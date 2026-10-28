ЦБ назвал число зарегистрированных криптообменников

ЦБ зарегистрировал 22 криптообменника и восемь цифровых депозитариев

Tекст: Валерия Городецкая

«У нас с октября участники могут регистрироваться в реестре Банка России и получать лицензию. У нас уже 22 участника как криптообменники и около восьми – это цифродепозитарии», – приводит РИА «Новости» заявление Кубезовой на IX Crypto Summit.

По ее словам, до 1 июля 2027 года регулятор намерен выстроить надзор за участниками крипторынка. Кубезова пояснила, что ЦБ не планирует искать нарушения, а собирается наладить работу так, чтобы все понимали и соблюдали правила.

Сейчас разрабатывается отчетность для криптообменников. В ноябре эти документы предоставят зарегистрированным участникам для получения обратной связи, а с начала следующего года регулятор начнет запрашивать данные ежемесячно.

Вступивший в силу 1 сентября закон создал правовую основу для легального обращения криптовалют, сняв неопределенность и позволив профессиональным участникам работать легально.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце замминистра финансов Иван Чебесков сообщил об обязанности налоговых резидентов России предоставлять в ФНС данные о сделках с криптовалютой.

Летом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о возможности инвесторов свободно выводить цифровые активы за границу.

Госдума приняла закон о комплексном регулировании обращения цифровых валют в стране.