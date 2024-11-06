  • Новость часаТрамп победил в ключевых штатах США и стал лидером гонки
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    При каком условии может заработать уцелевшая нитка «Северного потока»
    NYT назвала наиболее вероятного победителя выборов в США
    Захарова назвала «главную боль Америки»
    Богословская: Трансгендеры должны снижать тестостерон или соревноваться с мужчинами
    Трамп пожаловался на «массовое мошенничество» на выборах
    Штаб Харрис обеспокоен первыми результатами выборов
    Республиканцы лишили демократов контроля над сенатом США
    Букмекеры назвали фаворита на выборах в США
    Выборы 2024 года стали самыми дорогими в истории США
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Почему американский бигтех вдруг полюбил Трампа

    Республиканцы становятся «партией прогресса», представляющей интересы технологических корпораций и привлекающей поддержку с их стороны. Молодые республиканцы «технологического призыва» отходят от представлений о внешней политике эпохи Рейгана.

    0 комментариев
    Игорь Макаров Игорь Макаров У устойчивости России к западным санкциям есть три причины

    Фактически санкционеры сделали то, чего российские власти не могли добиться предыдущие три десятилетия: ограничили отток капитала из страны. Это естественным образом конвертировалось в рост инвестиций. В основном отсюда и аномальное ускорение экономического роста.

    9 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Человек, переживший войну, не должен быть удобным

    Некоторые люди – и я в том числе – слишком нежные, чтобы постоянно сталкиваться с реалиями войны. В итоге мы имеем ощутимое количество людей, которые сталкиваются с теми или иными психологическими проблемами. В основном с депрессией.

    3 комментария
    6 ноября 2024, 09:17 • Новости дня

    Футболисты «Спартака» и ЦСКА попали в базу «Миротворца»

    Игроки «Спартака» и ЦСКА внесены в базу «Миротворца» после апрельского дерби

    Футболисты и тренеры московских клубов «Спартак» и ЦСКА оказались в базе сайта «Миротворец» после участия в церемонии с детьми ветеранов СВО во время матча чемпионата России в апреле.

    Футболисты и тренеры московских команд «Спартак» и ЦСКА попали в базу данных украинского сайта «Миротворец» по итогам матча 21-го тура Российской премьер-лиги, который состоялся в апреле. На встречу команды вышли в сопровождении детей ветеранов специальной военной операции, что стало причиной их добавления в базу, сообщает РИА «Новости».

    Среди игроков «Спартака», попавших в список, находятся Александр Максименко, Даниил Хлусевич, Даниил Денисов и другие. Также в базу были внесены генеральный директор клуба Олег Малышев и исполнявший обязанности главного тренера Владимир Слишкович.

    Из игроков ЦСКА в списке указаны Владимир Федотов, который возглавлял команду в тот период, и футболисты Илья Агапов, Матвей Лукин, Виктор Мендес, Федор Чалов и Антон Заболотный. Не остались без внимания и арбитры матча – Василий Казарцев, Валентин Мурашов и Игорь Князев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, футболисты и тренеры ЦСКА и «Зенита», а также руководители клубов были включены в украинскую базу данных «Миротворец», а сформированное из фанатов футбольных клубов российское добровольческое подразделение «Эспаньола» сорвало атаку ВСУ под Клещеевкой рядом с Артемовском в ДНР.

    5 ноября 2024, 18:52 • Новости дня
    Установлено место службы в ВСУ обвиняемого в убийстве Дугиной
    Установлено место службы в ВСУ обвиняемого в убийстве Дугиной
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинец Богдан Цыганенко, обвиняемый в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, является военнослужащим ВСУ, такая информация содержится в документах украинских госорганов.

    Цыганенко, согласно этим документам, первого июня 2024 года находился на военной службе в одном из подразделений ВСУ, передает РИА «Новости». Его статус военнослужащего был подтвержден в решениях государственных органов Украины 14 августа 2024 года.

    Ранее журналист и иноагент Олег Кашин заявлял, что другой обвиняемый в причастности к убийству Дугиной Александр Сучков попал в плен к вооруженным силам Украины.

    В мае 2023 года Сучков был приговорен в России к трем годам и шести месяцам колонии. Его признали виновным в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, фальшивые документы позволили предполагаемым организаторам убийства Дугиной выехать из России.

