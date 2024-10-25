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    25 октября 2024, 20:15 • В мире

    Зеленский решил «отменить» генсека ООН за поездку в Казань

    Зеленский решил «отменить» генсека ООН за поездку в Казань
    @ Григорий Сысоев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Андрей Резчиков

    Владимир Зеленский отказал генсеку ООН в визите в Киев и устроил ему «кэнселлинг». Причина решения – участие Антониу Гутерриша в работе саммита БРИКС в Казани и переговоры с Владимиром Путиным. Все это вызвало болезненную реакцию в Киеве. Однако, как считают эксперты, такое поведение Зеленского лишь показывает его место на обочине мировой политики и добавляет «идиотизма в общезападную линию».

    В пятницу стало известно, что Владимир Зеленский отклонил визит в страну генсека ООН Антониу Гутерриша из-за его участия в работе саммита БРИКС в Казани. По данным AFP, генсеку отказано «из-за оскорбления здравомыслия и международного права в Казани». При этом, согласно публичному графику на сайте генсека ООН, Гутерриш планирует вернуться в Нью-Йорк 27 октября.

    Встреча Гутерриша с президентом России Владимиром Путиным вызвала болезненную реакцию в Киеве. Зеленский отмечал, что «мир не должен забывать про цели и принципы Устава ООН». Он подчеркнул, что некоторые функционеры организации отдают предпочтение «искушениям в Казани», а не соблюдению Устава.

    Украинский МИД тоже раскритиковал появление Гутерриша в Казани, назвав его выбор неправильным, «не способствующим делу мира» и «подрывающим репутацию ООН». Там отметили также, что генсек проигнорировал так называемый саммит мира, организованный Киевом в июне в Швейцарии. В итоге Гутерриш оказался в скандальной базе «Миротворец».

    В секретариате ООН поясняли, что Гутерриш, который приехал в Россию впервые с 2022 года, собирался подтвердить в Казани свою позицию по урегулированию украинского кризиса на основании Устава ООН, международного права и резолюций ООН. Примечательно и то, что схожие формулировки присутствуют в итоговой декларации саммита БРИКС.

    На этом фоне сенатор Андрей Климов отмечал, что Антониу Гутерриш – опытный политик, который представляет огромную организацию, состоящую из почти 200 членов. «Из них только четверть настроена к России враждебно или, по крайней мере, негативно. Большинство же намерены вести с Москвой равные партнерские отношения. Так, Россия и Китай – постоянные члены Совбеза. Кроме того, БРИКС объединяет почти половину жителей Земли», – напомнил он.

    «Зеленский и его окружение ведут себя как неотесанные хамы, поэтому понятие дипломатии им совсем чуждо. По сути, он добавляет своего идиотизма в общезападную линию», – считает Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН. По его словам, саммит БРИКС в Казани с участием наиболее влиятельных стран мира стал событием, которое определяет политический ландшафт года.

    «Присутствие генерального секретаря ООН в Казани – это признание со стороны секретариата Организации политического и экономического влияния БРИКС. Гутерриш был там, где делаются мировые дела, и с теми, кто определяет будущее. А в Киеве прекрасно понимают, что былой проукраинской мобилизации в мире нет и не будет», – говорит собеседник.

    В то же время политолог Владимир Корнилов отметил, что власти Украины не стали критиковать президента Турции Тайипа Эрдогана за визит в Казань, «а решили истерично оторваться на Гутеррише». При этом не очень понятно, как Зеленский собирается и дальше апеллировать к Уставу ООН, но при этом рвать связи с генсеком организации.

    Корнилов также напомнил, что сперва в Киеве хотели назвать «поражением Москвы» отсылку в итоговой декларации саммита БРИКС на необходимость урегулирования украинского конфликта на основе Устава ООН. Однако позже стало понятно, что украинская интерпретация Устава, мягко говоря, расходится с общемировой – именно это и отражено в Казанской декларации.

    Кроме того, о важности соблюдения Устава ООН постоянно заявляет и Москва, что во многом отражено в правовом обосновании начала специальной военной операции в 2022 году. В частности, речь идет о статье 1 Устава (право Донбасса на самоопределение) и статье 51 части 7 Устава (право на индивидуальную или коллективную самооборону).

    Эксперты также не исключают, что отчасти Зеленский в чем-то пытается подражать действиям Тель-Авива, который недавно объявил генсека ООН персоной нон грата за нежелание осудить Иран после его ракетной атаки на Израиль. Также генсек ООН якобы не способствовал признанию ХАМАС террористической организацией.

    «В обоих случаях попытки блокады или претензий к ООН абсолютно контрпродуктивны.

    ООН без Зеленского проживет, но нам обидно за здравомыслящую часть граждан Украины, так как УССР была одной из основательниц Организации. А мелкотравчатая фронда со стороны Зеленского – это предание забвению исторического багажа страны», – подчеркнул Долгов.

    В свою очередь Корнилов предположил, что Зеленский может не знать о решении Израиля по генсеку ООН, но его советники и работники украинского МИД наверняка «учли этот казус». В то же время политолог Александр Носович считает, что Украина и страны Прибалтики по согласованию с США решили устроить Гутерришу «гражданскую казнь», «она же на новоязе – культура отмены».

    «Понемногу проясняется, как Запад собирается реагировать на эпохальный саммит БРИКС в Казани. Запущенная кампания примечательна и забавна. Примечательна тем, что травля Гутерриша за поездку в Казань направлена на укрепление внутренней дисциплины и поддержание порядка в своих стройных рядах», – полагает аналитик.

    «Это – защитная реакция, игра от обороны, от осознания слабости. Даже самые отмороженные уже не пытаются предъявлять лидерам Индии и Китая, что они летают в Россию и договариваются с российским лидером. Трех лет не прошло, как США ломали все страны мира через колено, требуя присоединиться к санкциям и «отмене» России, а теперь поставлена более чем скромная задача удержать элементы западного блока от встраивания в новый миропорядок. И это хорошо», – пояснил Носович. 

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