому кризису и контролю над европейскими делами.

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    14 ноября 2024, 12:02 • Новости дня
    Политолог объяснил появление слухов о выборах президента Украины

    Политолог Скачко: Выборы на Украине могут стать началом «тотального компромисса» между Западом и Россией

    Политолог объяснил появление слухов о выборах президента Украины
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский изо всех сил будет пытаться удержать власть. Стоит ожидать, что он продолжит отодвигать сами выборы, а также известными ему методами доказывать, что именно он нужен Западу, чтобы победить Россию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Петр Порошенко заявил, что власть на Украине «собирается на выборы».

    «Появление очередной серии сообщений о возможных выборах на Украине объясняется двумя факторами. Во-первых, в Белый дом возвращается Дональд Трамп, который выступает со своим планом по урегулированию украинского кризиса. Во-вторых, в Киеве на всякий случай готовят платформу к возможным переговорам с Москвой», – считает Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    Он объясняет: Владимир Зеленский – нелегитимный президент Украины, и любое соглашение с ним может быть отменено следующим главой государства. «Поэтому России посылается что-то вроде сигнала: если стороны решат вести переговоры, то в Киеве могут пойти на смену руководства», – уточнил собеседник.

    На этом фоне Скачко обратил внимание на позицию МИД России, согласно которой о легитимности избирательно процесса на Украине можно будет говорить только после того, как станет понятна процедура их проведения. «Непонятно, как в условиях боевых действий там будет организовываться процесс. Кроме того, стоит учитывать огромное число беженцев в странах Европы», – подчеркнул политолог. Поэтому нельзя исключать, что исход возможного голосования будут решать те, кто находится за границей, как это было в случае с Молдавией. «Легитимность этого процесса сомнительна», – добавил спикер.

    Впрочем, эксперт не исключает, что выборы могут стать «началом тотального компромисса между Западом и Россией». «Другой вопрос, готовы ли оппоненты учитывать одно из ключевых условий Москвы – нейтральный статус постсоветской республики», – отметил Скачко. По его прогнозам, Зеленский попытается удержать власть, всячески отодвигая выборы. «Более того, он продолжит известными ему методами доказывать, что именно он нужен Западу, чтобы победить Россию. В арсенале Зеленского для этого – война и террор», – считает политолог. При этом групп, которые рвутся к власти на Украине, довольно много, добавил собеседник.

    Как полагает спикер, основную конкуренцию Зеленскому могут составить политики, которые поссорились с американскими демократами, изгнаны из страны либо сидят в тюрьме. «Из них можно «сколотить» какую-то группу и привести ее к власти. Это было бы выгодно и Трампу», – считает Скачко. Среди кандидатов он выделил следующих: Артем Дмитрук, Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, Евгений Шевченко. «Но баллотироваться может кто угодно, в том числе и Валерий Залужный. Сейчас все, что называется, стоят на низком старте», – заключил Скачко.

    Ранее Петр Порошенко заявил, что действующая власть на Украине уже думает о том, как выиграть выборы, а не о том, как одержать победу в конфликте с Россией. «Власть собирается на выборы, думает про выборы, а не про победу», – возмутился экс-президент.

    Порошенко выразил опасения по поводу программы выплат по тысяче гривен, предложенной Владимиром Зеленским в рамках программы социальной поддержки. Он обвинил действующие власти Украины в попытке «купить голоса избирателей». По его словам, избиратель «на эту позицию больше не пойдет», зато Запад может отказаться «давать деньги Украине на помощь».

    Примечательно, что на этой неделе британская газета The Economist выпустила материал, в котором сообщила, что выборы на Украине могут состояться уже 25 мая 2025 года. По данным издания, мобилизуются региональные избирательные штабы, начинается работа над списками кандидатов.

    Глава МИД России, комментируя эти слухи, отметил, что судить о легитимности выборов на Украине можно будет только по их завершении. «Выборы можно по-разному организовать, вон, видите, как в Молдове организовали выборы. Судить о легитимности того или иного избирательного процесса можно только тогда, когда поймем, что он состоялся, и увидим, каким образом он был организован», – приводит РИА «Новости» слова министра.

    Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «несвоевременны».