    Коментарии (3)
    5 ноября 2024, 14:30 • Новости дня
    Рогов: Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области

    Член ОП Рогов спрогнозировал наступление на Гуляйполе и Орехов с востока и севера

    Рогов: Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Успехи России на Ореховском, Времевском и Южно-Донецком направлениях позволяют сформировать плацдарм для будущего освобождения Запорожской области. На этом фоне применение авиационных бомб ФАБ-500 призвано не дать противнику укрепить здесь оборону, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее Россия нанесла удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области с помощью бомб с ФАБ-500 с УМПК.

    «Россия системно наносит удары по скоплению оборонительных сооружений противника на Запорожском направлении. И последние прилеты с использованием ФАБ-500 – не исключение», – пояснил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП.

    «Кроме того, в последнее время ВСУ проявляют здесь повышенную активность. Мы наблюдаем попытки возведения новых укреплений, наскоки на Работино. Таким образом, удары с помощью ФАБ должны были охладить пыл оппонентов, вынудить их прекратить наращивание интенсификации действий на данном направлении фронта», – отмечает он.

    Между тем Рогов напоминает: за последний месяц Россия добилась немалых успехов на южных участках линии боевого соприкосновения. «Складывающаяся на Ореховском и Времевском направлениях ситуация благоволит нашим бойцам в тактическом плане. Формируется плацдарм для возможного наступления на Гуляйполе с востока и севера, где оборона противника налажена крайне слабо», – акцентирует собеседник.

    «Вполне возможно, что в будущем российское командование и решится на проведение масштабного наступления именно здесь. Тем более что активизация на данном участке открывает широкие возможности и в рамках освобождения Орехова, что грозит для ВСУ значительным ухудшением положения в Запорожской области», – полагает спикер.

    «Украинское руководство это хорошо понимает. Местное командование видит, что Гуляйполе уже превратилось в огневую зону: наши артиллеристы хорошо простреливают окраины населенного пункта. Поэтому противник спешно пытается создать здесь новые укрепрайоны, причем прямо в городской застройке, что, мягко говоря, не очень нравится местным жителям», – заключил Рогов.

    Ранее Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области с помощью бомб ФАБ-500. Как сообщил Рогов ТАСС, обстрелы проходили преимущественно в районе Орехова, Новодониловки и Малой Токмачки. По его оценке, операция должна значительно ослабить возможности ВСУ в регионе.

    При этом за последнее время Россия достигла немалых успехов на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Так, в пятницу группировка «Центр» освободила Кураховку в ДНР. Газета ВЗГЛЯД писала, что данный населенный пункт может открыть возможности для дальнейшего продвижения к Запорожской области, однако для этого необходимо пройти последний укрепрайон – Великую Новоселку.

    До этого также был освобожден населенный пункт Золотая Нива, что, по оценке Рогова, обеспечило эффективность наступления на север на Времевском выступе, а также создало предпосылки для атакующих действий в районе Гуляйполя с северо-востока.

    Тем временем Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ фиксируют активность российских войск на юге страны, передает РБК. Он сделал это заявление после получения докладов от командующих ВСУ Александра Сырского, начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и министра обороны Рустема Умерова. Он отметил, что силы обороны Украины должны предпринять необходимые меры для адекватного реагирования на эти вызовы.

    Коментарии (5)
    5 ноября 2024, 18:30 • Видео
    Выборы в США и Молдавии: главное

    В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

    Коментарии (0)
    5 ноября 2024, 14:40 • Новости дня
    Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной
    Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле подтвердил готовность России к переговорам с Украиной, напомнив, что ранее был разработан взаимно приемлемый договор, отвергнутый украинской стороной.

    Он напомнил, что Россия не только готова к переговорам, но и вела их на ранних этапах конфликта. Путин отметил, что был выработан взаимно приемлемый договор, который был парафирован украинской стороной, но впоследствии отвергнут по совету извне, передает ТАСС.

    Путин также выразил благодарность партнерам по БРИКС за их искреннее желание содействовать урегулированию украинского кризиса. Он отметил, что на заседании «аутрич»/«БРИКС плюс» на саммите в Казани обсуждалась обстановка на Украине и в ближневосточном регионе.

    «Мы, безусловно, ценим искреннее желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию сложившейся ситуации», – подчеркнул президент России.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к переговорам с Украиной.

    При этом Путин подчеркнул, что пока рано говорить о возможности договориться с Украиной из-за отсутствия предметных переговоров между Москвой и Киевом.

