Сенатор Климов: Генсек ООН приехал в Казань, потому что БРИКС объединяет половину жителей Земли

Tекст: Анастасия Куликова

«Антониу Гутерриш – опытный политик, который представляет огромную организацию, состоящую из почти 200 членов. Из них только четверть настроена к России враждебно или, по крайней мере, негативно. Большинство же намерены вести с Москвой равные партнерские отношения», – отметил сенатор Андрей Климов. Собеседник напомнил, что в ООН, комментируя планы генсека приехать в Казань, ранее называли БРИКС устойчивым объединением, в которое входят ведущие страны всемирной организации.

«Так, Россия и Китай – постоянные члены Совбеза. Кроме того, БРИКС объединяет почти половину жителей Земли. Поэтому визит Гутерриша выглядит уместным», – считает парламентарий. На этом фоне он также обратил внимание на то, что у генсека ООН не нашлось времени посетить конференцию, ранее организованную Владимиром Зеленским в Швейцарии.

«Саммит БРИКС – это солидное и важное событие, а то, что устраивает Украина – это затянувшаяся ярмарка во главе с провинциальным актером. Серьезные люди от этого дистанцируются, причем не только на уровне ООН. Мы на прошлой неделе довольно активно поработали на площадке межпарламентского союза в Женеве. Там тоже чувствуется это настроение. Поэтому мы все делаем правильно. Продолжим и ООН потихонечку приводить в порядок, избавлять организацию от западного тлетворного влияния», – заключил Климов, указав, что «визит Гутерриша в Казань лишний раз подтверждает, где реальная политика, а где имитация»

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань на саммит БРИКС. В аэропорту его встречал председатель Госсовета региона Фарид Мухаметшин. Пресс-служба Кремля сообщала, что глава всемирной организации проведет в Казани переговоры с президентом Владимиром Путиным. Ожидается, что стороны обсудят работу ООН, эскалацию на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины.

Напомним, министерство иностранных дел Украины выразило недовольство из-за решения Гутерриша принять участие в саммите БРИКС. «Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый «саммит мира» в Швейцарии. Он, однако, принял приглашение в Казань. <...> Это неправильный выбор, который не способствует делу мира и только вредит репутации ООН», – считают в ведомстве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в эфире радио Sputnik недовольство Киева, заявила, что украинские власти не имеют права диктовать волю ООН. «Генсек воспользовался такой возможностью, которую ему предоставили, и принял участие в этом мероприятии. Он принимает участие в подобных мероприятиях, в похожих и в этом тоже. Соответственно, для киевского режима это повод для истерики», – приводит ее слова РИА «Новости».