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Футболисты «Спартака» и ЦСКА попали в базу «Миротворца»
Игроки «Спартака» и ЦСКА внесены в базу «Миротворца» после апрельского дерби
Футболисты и тренеры московских клубов «Спартак» и ЦСКА оказались в базе сайта «Миротворец» после участия в церемонии с детьми ветеранов СВО во время матча чемпионата России в апреле.
Футболисты и тренеры московских команд «Спартак» и ЦСКА попали в базу данных украинского сайта «Миротворец» по итогам матча 21-го тура Российской премьер-лиги, который состоялся в апреле. На встречу команды вышли в сопровождении детей ветеранов специальной военной операции, что стало причиной их добавления в базу, сообщает РИА «Новости».
Среди игроков «Спартака», попавших в список, находятся Александр Максименко, Даниил Хлусевич, Даниил Денисов и другие. Также в базу были внесены генеральный директор клуба Олег Малышев и исполнявший обязанности главного тренера Владимир Слишкович.
Из игроков ЦСКА в списке указаны Владимир Федотов, который возглавлял команду в тот период, и футболисты Илья Агапов, Матвей Лукин, Виктор Мендес, Федор Чалов и Антон Заболотный. Не остались без внимания и арбитры матча – Василий Казарцев, Валентин Мурашов и Игорь Князев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, футболисты и тренеры ЦСКА и «Зенита», а также руководители клубов были включены в украинскую базу данных «Миротворец», а сформированное из фанатов футбольных клубов российское добровольческое подразделение «Эспаньола» сорвало атаку ВСУ под Клещеевкой рядом с Артемовском в ДНР.