    Коментарии (36)
    5 ноября 2024, 12:29 • Новости дня
    ВС России поразили цеха производства ракетного вооружения и объекты энергетики ВСУ
    ВС России поразили цеха производства ракетного вооружения и объекты энергетики ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки ударили по инфраструктуре военных аэродромов, цехам ракетного производства и энергетическим объектам Украины, сообщило Минобороны.

    Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по военным аэродромам, цехам производства ракетного вооружения и объектам энергетики, которые обеспечивают украинскую армию, пояснило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также под удар попали скопления личного состава и техники противника в 143 районах.

    Средства противовоздушной обороны России сбили французскую управляемую авиационную бомбу Hammer и 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    С начала специальной военной операции российскими силами уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 35 тыс. 275 беспилотников, 585 ЗРК, 19 тыс. 52 танка и других бронемашин. Также уничтожены 1484 машины РСЗО, 17 тыс. 355 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Ране Минобороны сообщало, что российские Вооруженные силы поразили железнодорожный эшелон с бронетехникой ВСУ на станции погрузки. Глава комиссии по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщал, что Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области, применяя авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

    До этого Рогов заявлял, что главком ВСУ Александр Сырский срочно прибыл на Запорожский фронт, чтобы справиться с паникой среди украинских военных.

    Коментарии (0)
    5 ноября 2024, 11:21 • Новости дня
    Зеленский заявил о росте активности российских войск на южном направлении
    Зеленский заявил о росте активности российских войск на южном направлении
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Президент Украины Зеленский сообщил об активности российских войск на юге после докладов военного командования.

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) фиксируют активность российских войск на юге страны, передает РБК. Он сделал это заявление после получения докладов от командующих ВСУ Александра Сырского, начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и министра обороны Рустема Умерова.

    Зеленский подчеркнул, что внимание украинских войск сосредоточено на Донецких направлениях, однако подчеркивается также значительная активность российских войск на юге. Он отметил, что силы обороны Украины должны предпринять необходимые меры для адекватного реагирования на эти вызовы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области, используя авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

    Российские силы освободили Кураховку в ДНР и подошли вплотную к пригородам Курахово, что открывает путь к Запорожью и Приднепровью.

    Между тем британский военный аналитик Александр Меркурис. считает, что украинские войска могут взорвать мосты через Днепр, чтобы предотвратить продвижение российских войск в Днепропетровск и западную часть Запорожья.

    Коментарии (12)
    5 ноября 2024, 15:14 • Новости дня
    Минобороны: На Украине пропали десятки радиоактивных источников
    Минобороны: На Украине пропали десятки радиоактивных источников
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Из Института метрологии в населенном пункте Липцы Харьковской области исчезли 68 радиоактивных источников, в их числе есть высокоактивные элементы, заявил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Информация о пропаже источников содержалась в докладе секретаря СНБО Украины премьер-министру Денису Шмыгалю, уточнил Кириллов. Видеозапись с его докладом опубликована в Telegram-канале ведомства.

    Украина стала одним из основных импортеров отработавшего ядерного топлива. Маршруты поставок проходят через Польшу и Румынию. Организационные, логистические и финансовые вопросы этих операций курирует глава офиса президента Андрей Ермак, пояснил начальник войск РХБЗ.

    Ранее Кириллов отмечал, что Киев может попытаться использовать ядерное топливо для провокаций против России. Целью такой операции может дестабилизация обстановки и срыв СВО.

    Коментарии (4)
    5 ноября 2024, 16:28 • Новости дня
    Удар дрона ВСУ в многоквартирный дом в Белгороде попал на видео
    Удар дрона ВСУ в многоквартирный дом в Белгороде попал на видео
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский беспилотник ударил по многоквартирному дому в Белгороде, один человек получил ранения, после удара началось возгорание, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Пострадавшего госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу № 2 Белгорода, указал губернатор в своем Telegram-канале. В результате удара загорелись три квартиры в одном из домов, пожарные бригады борются с огнем.

    Момент удара по жилому дому попал на видео.

    3 ноября вооруженные силы Украины обстреляли поселок Октябрьский в Белгородской области, пострадали четверо мирных жителей. До этого украинские военные атаковали четыре населенных пункта в этом регионе, ранение получил охранник сельскохозяйственного предприятия.

