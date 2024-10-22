Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
МИД Украины раскритиковал Гутерриша за визит на саммит БРИКС
МИД Украины выразил недовольство решением Гутерриша посетить саммит БРИКС
Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство из-за решения генсека ООН Антониу Гутерриша принять участие в саммите БРИКС в Казани вместо участия в конференции по Украине в июне.
В заявлении украинского ведомства говорится, что выбор Гутерриша «неправильный», не способствует делу мира и подрывает репутацию ООН, передает РИА «Новости».
Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин ранее сообщил, что Гутерриш подтвердил участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани. В ходе мероприятия также запланирована встреча президента России Владимира Путина с генеральным секретарем ООН. На встрече будут обсуждаться деятельность ООН и актуальные международные вопросы, включая ближневосточный кризис и ситуацию на Украине.
Напомним, в июне Гутерриш отменил свой визит на швейцарскую конференцию по украинской тематике, так как у него были планы на другие мероприятия.