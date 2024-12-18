Эксперты спрогнозировали расширение зоны разлива мазута в Черном море

Эксперты: Изменение ветра в Черном море может повлиять на разлив мазута к 20 декабря

Tекст: Елизавета Шишкова

По информации, предоставленной ТАСС, ожидаемая смена направления ветра в районе крушения танкеров в Черном море может привести к расширению зоны загрязнения нефтепродуктами. Об этом сообщила Татьяна Любецкая, начальник ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Она отметила, что северо-западный ветер сменится на южный к концу дня 18 декабря.

Заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный провел расчеты, показывающие, что при смене ветра мазут из затонувшей части танкера может достичь участка берега, где расположен поселок Волна и терминал «Тамань». Также существует вероятность, что мазут из первого разлива может оказаться на берегу севернее Анапы. Станичный подчеркнул, что это только вероятностный прогноз, и точное развитие ситуации остается под вопросом.

После аварии с танкерами на побережье Краснодарского края спасатели и волонтеры собрали около 100 тонн мазута, очистив более 10 км береговой линии.

Чрезвычайная ситуация введена в Веселовке и Благовещенской на Кубани. После происшествия у Тамани Следственный комитет провел обыски в компаниях, проводивших техосмотр танкеров.