    Коментарии (0)
    6 ноября 2024, 05:46 • Новости дня
    ВСУ начали спешно рыть окопы к северу от Великой Новоселки в ДНР

    Украинские войска после потери Ясной Поляны окапываются к северу от Великой Новоселки

    Tекст: Максим Попов

    После потери Ясной Поляны украинские войска спешно укрепляют позиции к северу от Великой Новоселки на юге ДНР, сообщил боец штурмового батальона с позывным Метис.

     «Противник бежит, у противника нет укреплений, за которыми он мог бы закрепиться. Они сейчас в спешке копаются, пытаются закапываться. И в том числе за пределами Ясной Поляны», – приводит ТАСС цитату бойца.

    По словам Метиса, позиционные укрепления украинцев выстроены на юг от Великой Новоселки, в то время как к северу подобной линии обороны нет.

    Напомним, при отступлении из Ясной Поляны в ДНР украинские военные бросили сотни мин, беспилотников и оружия в домах и подвалах.

    Коментарии (0)
    5 ноября 2024, 23:40 • Новости дня
    МИД: После атаки на Курскую область Запад потерял веру в Украину

    Замглавы МИД заявил о снижении интереса Запада к Украине после атаки на Курскую область

    Tекст: Максим Попов

    После атаки Киева на Курскую область Запад начал терять веру в Украину и перестал спешно созывать новые заседания Совбеза ООН, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.

    По словам Вершинина, в ходе атак на российское приграничье киевский режим потерпел значительные потери в живой силе и технике, что привело к ухудшению ситуации на восточном фронте, передает «Лента.Ру».

    Вершинин отметил, что западные члены Совбеза ООН ранее регулярно созывали заседания по вопросам Украины, однако в последние месяцы заметно снизили активность в этом направлении. Он подчеркнул, что это связано с потерей веры в возможность Киева изменить ситуацию в свою пользу, что может свидетельствовать о постепенной подготовке Запада к сворачиванию поддержки Украины.

    Дипломат подчеркнул, что последнее заседание Генассамблеи ООН по Украине состоялось в феврале 2023 года.

    Как сообщило Минобороны 4 ноября, украинские войска лишились более 350 военнослужащих, нескольких танков и бронетехники за сутки.

    Коментарии (0)
    6 ноября 2024, 00:17 • Новости дня
    В Польше назвали ошибкой признание киевского переворота 2014 года

    Лидер польских ультраправых признал ошибку в поддержке киевского переворота 2014 года

    Tекст: Максим Попов

    Поддержка переворота в Киеве в 2014 году была ошибкой властей. После этого на политическую арену вышли силы, настроенные против Польши, заявил лидер ультраправого объединения «Конфедерация» Кшиштоф Босак.

    «В итоге мы потерпели неудачу. Выплыли на поверхность антипольские силы. Большая часть наших проблем с Украиной началась после той революции», – приводит ТАСС слова Босака.

    По его словам,  польские власти оказывали значительную поддержку Украине, но теперь киевские власти ищут партнерство с другими государствами, игнорируя интересы Варшавы.

    Напомним, 1 ноября польские власти уже предложили Киеву кредит на покупку оружия и боеприпасов вместо безвозмездной помощи и пояснили, почему Варшава не может передать Киеву обещанные МиГ-29.

    Коментарии (0)
    5 ноября 2024, 13:12 • Новости дня
    Минобороны предупредило о провокации со стороны Киева с ядерным топливом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим может использовать ядерное топливо для провокации против России, чтобы дестабилизировать обстановку и сорвать специальную военную операцию, заявило российское Минобороны.

    Киевский режим потенциально способен организовать провокацию, используя на территории Украины ядерное топливо российского производства. Целью таких действий может стать дискредитация российских властей и дестабилизация обстановки, что будет препятствовать выполнению задач специальной военной операции, пояснило ведомство в своем Telegram-канале.

    Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов также указал на методические материалы, по которым происходит обучение представителей СБУ.

    «Одно из направлений обучения затрагивает вопросы применения «грязной бомбы», в частности, моделируется ситуация с кражей источников ионизирующего излучения, изготовления взрывного устройства и его подрыва в месте массового скопления людей», – привело ведомство слова Кириллова.

    Кириллов отметил, что ВСУ, не достигнув успеха в отношении Курской АЭС, вернулись к попыткам взятия под контроль Запорожской атомной электростанции. Он пояснил, что обнаруженные в ходе проведенных в октябре 2024 года оперативных мероприятий планы операции «Короткое замыкание» свидетельствуют об этом.