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    15 ноября 2024, 03:24 • Новости дня
    Рогов сообщил об освобождении Новодаровки российскими войсками

    Рогов сообщил об освобождении российскими войсками Новодаровки на Времевском направлении в Запорожской области

    Рогов сообщил об освобождении Новодаровки российскими войсками
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска выбиты из Новодаровки на Времевском направлении в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Наши войска выбили противника из Новодаровки и взяли село под свой контроль. Враг бежал под натиском нашей армии, оставив свои позиции», – приводит слова Рогова РИА «Новости».

    Рогов сообщил, что российские силы продолжают продвижение вперед на Времевском направлении.

    Новодаровка – село в Запорожской области, которое расположено недалеко от административной границы с ДНР. Новодаровка находится северо-западнее освобожденных сел Урожайное и Старомайорское.

    Напомним, ранее Рогов сообщал, что российские войска выровняли линию соприкосновения в Запорожской области и продвигаются в западном направлении от сел Новодаровка и Ровнополь, освободив более 12 кв. км территории.

    Министерство обороны в среду сообщило, что российские войска установили контроль над Ровнопольем в ДНР.

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    14 ноября 2024, 12:49 • Новости дня
    Украинские власти объявили принудительную эвакуацию населения из Великой Новоселки

    На Украине анонсировали принудительную эвакуацию семей с детьми из Волновахского района

    Украинские власти объявили принудительную эвакуацию населения из Великой Новоселки
    @ Fermin Torrano/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На подконтрольной Киеву территории Волновахского района ДНР объявлена обязательная эвакуация семей с детьми из 16 населенных пунктов, включая Великую Новоселку и Зеленый Кут.

    Как передает РИА «Новости», украинские власти приняли решение об обязательной эвакуации детей и их семей из Великоновоселковской поселковой территориальной общины Волновахского района. Данное решение предусматривает принудительный характер эвакуации.

    Полный список включает 16 населенных пунктов, таких как Великая Новоселка, Андреевка, Богатырь, Времевка, Зеленый Кут, Золотая Нива, Константинополь, Новый Комар, Новоукраинка, Отрадное, Алексеевка, Петропавловка, Разлив, Славянка, Улаклы, Шевченково.

    Дата начала эвакуации и дальнейшие действия по размещению эвакуированных пока не уточняются.

    Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что внутренне перемещенные граждане Украины возвращаются на неподконтрольные Киеву территории из-за социально-экономических трудностей на новом месте.

    В октябре начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил об обязательной эвакуации из Купянска в связи с ухудшающейся военной ситуацией.

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    14 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    CNN сообщил о сложностях с безопасностью в резиденции Трампа

    Обеспечить безопасность в резиденции Трампа сложно из-за отсутствия ограничений для гостей

    CNN сообщил о сложностях с безопасностью в резиденции Трампа
    @ Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сложности с безопасностью в резиденции Трампа Мар-а-Лаго вызваны отсутствием ограничений для гостей, что приводит к проблемам с контрразведкой и безопасностью.

    По данным источников телеканала CNN, отсутствие ограничений на посещение гостей членами клуба приводит к хаотичной ситуации, что создает значительные трудности для контрразведки и безопасности. Эти условия делают практически невозможной подготовку к предотвращению потенциальных угроз.

    Секретная служба США усилила меры безопасности после выборов в США. Для наблюдения и обнаружения взрывчатых веществ используются собаки-роботы. Ожидается, что Дональд Трамп может сменить директора Секретной службы Рональда Роу.

    Трамп, который уже занимал пост президента США после выборов 2016 года, вновь выиграл выборы, прошедшие 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, вернувшимся в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа подтвердили все ведущие СМИ, включая агентство Ассошиэйтед пресс и телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от демократов Камала Харрис признала свое поражение, а президент Джо Байден поздравил Трампа с победой.

    Коллегия выборщиков от штатов должна проголосовать 17 декабря, а новый состав Конгресса утвердит результаты голосования 6 января. Инаугурация состоится 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф назначен на должность главы ЦРУ в команде Дональда Трампа. Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности в своей будущей администрации. Администрация уходящего президента США Джо Байдена может предпринять недружественные шаги против России в последние месяцы своего существования, считает представитель МИД России Мария Захарова.