    В операции планировалось задействовать украинские силы специальных операций, РСЗО HIMARS и ударные беспилотные комплексы. Операцию удалось сорвать благодаря упреждающим действиям российских подразделений.

    Отдельно Кириллов обратил внимание на то, что приоритетной целью вторжения ВСУ на территорию Курской области был захват Курской атомной электростанции.

    Доклад государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, который учитывался при планировании операции, предполагал, что радиоактивному заражению в случае аварии подвергнется лишь Российская Федерация, отметил Кириллов со ссылкой на этот документ.

    «…зона расположения Курской АЭС находится под действием южных ветров, которые транспортируют выбросы на протяжении первых и последующих 12 часов в северном направлении над территорией Российской Федерации… На территории Украины изменения фоновых значений гамма-излучения не будет», – привел он выдержку из него.

    Помимо этого, украинские спецслужбы продолжают диверсионную деятельность против работников ЗАЭС и жителей Энергодара, что создает постоянную угрозу безопасности. Министерство обороны также указало на попытки Украины разрабатывать ядерную программу и шантажировать международное сообщество. В частности, повышение финансирования ядерных институтов и утечка источников ионизирующего излучения вызывают серьезные опасения.

    Украинская сторона уклоняется от предоставления МАГАТЭ полного доступа к Чернобыльской зоне и отработанным ядерным материалам, отметили в Минобороны.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что Киев обладает ресурсами для создания «грязной бомбы».

    До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что киевский режим либо должен стать частью какого-либо военного альянса, либо обладать ядерным оружием. Позднее в офисе Зеленского заявили, что это сообщение не соответствует действительности.

    Коментарии (0)
    5 ноября 2024, 12:42 • Новости дня
    ВСУ понесли значительные потери на нескольких направлениях

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения российских войск в последние сутки нанесли удары по ряду бригад ВСУ на нескольких направлениях, уничтожив значительное количество техники и складов боеприпасов, сообщило Минобороны.

    В ходе боевых действий на Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение 57-й мотопехотной, 71-й егерской бригадам и 13-й бригаде нацгвардии вблизи Волчанска и Липцов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Потери украинских военных составили до 70 человек, также были уничтожены два автомобиля и гаубица Д-30.

    Группировка «Запад» поразила живую силу и технику 30-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ у Купянска и других населенных пунктов. Противник потерял до 510 военнослужащих и значительное количество техники, включая станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

    Группировка «Южная» продолжила продвижение вглубь обороны врага и поразила силы 33-й, 54-й, 46-й, 79-й и других украинских бригад в ДНР. В результате ВСУ потеряли 580 военнослужащих и несколько единиц техники, включая САУ «Гвоздика».

    Группировка «Центр» нанесла удары по формированиям ВСУ в Дзержинске и других районах, отражая контратаки. Потери украинских войск составили 560 человек, также уничтожено несколько единиц бронированной техники.

    Группировка «Восток» нанесла удары по 58-й мотопехотной и 152-й пехотной бригадам ВСУ в ДНР. Украинская сторона потеряла до 120 военнослужащих и несколько единиц техники, включая американскую САУ Paladin.

    Группировка «Днепр» нанесла поражение силам ВСУ в Херсонской и Запорожской областях, уничтожено 60 военнослужащих и несколько единиц техники.

    Глава комиссии ОП России по вопросам суверенитета Владимир Рогов отмечал, что ВС России вошли в село Трудовое, расположенное южнее города Курахово в ДНР, и завершили зачистку территории от украинских боевиков.

    По данным Рогова, российские военные нанесли массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области.

    До этого сообщалось, что российские силы освободили Кураховку в ДНР и подошли к ближайшим пригородам Курахово.

    Коментарии (0)
    6 ноября 2024, 05:23 • Новости дня
    ВСУ оставили вооружение при бегстве из Ясной Поляны в ДНР

    В Ясной Поляне ВСУ оставили сотни единиц вооружения и беспилотников

    Tекст: Максим Попов

    При отступлении из Ясной Поляны в ДНР украинские военные бросили сотни мин, беспилотников и оружия в домах и подвалах, рассказал боец штурмового батальона Александр.

    По его словам, оставленные мины были советского производства, тогда как стрелковое оружие и гранатометы – преимущественно западного образца, передает ТАСС.

    Напомним, 30 октября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил об успешном освобождении села Ясная Поляна. По словам бойцов, штурм населенного пункта занял не более получаса. Как отметил источник в силовых ведомствах, освобождение села прервало логистику ВСУ в районе поселка Великая Новоселка.

    Коментарии (0)
    5 ноября 2024, 23:59 • Новости дня
    Офицер ВСУ заявил о провале на фронте после потери Угледара

    Украинский офицер указал на бездействие руководства после потери Угледара в ДНР

    Tекст: Максим Попов

    Власти Украины не предприняли никаких мер по исправлению ситуации на фронте после утраты Угледара в ДНР, что привело к продвижению российских сил на юге, заявил офицер ВСУ в запасе с псевдонимом Арти Грин.

    «Мы потеряли Угледар, и продвижение противника на юге связано с этим. Это можно назвать оперативным успехом РФ. Наше оперативное командование недостаточно эффективно, чтобы не терять территории. Я не вижу, чтобы наше военно-политическое руководство принимало какие-то решения, которые привели к купированию провала», – приводит ТАСС слова Грина.

    Офицер отметил, что интенсивные боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения, однако наибольшее продвижение российских сил наблюдается на красноармейском и южнодонецком направлениях. Грин подчеркнул, что ситуация требует немедленного реагирования, но пока он не видит соответствующих действий со стороны командования ВСУ.

    Напомним, 3 октября Минобороны объявило об освобождении Угледара. По неподтвержденным данным, на этом участке, начиная с 2022 года, ВСУ потеряли до пяти бригад, что что составило значительную часть их боевых сил в регионе.

    Коментарии (0)
    5 ноября 2024, 23:23 • Новости дня
    Зеленский отказался подписывать скандальный «закон о дровах»

    Президент Украины отказался подписывать закон о наказании за хранение дров без документов

    Tекст: Максим Попов

    Президент Украины Владимир Зеленский не станет подписывать принятый Верховной радой закон, предусматривающий наказание за хранение дров без необходимой документации, сообщил советник главы киевского режима Дмитрий Литвин.

    По словам Литвина, несмотря на то, что временные рамки для наложения вето на закон уже истекли, Зеленский отказался подписывать документ, который уже вызвал значительный общественный резонанс, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, 3 ноября Верховная рада приняла закон, предусматривающий до семи лет тюрьмы за хранение, перевозку или сбыт дров без соответствующих документов.

    Коментарии (0)
    Главное
    Трамп одержал победу в колеблющейся Северной Каролине
    Мемкоин Харрис обвалился на 80%
    Захарова назвала избирательную систему США «архаикой из нерешенных проблем»
    ФБР заявило о «минировании» избирательных участков в США из России
    ВСУ начали спешно рыть окопы к северу от Великой Новоселки
    В Курской области нашли тело солдата ВСУ в российской форме
    Киев скрыл потери после удара ВС России по «Мотор сич» в Запорожье

    При каком условии может заработать уцелевшая нитка «Северного потока»

    Ожидания Европы не оправдались: цены на газ остаются высокими и продолжают расти, причем еще до начала отопительного сезона. На это влияет целый ряд факторов. В худшем случае ситуация может дойти до новых 1000 долларов за тысячу кубометров. Однако коллапс на газовом рынке Европы может дать шанс для запуска уцелевшей нитки «Северного потока – 2». Подробности

    Перейти в раздел

    Чем ответит молдавская оппозиция на жульничество Санду

    По итогам второго тура президентских выборов в Молдавии победила Майя Санду. Однако отрыв от Александра Стояногло, как и в первом туре, стал совсем незначительным и сомнительным по своей природе. Эксперты считают, что при таком серьезном расколе общества у оппозиции есть все шансы отыграться, однако для этого ей необходимо решить несколько задач. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский оставил Украину без детей

    На Украине продолжается массовый отток школьников – теперь не только с очной формы обучения, но и дистанционной. Причем доля старшеклассников, которые не планируют поступать в украинские вузы, местами достигает 90%. В чем заключаются причины этой тенденции и что она означает на практике для будущего Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Когда молдавский народ сможет убрать Санду

    России стоит «относиться с уважением к позиции молдавского народа – и без уважения к политическим шулерам». Такими словами политологи комментируют резкую риторику Кремля по поводу итогов прошедших в Молдавии выборов президента страны. И предсказывают, когда власть в стране может радикально смениться. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Выборы в США и Молдавии: главное

      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

    • Почему власть Украины надеется на Трампа

      Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

    • Кто в ЕС главнее Урсулы?

      Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............