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    15 ноября 2024, 06:43 • Новости дня
    Трамп пообещал «усердно работать» над урегулированием конфликта на Украине
    Трамп пообещал «усердно работать» над урегулированием конфликта на Украине
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп заверил, что собирается «очень усердно работать» над урегулированием конфликта между Россией и Украиной.

    На торжественном вечере в поместье Мар-а-Лаго во Флориде Трамп заявил: «Мы будем работать над (ситуацией) на Ближнем Востоке, и мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому должен быть положен конец».

    По словам Трампа, судя по сообщениям, с которыми он ознакомился, «за три дня убиты тысячи людей». Трамп уточнил, что речь идет о солдатах. «Но будь то солдаты или люди в городах, мы будем работать над этим», – приводит его слова ТАСС.

    На торжественном вечере также выступил предприниматель Илон Маск. Он заявил: «Народ дал нам мандат, и это очевидно. Народ высказался. Народ хочет перемен».

    Напомним, Трамп не раз давал понять, что намерен прекратить конфликт на Украине мирным, политико-дипломатическим путем, а также существенно сократить помощь Украине.

    Wall Street Journal пишет, что советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях. Кроме того, в обмен на гарантии безопасности Украина должна согласиться не вступать в НАТО в течение ближайших 20 лет.

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    15 ноября 2024, 01:53 • Новости дня
    Киев объяснил отказ от создания ядерной бомбы

    Подоляк назвал причиной отказа Киева от создания ядерной бомбы ее неспособность изменить ситуацию на фронте

    Киев объяснил отказ от создания ядерной бомбы
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    От создания ядерного оружия Киев удерживают не репутационные последствия, а невозможность с помощью ядерной бомбы изменить ситуацию на фронте, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

    «Если бы это действительно было решение, которое точно могло бы изменить происходящее на фронте, то можно было бы, несмотря на все юридические и репутационные сложности, идти на это», – приводит слова Подоляка ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Однако, как отметил Подоляк, ядерное оружие не способно гарантировать значительных изменений в текущей ситуации на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алексей Ежак из Национального института стратегических исследований заявил, что Украина способна создать ядерную бомбу, аналогичную сброшенной на Нагасаки, в течение нескольких месяцев.

    Официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Украина соблюдает положения Договора о нераспространении ядерного оружия и не намерена создавать ядерное оружие.

    Украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что его страна должна войти в военный альянс или обладать ядерным оружием. Однако позднее он заверил, что Украина не будет создавать ядерное оружие и в вопросах безопасности нацелена только на вступление в НАТО.

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    14 ноября 2024, 12:56 • Новости дня
    Российские войска освободили Вознесенку в ДНР
    Российские войска освободили Вознесенку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки установили контроль над Вознесенкой в Донецкой народной республике, сообщило российское министерство обороны в четверг.

    Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр», они также отразили 11 контратак украинских военных, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Потери ВСУ в районе действия группировки превысили 485 военнослужащих, они также лишились нескольких единиц военной техники, включая немецкую БМП Marder и американскую гаубицу М777.

    На других участках фронта российские подразделения также достигли успехов. Группировка войск «Восток» укрепила свои позиции в ДНР и Запорожской области, отбив две контратаки и уничтожив до 145 украинских солдат и несколько единиц бронетехники.

    В Харьковской области группировка «Север» нанесла удар по формированиям ВСУ в Волчанске и Липцах. Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 80 военнослужащих, а также несколько единиц военной техники, включая семь автомобилей.

    Группировка «Запад» поразила подразделения ВСУ в нескольких районах, включая Терны и Загрызово. Армия Украины в зоне ответственности этой группировки потеряла до 570 человек и несколько единиц техники, включая БТР М113 и четыре станции РЭБ.

    «Южная» группировка поразила ряд украинских подразделений, уничтожив до 655 военнослужащих, несколько танков и артиллерийских установок. Также были уничтожены две станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

    В прошлые сутки российские войска установили контроль над Ровнопольем в Донецкой народной республике, а ранее освободили населенный пункт Волченка. За прошлую неделю ВС России установили контроль над шестью населенными пунктами и нанесли значительные потери формированиям ВСУ.

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